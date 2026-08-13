Вице-спикер ЖК пытается замять дело "оборотней в погонах"?

Все мы помним мрачные 90-е годы, когда силовики напропалую "грешили" так называемыми подставами, ломая жизни сотням невиновных людей. Многим гражданам Кыргызстана есть что об этом рассказать, но мало кто находит в себе силы бороться спустя десятилетия. История Алмамбета Айдаралиева - это не просто скандал из прошлого, а показательный пример того, как трудно добиваться правды даже сегодня, когда на защиту "оборотней в погонах" вдруг встают влиятельные народные избранники, позиционирующие себя защитниками законности.

Это глубокая личная трагедия человека, у которого, по его словам, в 22 года отобрали все - молодость, здоровье, честное имя семьи и веру в людей.

Сегодня Алмамбет Айдаралиев - уважаемый человек, чиновник Государственной налоговой службы. За 22 года честного труда он прошёл путь от рядового инспектора до руководителя. Он в судебном порядке полностью снял с себя судимость, восстановил своё доброе имя и доказал высокий профессионализм. Вроде бы жизнь состоялась, и некоторые "друзья" советуют ему успокоиться. Но забыть кошмар 1998 года - значит предать самого себя и тех, кто также пострадал от произвола "оборотней в погонах".

Когда Алмамбет возвращается к тем событиям, видно, как на глаза у него ненароком наворачиваются слезы. Боль человека, пережившего настоящий ад и выжившего лишь чудом, не утихает даже спустя десятилетия. И хотя религия учит прощать врагов, отпустить это он не может и не хочет.

"Скольким людям они сломали жизнь, и мне в том числе! Нет, такого я никогда не смогу забыть и не хочу. Все они должны понести ответственность, и быть наказаны", - уверен он.

Подстава в 22 года

В 1998 году 22-летний Алмамбет, сын руководителя Бишкекского управления Соцфонда, оказался в эпицентре жестоко спланированной провокации. Отец попросил его подвезти на служебной машине своего друга. По дороге к ним присоединился ещё один знакомый отца - оба мужчины были уже в почтенном возрасте, старше 50 лет.

Около четырех часов дня, когда они разговаривали на улице, нагрянули примерно десять сотрудников милиции. Задержание было молниеносным и жестким. У парня забрали ключи от машины, а всех троих затолкнули в УАЗ и увезли в УВД.

"Нас удерживали в УВД около шести часов. В течение всего этого времени оказывали жесточайшее психологическое и физическое давление - выбивали признательные показания. Меня избивали и душили двое сотрудников, требовали, чтобы я взял на себя какие-то наркотики. Сергей Тишков, который тогда руководил оперативным подразделением, лично подходил и "предлагал" признать вину. Но я категорически отказывался. Я вырос в обеспеченной семье, никогда в жизни не имел отношения к криминалу или наркотикам. Зачем мне это?" - делится тяжёлыми воспоминаниями Алмамбет Айдаралиев.

По его словам, лишь в одиннадцать вечера задержанных вывели во двор УВД к автомобилю. Без понятых, силами самих же оперативников, из машины "внезапно" достали пакет, в котором якобы находилось 4,8 килограмма опия.

"Это была откровенная фальсификация. Как выяснилось позже, цель провокации была политической. Моего отца прочили на должность главы МЧС, и, не имея компромата на него, "оборотни в погонах" решили нанести удар по моей семье, растоптав мою судьбу", - добавил он.

Цена "правосудия" и грань между жизнью и смертью

Судный день превратился в фарс. Несмотря на то, что ни Алмамбет, ни друзья его отца не признали вину, суд вынес жестокие приговоры. Парню дали 11 лет лишения свободы, а пожилым людям - по 10 лет.

Для молодого парня начался настоящий ад. За время пребывания в СИЗО и колонии он тяжело заболел. До ареста это был крепкий и здоровый 22-летний парень весом в 105 килограммов, но всего за год заключения он превратился в истощённого человека, вес которого упал до кричащих 42 килограммов.

