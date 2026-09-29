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Мэрия рассказала подробности пожара на Бишкекском санитарном полигоне

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Пожар на территории Бишкекского санитарного полигона, по предварительным данным, мог произойти в результате поджога. Как сообщили в мэрии столицы, неизвестные предположительно подожгли полигон с четырех сторон.

Первое возгорание началось около 20:30. Примерно в 20:45 огонь возник еще на одном участке полигона.

После поступления информации сотрудники муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон" выехали на место. По данным мэрии, обнаружить предполагаемых поджигателей на месте не удалось.

Пожар полностью потушили в 01:45 силами соответствующих служб и сотрудников муниципального предприятия.

Факт произошедшего зарегистрирован в правоохранительных органах. Проводятся следственные мероприятия для установления причин пожара и возможных причастных лиц.

В мэрии добавили, что ситуация находится на особом контроле.


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URL: https://www.vb.kg/461902
Теги:
мусор, поджог, пожар, Бишкек, мэрия
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