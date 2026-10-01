То, что уже почти пять лет происходит между Россией и Украиной, так или иначе отразилось на всём мировом порядке и устройстве. Не говоря о том, какие механизмы запустила российская СВО на Западе, - стоит остановиться на влиянии российско-украинских событий на страны Центральной Азии.

Центральная Азия (которая прежде называлась Средней) включает страны бывшего СССР - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Страны, которые совсем ещё недавно составляли единое целое – и все вместе, и с Россией, и с Украиной. Связанные общей историей, общей культурой, теснейшим многолетним сотрудничеством – даже при остром желании, даже при условии постоянного подзуживания со стороны западных "товарищей" - они не могут раз и навсегда отшатнуться ни от той, ни от другой.

А им буквально ежедневно предлагается сделать выбор. С кем ты, Центральная Азия? Разве ты не хочешь стать частью "просвещённого и процветающего" европейского сообщества? Приобщиться к западным ценностям, получать всевозможные моральные и материальные бонусы? Для этого сейчас требуется не так уж и много: осудить "агрессию Российской Федерации", признать её полнейшую неправоту, поддержать антироссийские санкции… И будет тебе большое западное счастье.

То, что война в Украине значительным образом отразилась на странах региона, обусловлено тесными узами этих государств с конфликтующими сторонами в самых разных аспектах – экономическом, политическом, культурном.

Парадокс новейшего времени: глобализация достигла таких масштабов, что сегодня даже тем крупным игрокам, которые активно гнобят Россию и всячески поддерживают Украину, приходится так же активно взаимодействовать с ненавистной Россией – главным образом в торгово-экономическом плане. А игроки не столь крупные (к числу которых относятся и государства Центральноазиатского региона) вынуждены буквально лавировать между теми и этими, выстраивая и сохраняя хорошие отношения с враждующими друг с другом гигантами…

Сегодня каждый политический лидер вынужден быть блестящим дипломатом, обходя острые углы и при этом выражая своё отношение к тем или иным событиям мирового уровня.

"На мой взгляд, первую скрипку в этом процессе сегодня играет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он не имеет формального права говорить от имени всей Центральной Азии, но благодаря дипломатическому опыту наиболее ясно озвучивает то, что другие лидеры региона чаще выражают осторожными заявлениями и практическими решениями". Это – слова кыргызского (а на деле – насквозь прозападного журналиста Адиля Турдукулова). И именно в этом с ним трудно не согласиться.

Токаев как блестящий дипломат и такой же блестящий оратор, государственный муж, переживающий о судьбах своей страны и не только её, в очередной раз озвучил позицию соседей по региону. Встречаясь в Берлине с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президент РК снова прокомментировал продолжающийся российско-украинский конфликт. И ненавязчиво дал понять немецкому коллеге, что в данном конкретном случае он с ним не вполне солидарен.

Мерц и Токаев говорили о нарастании экономического взаимодействия. На брифинге канцлер завёл разговор об Украине, посетовав на слабость тамошней ПВО и пообещав решить вопрос с поставкой Киеву новой партии вооружения.

Токаев ответил так: "У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я считаю его выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с уверенностью скажу, что президент Путин является наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для всего мира. Разумеется, нас всех беспокоит происходящее в Украине. С самого начала я говорил, что с глубоким уважением мы относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, украинскому языку. Именно поэтому я не говорил, что войну нужно остановить немедленно. Я понимаю, что в нынешних условиях это, вероятно, нереалистично. Речь идёт о заморозке боевых действий на территории Украины для перехода к дипломатическим переговорам".

До этого Касым-Жомарт Токаев признался: отношения между Казахстаном и Германией находятся на подъёме. "Германия пользуется большим уважением в нашей стране. Мы должным образом оцениваем её достижения. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений"…

Возможно, господин Мерц ожидал от Токаева чего-то другого в обмен на новые соглашения. Но президент Казахстана себе не изменяет: он готов на взаимовыгодных условиях дружить с Германией, но и от сотрудничества с Россией (с которой у Казахстана самая протяжённая сухопутная граница и множество совместных экономических проектов) Казахстан отказываться не намерен. Более того – испытывает большое уважение к Владимиру Путину, вопреки западному мнению считая его не "агрессором-оккупантом", а выдающимся политиком и государственным деятелем.

О мире и решении вопросов дипломатическим путём Токаев говорит фактически с момента начала СВО: "Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником. Обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на разных уровнях".

Позиция России по Украине давно ясна и однозначна. Временная приостановка военных действий ей не нужна; нужно полное, окончательное и бесповоротное завершение войны, а закончится она тогда, когда будут достигнуты её цели (демилитаризация и денацификация). Война идёт не ради войны (Россия, как любой адекватный субъект, стремится к миру), а ради того, чтобы добиться нейтрального и безъядерного статуса Украины; чтобы Россия не имела у себя под боком бомбу замедленного действия. Но, не соглашаясь с токаевским предложением о заморозке конфликта, Россия признала, что ближайший сосед повёл себя истинно по-соседски.

По сути, Касым-Жомарт Токаев действительно выразил общее мнение Центральноазиатского региона: и с Россией, и с Украиной мы связаны настолько тесно, что происходящие там события отзываются в нас острой болью. Так же больно было бы резать по живому, в угоду западным партнёрам круша вековые экономические и культурные связи. И нашим дальним потенциальным союзникам, как бы ни было выгодно с ними дружить и сотрудничать, придётся принять тот факт, что оторвать регион от России – в любых условиях невыполнимая задача.