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Проблемы старения обсудят в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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В преддверии Международного дня пожилых людей в Бишкеке пройдет межведомственная конференция. Участники обсудят и согласуют проект Национального отчёта Кыргызстана в рамках пятого обзора выполнения Мадридского международного плана действий по проблемам старения.

Организаторами мероприятия выступают Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР совместно с ОО "Ресурсный центр для пожилых".

Мадридский план, принятый на ассамблее ООН в 2002 году, определяет ключевые векторы политики в отношении старшего поколения - от защиты их прав и улучшения качества медицинской помощи до создания условий для полноценного участия в жизни общества. В 2026 году страны - члены ООН подводят очередные национальные итоги, которые в 2027 году войдут в региональный обзор ЭСКАТО по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в 2028-м - в глобальный мировой отчёт.

В рамках конференции планируется детально рассмотреть три ключевых блока: участие пожилых людей в развитии (занятость, непрерывное образование, цифровая грамотность), здоровье и уход (доступность медицины, профилактика заболеваний, система долговременного ухода) и создание благоприятной среды (доступная инфраструктура, поддержка семей, защита от насилия и дискриминации).

Отдельное внимание эксперты уделят реализации государственной программы "Активное долголетие" и её интеграции с рекомендациями национального обзора.

В работе конференции примут участие представители профильных министерств, Социального фонда, учреждений здравоохранения, НПО, а также сами пожилые граждане. По итогам обсуждений проект Национального отчёта будет дополнен предложениями общественности и отправлен на финальную доработку.

"Национальный обзор - это не просто формальная оценка выполненных обязательств. Это возможность увидеть реальные изменения в жизни пожилых людей, обозначить сохраняющиеся барьеры и сформулировать точечные приоритеты для государственной политики", - подчёркивают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/461876
Теги:
пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан
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