В конце 1999 года врачебная комиссия констатировала, что парень находится на грани жизни и смерти. На свободу его выпустили фактически умирать. Традиционная медицина уже не помогала, и лишь благодаря народным целителям и невероятной воле к жизни Алмамбет буквально восстал из мёртвых.

"К сожалению, другим фигурантам повезло меньше. Один из друзей отца тяжело заболел в тюрьме и скончался в 2012 году. Второму, казаху по национальности, пришлось уехать из страны. Сфабрикованное дело разрушило жизнь трёх семей", - отметил он.

"Понятая" из силовых структур

Восстановив здоровье, Алмамбет Айдаралиев поставил перед собой главную цель жизни - окончательно добиться справедливости. Однако при попытке пересмотреть дело выяснилось невероятное: уголовное дело "бесследно" исчезло из всех архивов.

"Это было сделано умышленно, чтобы замести следы. Они пытаются заявлять, будто я сам его уничтожил, но как я мог это сделать? Наверное, логичнее предположить, что дело уничтожил человек, который имел к нему свободный доступ и обладал властными полномочиями получить его без какой-либо регистрации, - подчеркивает Айдаралиев. - Сейчас Тишков и его защитники цинично манипулируют общественным мнением, спрашивая, почему я вспомнил об этом только через 27 лет. Это ложь. Я не молчал ни дня! Почти 20 лет ушло на то, чтобы через бесконечные запросы и архивы по крупицам, с нуля восстановить материалы дела и доказательно подтвердить факт фальсификации".

Когда прокуратуре удалось восстановить часть документов, всплыл шокирующий факт. Главный "свидетель" и "понятая" официально заявила, что никогда не участвовала в досмотре машины. Одно это ключевое показание сегодня фактически на корню разрушает сфабрикованное против Айдаралиева уголовное дело.

Более того, в ходе расследования выяснилось ещё одно грубейшее нарушение закона: так называемая "понятая" в 1998 году являлась действующим сотрудником правоохранительных органов - она работала старшим делопроизводителем в подразделении "Беркут" УВД Бишкека. По закону действующий сотрудник милиции категорически не имел права выступать в качестве понятого, так как является лицом заинтересованным. Её данные просто вписали в протокол для создания видимости законности.

На основании этого официального подлога было возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Законность действий следователя и обоснованность обвинений в адрес Тишкова уже официально подтвердил Бишкекский городской суд.

"Я выберу честное имя, а не кресло!"

Поняв, что от ответственности уйти не удастся, обвиняемый и его покровители сменили тактику. Расследование затягивается, а в процесс, по словам Айдаралиева, активно вмешивается один из вице-спикеров Жогорку Кенеша, чьи семейные связи переплетены с прошлым обвиняемого. Этот депутат всегда публично борется за законность, но на этот раз он встал на защиту несправедливости.

Из чувства мести в ГКНБ, прокуратуру и Налоговую службу полетели веерные жалобы с целью очернить Айдаралиева и поставить под сомнение его трудоустройство. На самого Алмамбета выходят через посредников с прямыми угрозами отказаться от заявления, иначе он останется на улице.

Но человек, который однажды смотрел в лицо смерти и потерял всё, больше ничего не боится.

"Если мне придется выбирать между теплым креслом и тем, чтобы довести это дело до конца и смыть с себя и своей семьи это клеймо, я без колебаний выбираю справедливость, - говорит Алмамбет с непреклонной решимостью. - Меня не запугать доносами. Я дойду до Генерального прокурора и Президента Кыргызской Республики, но добьюсь, чтобы виновные понесли заслуженное наказание".

Алмамбет Айдаралиев, как он сам признается, готов бороться до конца - не только ради себя, но и ради всех тех, чьи судьбы были безнаказанно сломаны в те смутные времена. Мы уверены, что случай Айдаралиева - далеко не единственный. Если вы или ваши близкие в прошлые годы также пострадали от противоправных действий, фальсификаций и произвола со стороны "оборотней в погонах", вы можете обратиться в нашу редакцию. Мы готовы выслушать каждую историю, придать её огласке и помочь восстановить справедливость.