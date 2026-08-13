Кыргызстан и Республику Корея привлекла к форуму теплая атмосфера

Так можно сказать и в прямом, и в переносном смысле об отношениях между нашей страной и Республикой Корея. Год назад вступило в силу Рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между Республикой Корея и Кыргызстаном. И прошедший совместный кыргызско-корейский семинар по климатическому сотрудничеству был посвящен укреплению партнерства двух стран для обмена опытом, обсуждения общих приоритетов и определения практических направлений для взаимодействия в этой сфере. И, разумеется, такое сотрудничество по ключевой для нас теме внесет еще больше дружеского тепла и открытости в отношения между народами и, в частности, между молодежью наших стран.

Не случайно эта встреча проводилась в Международный день молодежи. И, как подчеркивалось, именно нынешней молодежи наши страны доверяют свое будущее, именно ей предстоит решать очень многие сложные климатические проблемы. И, судя по выступлениям молодых специалистов и Республики Корея, и Кыргызстана, они готовы и уже решают их.

"Молодёжь – это уже наше настоящее. Молодые люди сегодня создают технологии, запускают компании, формируют общественный запрос и предлагают решения, которые ещё несколько лет назад просто невозможно было представить", - отметила постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьёва.

"Сегодня мы делаем важный следующий шаг - переходим от соглашения к практическому сотрудничеству. Это национальная повестка, которую ведёт правительство Кыргызстана. Международные партнёры могут предоставить знания, технологии и финансирование, но направление этой трансформации определяет сама страна", - считает Александра Соловьёва.

По её словам, задача ПРООН - "не заменить национальные институты", а соединять государственную политику с инвестициями, международный опыт - с национальными потребностями, а идеи молодых людей - с возможностью их реализовать.

"Я очень рад тому, что данное мероприятие было организовано совместно с ПРООН в Кыргызстане и при тесном сотрудничестве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. Уверен, что сочетание накопленного двумя странами взаимного доверия с практическим опытом и международной экспертизой ПРООН позволит превратить политический диалог в реализуемые проекты и обеспечить привлечение необходимых финансовых ресурсов. Сегодняшняя встреча также демонстрирует, что двустороннее и многостороннее сотрудничество могут эффективно взаимодействовать в целях совместного реагирования на климатический кризис", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Квангдже.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Асель Раимкулова, климатические и экологические вызовы не признают государственных границ. Поэтому эффективный ответ на них возможен только через международное сотрудничество, обмен знаниями и объединение усилий. Кыргызская Республика открыта к дальнейшему расширению партнерства с Республикой Корея, внедрению современных экологических технологий, реализации совместных климатических проектов и подготовке нового поколения лидеров устойчивого развития.

"Совместно с Министерством природных ресурсов Кореи и корейским агентством международного сотрудничества KOICA мы начали проект по улучшению качества воздуха. Стоимость его оценивается в десять миллионов долларов. Он предусматривает продвижение чистых технологий отопления – установку тепловых насосов в социальных учреждениях – школах, детских садах и других, а также обучение наших технических специалистов", - ответила Асель Раимкулова на вопрос VB.KG о том, какие важные проекты осуществляет их министерство с корейской стороной.

По ее словам, тема климатической повестки остаётся актуальной не только для Кыргызстана и не теряет своей значимости, поэтому так важно поддерживать международное сотрудничество.

"Горы, например, служат индикатором глобальных сдвигов, сигнализируя о проблемах заранее. Динамика ледников является показателем климатических изменений в горных странах. В горах температура растет быстрее, чем в низинах. Это касается всех крупных хребтов мира. Снег тает раньше, ледники отступают, а экосистемы меняются на глазах. Ученые видят явную зависимость от высоты: чем выше, тем интенсивнее потепление. Кыргызстан активно продвигает горную повестку, поскольку горные страны наиболее уязвимы к изменению климата. А потому нуждаются в новых инициативах, проектах, системах мониторингов. Сегодня наша страна готовится ко второму Горному саммиту "Бишкек-25", который пройдет в октябре будущего года в Бишкеке", - сказала с интервью VB.KG замминистра Раимкулова.

"После вступления в силу Рамочного соглашения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой о сотрудничестве в области изменения климата обе страны создавали институциональную основу для реализации соглашения. Теперь настал этап, когда необходимо конкретизировать: что именно, с кем и каким образом продвигать, а также связать между собой политику, технологии, финансирование и проекты", - считает Ли Сонён, специалист посольства Республики Корея в Кыргызстане.

По ее мнению, сокращение выбросов, адаптация, развитие потенциала и участие молодёжи - это не отдельные друг от друга вопросы. Только когда политика и технологии, финансирование и люди объединены, становится возможным действительно устойчивое климатическое сотрудничество. "Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение не ограничится представлением отдельных проектов, а станет отправной точкой для формирования конкретных задач сотрудничества, которые Корея и Кыргызстан смогут совместно реализовать", - добавила Ли Сонён.

Семинар был организован посольством Республики Корея в Кыргызстане и ПРООН в партнёрстве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. В мероприятии приняли участие около 60 представителей государственных органов, научных и исследовательских учреждений обеих стран, международных организаций, частного сектора, а также эксперты и молодые климатические лидеры.

Встреча стала первым мероприятием, открывающим практическую реализацию Рамочного соглашения о сотрудничестве в области изменения климата между Кыргызстаном и Кореей.

Программа семинара включала четыре тематические сессии: климатические приоритеты и возможности кыргызско-корейского сотрудничества; климатическое законодательство и политика в поддержку реализации ОНУВ 3.0; климатическое финансирование, углеродные рынки и статью 6 Парижского соглашения; развитие кыргызско-корейского климатического партнёрства в сферах "зелёной" энергетики, адаптации к изменению климата, управления водными и лесными ресурсами и цифровых инноваций.

Отдельная сессия - "Молодые новаторы, создающие климатические решения" была посвящена роли молодёжи как движущей силы инноваций и "зелёной" трансформации. Финалисты хакатона Digital4Climate.KG, представители Локальной конференции молодёжи (LCOY), Enactus Кыргызстан, инициативы "Климатическая шкатулка" и программы KOPIA представили климатические решения, инициированные молодёжью, - от цифрового мониторинга и энергоэффективности до устойчивого сельского хозяйства.