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Сыймык Жапыкеев заявил о намерении баллотироваться в президенты

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Бывший глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента Кыргызстана. Об этом он сообщил в социальных сетях после записи подкаста с журналистом Эрнисом Кыязовым.

По словам Жапыкеева, во время разговора он высказал свое мнение о работе президента Садыра Жапарова, затронув как положительные, так и отрицательные стороны.

"Дай бог, пойду в президенты", - заявил Жапыкеев.

Он также призвал будущих кандидатов действовать в рамках закона и выразил надежду на проведение открытых и честных выборов.

Заявление Жапыкеева вызвало активное обсуждение в социальных сетях. В комментариях под опубликованным видео мнения пользователей разделились: часть поддержала его намерение участвовать в выборах, другие отнеслись к заявлению критически.

Ранее о намерении баллотироваться на пост президента также заявил экс-глава МВД Омурбек Суваналиев.


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URL: https://www.vb.kg/461941
Теги:
президент, Кыргызстан, Сыймык Жапыкеев
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