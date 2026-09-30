Первый замминистра труда Камчыбек Досматов перешел в Соцфонд

Камчыбек Досматов, ранее занимавший должность первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, назначен заместителем председателя Социального фонда.

Распоряжение о его назначении подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев 22 сентября.

В Социальном фонде Досматов сменил Нуржан Урустамову.

В Министерстве труда Досматов занимал должность первого заместителя руководителя ведомства с ноября 2025 года. После его перехода в Социальный фонд освободившийся пост занял Арлен Алиясов.

По данным Минтруда, Алиясов работает в системе Министерства труда с 2021 года и за это время занимал различные, в том числе руководящие, должности. Перед назначением первым заместителем министра он возглавлял отдел по работе с иностранными гражданами.

Нового первого заместителя коллективу Министерства труда представила заведующая сектором отраслевой политики Администрации президента Жыпариса Рыспекова.