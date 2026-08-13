Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Кыргызстан и Республику Корея привлекла к форуму теплая атмосфера

978  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Так можно сказать и в прямом, и в переносном смысле об отношениях между нашей страной и Республикой Корея. Год назад вступило в силу Рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между Республикой Корея и Кыргызстаном. И прошедший совместный кыргызско-корейский семинар по климатическому сотрудничеству был посвящен укреплению партнерства двух стран для обмена опытом, обсуждения общих приоритетов и определения практических направлений для взаимодействия в этой сфере. И, разумеется, такое сотрудничество по ключевой для нас теме внесет еще больше дружеского тепла и открытости в отношения между народами и, в частности, между молодежью наших стран.

Не случайно эта встреча проводилась в Международный день молодежи. И, как подчеркивалось, именно нынешней молодежи наши страны доверяют свое будущее, именно ей предстоит решать очень многие сложные климатические проблемы. И, судя по выступлениям молодых специалистов и Республики Корея, и Кыргызстана, они готовы и уже решают их.

"Молодёжь – это уже наше настоящее. Молодые люди сегодня создают технологии, запускают компании, формируют общественный запрос и предлагают решения, которые ещё несколько лет назад просто невозможно было представить", - отметила постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьёва.

"Сегодня мы делаем важный следующий шаг - переходим от соглашения к практическому сотрудничеству. Это национальная повестка, которую ведёт правительство Кыргызстана. Международные партнёры могут предоставить знания, технологии и финансирование, но направление этой трансформации определяет сама страна", - считает Александра Соловьёва.

По её словам, задача ПРООН - "не заменить национальные институты", а соединять государственную политику с инвестициями, международный опыт - с национальными потребностями, а идеи молодых людей - с возможностью их реализовать.

"Я очень рад тому, что данное мероприятие было организовано совместно с ПРООН в Кыргызстане и при тесном сотрудничестве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. Уверен, что сочетание накопленного двумя странами взаимного доверия с практическим опытом и международной экспертизой ПРООН позволит превратить политический диалог в реализуемые проекты и обеспечить привлечение необходимых финансовых ресурсов. Сегодняшняя встреча также демонстрирует, что двустороннее и многостороннее сотрудничество могут эффективно взаимодействовать в целях совместного реагирования на климатический кризис", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Квангдже.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Асель Раимкулова, климатические и экологические вызовы не признают государственных границ. Поэтому эффективный ответ на них возможен только через международное сотрудничество, обмен знаниями и объединение усилий. Кыргызская Республика открыта к дальнейшему расширению партнерства с Республикой Корея, внедрению современных экологических технологий, реализации совместных климатических проектов и подготовке нового поколения лидеров устойчивого развития.

"Совместно с Министерством природных ресурсов Кореи и корейским агентством международного сотрудничества KOICA мы начали проект по улучшению качества воздуха. Стоимость его оценивается в десять миллионов долларов. Он предусматривает продвижение чистых технологий отопления – установку тепловых насосов в социальных учреждениях – школах, детских садах и других, а также обучение наших технических специалистов", - ответила Асель Раимкулова на вопрос VB.KG о том, какие важные проекты осуществляет их министерство с корейской стороной.

По ее словам, тема климатической повестки остаётся актуальной не только для Кыргызстана и не теряет своей значимости, поэтому так важно поддерживать международное сотрудничество.

"Горы, например, служат индикатором глобальных сдвигов, сигнализируя о проблемах заранее. Динамика ледников является показателем климатических изменений в горных странах. В горах температура растет быстрее, чем в низинах. Это касается всех крупных хребтов мира. Снег тает раньше, ледники отступают, а экосистемы меняются на глазах. Ученые видят явную зависимость от высоты: чем выше, тем интенсивнее потепление. Кыргызстан активно продвигает горную повестку, поскольку горные страны наиболее уязвимы к изменению климата. А потому нуждаются в новых инициативах, проектах, системах мониторингов. Сегодня наша страна готовится ко второму Горному саммиту "Бишкек-25", который пройдет в октябре будущего года в Бишкеке", - сказала с интервью VB.KG замминистра Раимкулова.

"После вступления в силу Рамочного соглашения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой о сотрудничестве в области изменения климата обе страны создавали институциональную основу для реализации соглашения. Теперь настал этап, когда необходимо конкретизировать: что именно, с кем и каким образом продвигать, а также связать между собой политику, технологии, финансирование и проекты", - считает Ли Сонён, специалист посольства Республики Корея в Кыргызстане.

По ее мнению, сокращение выбросов, адаптация, развитие потенциала и участие молодёжи - это не отдельные друг от друга вопросы. Только когда политика и технологии, финансирование и люди объединены, становится возможным действительно устойчивое климатическое сотрудничество. "Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение не ограничится представлением отдельных проектов, а станет отправной точкой для формирования конкретных задач сотрудничества, которые Корея и Кыргызстан смогут совместно реализовать", - добавила Ли Сонён.

Семинар был организован посольством Республики Корея в Кыргызстане и ПРООН в партнёрстве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. В мероприятии приняли участие около 60 представителей государственных органов, научных и исследовательских учреждений обеих стран, международных организаций, частного сектора, а также эксперты и молодые климатические лидеры.

Встреча стала первым мероприятием, открывающим практическую реализацию Рамочного соглашения о сотрудничестве в области изменения климата между Кыргызстаном и Кореей.

Программа семинара включала четыре тематические сессии: климатические приоритеты и возможности кыргызско-корейского сотрудничества; климатическое законодательство и политика в поддержку реализации ОНУВ 3.0; климатическое финансирование, углеродные рынки и статью 6 Парижского соглашения; развитие кыргызско-корейского климатического партнёрства в сферах "зелёной" энергетики, адаптации к изменению климата, управления водными и лесными ресурсами и цифровых инноваций.

Отдельная сессия - "Молодые новаторы, создающие климатические решения" была посвящена роли молодёжи как движущей силы инноваций и "зелёной" трансформации. Финалисты хакатона Digital4Climate.KG, представители Локальной конференции молодёжи (LCOY), Enactus Кыргызстан, инициативы "Климатическая шкатулка" и программы KOPIA представили климатические решения, инициированные молодёжью, - от цифрового мониторинга и энергоэффективности до устойчивого сельского хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460814
Теги:
Южная Корея, соглашение, сотрудничество, посол, климат, Минприродресурсов, ПРООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  