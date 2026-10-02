Айбек Джунушалиев: Мэрия Бишкека проработает ТЭО для строительства метро

В Бишкеке состоялась научно-практическая конференция "Развитие города Бишкек в эпоху независимости: достижения, вызовы и перспективы". Выступая перед участниками мероприятия, градоначальник Айбек Джунушалиев подвел итоги работы городской администрации за последние годы и проинформировал о ключевых инфраструктурных и финансовых показателях столицы.

По словам мэра, за два года инвестиционный портфель муниципалитета превысил 1 миллиард долларов.

"Мы несем ответственность за каждый проект и должны отчитываться перед народом. Сегодня мы можем сказать, сколько инвестиций пришло и на какие цели они направлены. Если в 2021 году бюджет Бишкека составлял 10,8 миллиарда сомов, то в этом году наши доходы выросли, а общая цифра достигла 48 миллиардов сомов. Все строящиеся школы, дороги и другая инфраструктура возводятся за счет местного бюджета", - подчеркнул Джунушалиев.

Значительную часть привлекаемых ресурсов город направляет на экологию, энергетику и глубокую переработку отходов.

"В столице построен завод, который перерабатывает до 1,2 тысячи тонн мусора в сутки и вырабатывает электроэнергию - всего уже утилизировано 323 тысячи тонн отходов и расчищена территория полигона. Город приступает ко второму этапу проекта стоимостью 230 миллионов долларов, в рамках которого планируется дальнейшее развитие переработки отходов, в том числе производство строительных материалов. Кроме того, город планирует модернизировать Бишкекскую ТЭЦ и увеличить ее мощность до 500 мегаватт, а также рассматривается строительство нового объекта мощностью 90 мегаватт", - заявил градоначальник.

Отдельно мэр остановился на проблеме транспортной нагрузки и маятниковой миграции.

"Если мы берем маятниковую миграцию, то ежедневно в Бишкек приезжают работать более 200 тысяч человек. Такая же ситуация наблюдается и с количеством автомобилей. Мы должны обновлять и ремонтировать дорожную инфраструктуру, а затем с помощью ограничений и других мер пытаться решить проблему дорожных заторов", - констатировал Джунушалиев.

Для снижения заторов муниципалитет увеличил объемы ремонта улиц: в 2024 году отремонтировали 61 километр дорог, в 2025 году - 92 километра, а в 2026-м показатель достиг 167,2 километра. Параллельно автопарк общественного транспорта расширили до 1,6 тысячи автобусов.

Позже в беседе с журналистами градоначальник сообщил, что городские власти, по всей видимости, начнут разработку технико-экономического обоснования для строительства метрополитена. Он напомнил, что этот проект обсуждался еще в советское время, когда население столицы приблизилось к миллиону человек.

"Думаю, мы примем это во внимание. Скорее всего, начнем проработку вопроса. Никто и никогда не отменял строительство метро и не снимал его с повестки дня. Если у нас будут ТЭО, инвесторы и очертания проекта, мы будем готовы начать строительство", - резюмировал Айбек Джунушалиев.