Эксперт предложил КР создать SCO Mountain Climate and Water Security Center

Шанхайская организация сотрудничества традиционно воспринимается прежде всего как структура, ориентированная на вопросы безопасности, политического взаимодействия и экономического сотрудничества. Однако характер современных угроз постепенно меняется. Изменение климата, деградация экосистем, дефицит воды, таяние ледников, природные катастрофы и продовольственная безопасность уже невозможно рассматривать исключительно как экологические проблемы. Об этом VB.KG сообщил внештатный профессор Шанхайского университета политических наук и права Кайрат Осмоналиев.

Для Центральной Азии это особенно очевидно. А для Кыргызстана, более 90 процентов территории которого занимают горы, климатическая повестка непосредственно связана с вопросами национальной и региональной безопасности, отметил профессор.

"Возникает принципиальный вопрос: может ли климатическое сотрудничество стать новым самостоятельным направлением ШОС? На мой взгляд, ответ однозначно положительный. Более того, именно Кыргызстан способен предложить ШОС концепцию, в которой горная повестка становится связующим звеном между климатом, водой, экологией, экономикой и безопасностью. Климатическая безопасность - это уже вопрос региональной безопасности. Изменение климата в Центральной Азии имеет трансграничный характер. Ледники не признают государственных границ, как не признают их реки, атмосферные процессы и природные катастрофы. Сокращение ледникового покрова Кыргызстана и других горных стран влияет на объем и сезонность водных ресурсов, сельское хозяйство, гидроэнергетику и состояние экосистем во всей Центральной Азии. Одновременно увеличение числа опасных природных явлений - селей, паводков, оползней, прорывов ледниковых озер - создает прямые угрозы населению и инфраструктуре. Таким образом, климатические изменения постепенно превращаются в мультипликатор существующих рисков безопасности. Именно поэтому климатическая политика должна перестать быть исключительно сферой деятельности экологических ведомств. Она должна стать частью региональной политики безопасности", - считает Осмоналиев.

Профессор напомнил, что Кыргызстан уже формирует международную горную повестку. Для страны это направление имеет особое дипломатическое значение.

"Кыргызстан активно продвигает международную горную повестку в рамках ООН и других международных организаций. В 2023–2027 годах реализуется инициатива Пятилетия действий по развитию горных регионов, инициированная Кыргызстаном. В 2027 году Бишкек готовит проведение Второго глобального горного саммита "Бишкек+25". В 2026 году эта повестка получила и региональное измерение. В Нарыне впервые прошла международная школа IPROMO Central Asia, посвященная исследованию, сохранению ледников и адаптации к изменению климата. В ней участвовали специалисты из государств Центральной Азии, а сама программа была ориентирована на укрепление регионального потенциала и совместных инициатив. Это показывает, что Кыргызстан уже обладает необходимой экспертной и дипломатической платформой для того, чтобы вынести горную проблематику на уровень ШОС", - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

По его мнению, ШОС уже имеет основу для климатического сотрудничества.

"Важно отметить, что климатическая повестка для ШОС не является совершенно новой. В апреле 2026 года в Бишкеке под председательством кыргызской стороны состоялась седьмая встреча руководителей природоохранных ведомств государств - членов ШОС. Среди обсуждавшихся направлений были адаптация к изменению климата, сохранение биоразнообразия, зеленая экономика, загрязнение воздуха, сохранение ледников и управление водными ресурсами. Еще в 2024 году государства ШОС договорились ускорить создание и развитие Специальной рабочей группы по изменению климата. Одновременно в повестке организации уже присутствуют вопросы сохранения ледников, устойчивого развития горных регионов и обмена экологической информацией. Следовательно, сегодня вопрос заключается не в том, нужно ли ШОС заниматься климатом. Вопрос заключается в том, как превратить существующее сотрудничество в постоянный механизм практических действий", - сказал он.

