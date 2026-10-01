Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Токаев за Путина

1171  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

То, что уже почти пять лет происходит между Россией и Украиной, так или иначе отразилось на всём мировом порядке и устройстве. Не говоря о том, какие механизмы запустила российская СВО на Западе, - стоит остановиться на влиянии российско-украинских событий на страны Центральной Азии.

Центральная Азия (которая прежде называлась Средней) включает страны бывшего СССР - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Страны, которые совсем ещё недавно составляли единое целое – и все вместе, и с Россией, и с Украиной. Связанные общей историей, общей культурой, теснейшим многолетним сотрудничеством – даже при остром желании, даже при условии постоянного подзуживания со стороны западных "товарищей" - они не могут раз и навсегда отшатнуться ни от той, ни от другой.

А им буквально ежедневно предлагается сделать выбор. С кем ты, Центральная Азия? Разве ты не хочешь стать частью "просвещённого и процветающего" европейского сообщества? Приобщиться к западным ценностям, получать всевозможные моральные и материальные бонусы? Для этого сейчас требуется не так уж и много: осудить "агрессию Российской Федерации", признать её полнейшую неправоту, поддержать антироссийские санкции… И будет тебе большое западное счастье.

То, что война в Украине значительным образом отразилась на странах региона, обусловлено тесными узами этих государств с конфликтующими сторонами в самых разных аспектах – экономическом, политическом, культурном.

Парадокс новейшего времени: глобализация достигла таких масштабов, что сегодня даже тем крупным игрокам, которые активно гнобят Россию и всячески поддерживают Украину, приходится так же активно взаимодействовать с ненавистной Россией – главным образом в торгово-экономическом плане. А игроки не столь крупные (к числу которых относятся и государства Центральноазиатского региона) вынуждены буквально лавировать между теми и этими, выстраивая и сохраняя хорошие отношения с враждующими друг с другом гигантами…

Сегодня каждый политический лидер вынужден быть блестящим дипломатом, обходя острые углы и при этом выражая своё отношение к тем или иным событиям мирового уровня.

"На мой взгляд, первую скрипку в этом процессе сегодня играет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он не имеет формального права говорить от имени всей Центральной Азии, но благодаря дипломатическому опыту наиболее ясно озвучивает то, что другие лидеры региона чаще выражают осторожными заявлениями и практическими решениями". Это – слова кыргызского (а на деле – насквозь прозападного журналиста Адиля Турдукулова). И именно в этом с ним трудно не согласиться.

Токаев как блестящий дипломат и такой же блестящий оратор, государственный муж, переживающий о судьбах своей страны и не только её, в очередной раз озвучил позицию соседей по региону. Встречаясь в Берлине с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президент РК снова прокомментировал продолжающийся российско-украинский конфликт. И ненавязчиво дал понять немецкому коллеге, что в данном конкретном случае он с ним не вполне солидарен.

Мерц и Токаев говорили о нарастании экономического взаимодействия. На брифинге канцлер завёл разговор об Украине, посетовав на слабость тамошней ПВО и пообещав решить вопрос с поставкой Киеву новой партии вооружения.

Токаев ответил так: "У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я считаю его выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с уверенностью скажу, что президент Путин является наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для всего мира. Разумеется, нас всех беспокоит происходящее в Украине. С самого начала я говорил, что с глубоким уважением мы относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, украинскому языку. Именно поэтому я не говорил, что войну нужно остановить немедленно. Я понимаю, что в нынешних условиях это, вероятно, нереалистично. Речь идёт о заморозке боевых действий на территории Украины для перехода к дипломатическим переговорам".

До этого Касым-Жомарт Токаев признался: отношения между Казахстаном и Германией находятся на подъёме. "Германия пользуется большим уважением в нашей стране. Мы должным образом оцениваем её достижения. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений"…

Возможно, господин Мерц ожидал от Токаева чего-то другого в обмен на новые соглашения. Но президент Казахстана себе не изменяет: он готов на взаимовыгодных условиях дружить с Германией, но и от сотрудничества с Россией (с которой у Казахстана самая протяжённая сухопутная граница и множество совместных экономических проектов) Казахстан отказываться не намерен. Более того – испытывает большое уважение к Владимиру Путину, вопреки западному мнению считая его не "агрессором-оккупантом", а выдающимся политиком и государственным деятелем.

О мире и решении вопросов дипломатическим путём Токаев говорит фактически с момента начала СВО: "Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником. Обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на разных уровнях".

Позиция России по Украине давно ясна и однозначна. Временная приостановка военных действий ей не нужна; нужно полное, окончательное и бесповоротное завершение войны, а закончится она тогда, когда будут достигнуты её цели (демилитаризация и денацификация). Война идёт не ради войны (Россия, как любой адекватный субъект, стремится к миру), а ради того, чтобы добиться нейтрального и безъядерного статуса Украины; чтобы Россия не имела у себя под боком бомбу замедленного действия. Но, не соглашаясь с токаевским предложением о заморозке конфликта, Россия признала, что ближайший сосед повёл себя истинно по-соседски.

По сути, Касым-Жомарт Токаев действительно выразил общее мнение Центральноазиатского региона: и с Россией, и с Украиной мы связаны настолько тесно, что происходящие там события отзываются в нас острой болью. Так же больно было бы резать по живому, в угоду западным партнёрам круша вековые экономические и культурные связи. И нашим дальним потенциальным союзникам, как бы ни было выгодно с ними дружить и сотрудничать, придётся принять тот факт, что оторвать регион от России – в любых условиях невыполнимая задача.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461968
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина, Центральная Азия, политика, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  