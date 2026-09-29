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Почему мясо дорожает: Минсельхоз объяснил, из чего складывается цена

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При формировании конечной розничной цены на мясо важную роль играют технология содержания скота, стоимость кормов, привес животных, ветеринарное обслуживание, транспортные и другие расходы. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

По данным ведомства, согласно расчетам, себестоимость одного килограмма мяса крупного рогатого скота при откормочном содержании составляет 655,67 сома, а при пастбищном содержании - 230,82 сома.

При пастбищном содержании расходы на покупные корма сравнительно ниже, однако среднесуточный привес животных происходит медленнее.

При откормочном содержании затраты на корма выше, однако при правильно составленном рационе и соответствующих условиях содержания среднесуточный привес может достигать 0,8-1 килограмма и более.

Такая разница, как отмечают в Минсельхозе, показывает важность развития кормовой базы, обеспечения животноводов качественными и доступными кормами, улучшения породных качеств скота и внедрения современных технологий откорма.

В настоящее время предприниматели, занимающиеся откормом скота, содержат на откорме по республике 27 595 голов.

По состоянию на сентябрь 2026 года средняя розничная цена говядины в Кыргызстане составляла 774,4 сома за килограмм, баранины - 810,6 сома.

Для сравнения, в Узбекистане говядина стоила около 934 сомов за килограмм, баранина - 1 007 сомов. В Таджикистане цены составляли соответственно 928 и 1 010 сомов, в Казахстане - 810 и 892 сома за килограмм.

По данным Минсельхоза, эти показатели свидетельствуют, что розничные цены на мясо в Кыргызстане ниже, чем в ряде соседних стран.

Вместе с тем стабильность цен на внутреннем рынке зависит не только от объемов производства, но и от стоимости кормов, логистики, сезонных факторов и внешнего спроса.


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URL: https://www.vb.kg/461907
Теги:
Минсельхоз, цены, Кыргызстан, животные, фермеры
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