Профессор предлагает переходить от экологического мониторинга к системе раннего предупреждения и создать в рамках ШОС "Региональную систему мониторинга горных и климатических рисков".

"Она могла бы объединить спутниковые данные, гидрологические станции, метеорологические наблюдения, данные о состоянии ледников, беспилотные технологии и искусственный интеллект. Главная цель - не просто собирать научные данные, а использовать их для раннего предупреждения. Например, информация о быстром формировании ледникового озера или повышении риска селевого потока должна оперативно поступать соответствующим государственным органам и приграничным территориям. В этом случае климатическое сотрудничество становится непосредственно частью системы безопасности", - уверен Осмоналиев.

Еще одним отдельным направлениям организации должна стать тема воды и водная проблематика.

"Для Центральной Азии вода - одновременно экологический, экономический и геополитический ресурс. Кыргызстан, являясь одной из основных горных стран региона, обладает значительным потенциалом гидроэнергетики и одновременно несет особую ответственность за сохранение водных экосистем. Я считаю, что ШОС могла бы создать механизм водно-климатического диалога, в рамках которого государства обменивались бы гидрологическими прогнозами, данными о состоянии ледников и водохранилищ, а также технологиями эффективного использования воды. Это позволило бы постепенно перейти от потенциальной конкуренции за воду к совместному управлению водными рисками", - предложил профессор.

Он подчеркнул, что горная повестка - это также экономическая повестка. Важно не ограничивать сотрудничество исключительно экологией.

"Горные регионы обладают значительным экономическим потенциалом: гидроэнергетика, экологический туризм, органическое сельское хозяйство, лекарственные растения, лесное хозяйство, цифровый мониторинг и климатические технологии. ШОС могла бы создать специальные программы поддержки горных инноваций и зеленых технологий. Для Кыргызстана это особенно важно. Международная климатическая повестка должна приносить не только экологические обязательства, но и инвестиции, технологии и новые рабочие места. В этом отношении перспективно предложение Кыргызстана о создании специального "горного окна" в международных финансовых механизмах для расширения доступа горных стран к климатическому финансированию", - говорит Осмоналиев.

Он считает, что в этом и есть новая роль Кыргызстана.

"На мой взгляд, Кыргызстан может предложить ШОС достаточно четкую концепцию: "Горы - вода - климат - безопасность - развитие". Эти пять элементов должны рассматриваться как единая система. Я бы предложил рассмотреть создание SCO Mountain Climate and Water Security Center - Центра ШОС по горному климату и водной безопасности", - отметил профессор.

Такой центр мог бы заниматься:

мониторингом ледников и водных ресурсов; ранним предупреждением природных катастроф; климатическим моделированием; обменом технологиями; подготовкой специалистов; привлечением международного климатического финансирования; разработкой совместных проектов по устойчивому развитию горных территорий.

Размещение такого центра в Кыргызстане имело бы не только практическое, но и символическое значение: страна превратила бы свою горную специфику в международный дипломатический и научный ресурс.

"В конечном счете климатическое сотрудничество может стать одним из новых объединяющих факторов ШОС. В отличие от многих традиционных вопросов безопасности, климат не является сферой, где государства могут действовать изолированно. Ни одна страна не может самостоятельно остановить таяние ледников или защититься от трансграничных последствий природных катастроф. Поэтому климатическая повестка объективно требует сотрудничества. Я считаю, что для Кыргызстана это уникальная возможность. Если традиционная геополитика часто рассматривает Центральную Азию через призму границ, ресурсов и транспортных коридоров, то горная дипломатия предлагает другую модель - сотрудничество через общие природные системы и общие риски. Именно здесь ШОС может сделать следующий шаг в своем развитии: перейти от преимущественно реактивной модели безопасности к модели превентивной безопасности и устойчивого развития. Кыргызстан способен стать одним из инициаторов этого процесса", - резюмирует Кайрат Осмоналиев.