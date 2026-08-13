Политолог напомнил о громких "пророчествах", которые так и не сбылись

В преддверии очередного политического сезона информационное пространство Кыргызстана вновь наполняется тревожными прогнозами, слухами и фейками. Эксперты отмечают, что способы воздействия на общественное мнение не меняются годами - меняются лишь спикеры и повестка. Политолог Тимур Саралаев напомнил о прошлых громких "пророчествах", которые так и не сбылись, и рассказал, к каким манипуляциям стоит готовиться кыргызстанцам в ближайшем будущем.

"Помните журналиста, политолога Александра Князева? Много лет работавший в Кыргызстане. В своё время он тоже любил пугать кыргызстанцев страшилками, которые сам же и придумывал.

Рассказывал о якобы готовящихся на юге боевиках, пророчил нам "вторую Палестину". В 2013 году заявил, что этап "афганизации" Кыргызстан уже прошёл и впереди нас ждут "перспективы Сомали".

Проще говоря, пугал, нагнетал, а временами откровенно врал. В том же 2013 году Князеву запретили въезд в Кыргызстан.

Прошло 13 лет. Мы не стали ни Афганистаном, ни Палестиной, ни Сомали.Но сама технология никуда не исчезла.

Сегодня фамилии другие, страшилки тоже изменились. Теперь нас пугают "китайскими ЧВК", тайными соглашениями, заложенными рудниками и ГЭС, миллиардами "скрытого долга" и скорой потерей суверенитета.

Приём знакомый: громкое утверждение, несколько предположений, тревожные цифры - и постепенно человеку рисуют картину, будто Кыргызстан уже распродают по частям. И думаю, это только начало.

По мере приближения президентских выборов антикитайскую тему будут раскачивать всё сильнее. Китай, земля, недра, "тайные договоры", "ЧВК", "скрытые миллиарды" - слишком удобный набор страхов для нашего общества.

И, к сожалению, многие будут на это вестись. Потому что цель подобных информационных кампаний не обязательно в том, чтобы что-то доказать. Достаточно постоянно сеять семена сомнений: а вдруг власть что-то скрывает? А вдруг страну продают? А вдруг наши ресурсы уже кому-то обещаны?

Одно такое сомнение само по себе ничего не меняет. Но когда их подбрасывают снова и снова, они постепенно складываются в недоверие.

Когда-то нас пугали Афганистаном, Палестиной и Сомали. Сегодня пугают Китаем.

И думаю, до выборов подобных страшилок мы услышим ещё немало. Потому что в преддверии выборов главная борьба идёт прежде всего за доверие людей.

А чтобы это доверие разрушить, иногда даже не нужно ничего доказывать. Достаточно снова и снова сеять семена сомнений", - заявил Саралаев.