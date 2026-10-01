Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Под контроль МВД. Владелец стройкомпании "кинул" клиента на $20 тыс.

143  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились клиенты стройкомпании Reco Stroy. Они считают, что стали жертвами мошеннической схемы, которую, по их словам, проворачивает владелец ОСОО Эдиль Алымкулов. Уже несколько месяцев он не возвращает аванс в размере $22 200, взятый по договору на строительство дома в городе Бостери Иссык-Кульской области. Работы так и не начались, хотя у пострадавших на руках есть все чеки и документы.

Исчезнувшие десятки тысяч долларов и мечта о доме

История началась в конце июня нынешнего года. Алымкулов и заказчик А.А.З. заключили соглашение на строительство недвижимости. Как законопослушный клиент, А.А.З. перевел аванс на счет стройкомпании (общая сумма заказа составляла около $45 тыс.). Время шло, но строительство даже не пыталось сдвинуться с мертвой точки: неделя, вторая, а затем месяцы… На все вопросы, по словам клиентов, Алымкулов отвечал систематической игрой на жалость: то семейные проблемы, то болезни, то отсутствие денег. При этом объяснить, куда потрачен аванс, представитель компании даже не потрудился. В итоге люди лишились и денег, и дома.

Ситуацию усугубило то, что от переживаний клиентка, которая должна была стать хозяйкой нового жилья, попала в больницу с подозрением на серьезное ухудшение здоровья.

Понимая, что Алымкулов лишь кормит их пустыми обещаниями, клиенты Reco Stroy написали заявление в правоохранительные органы и обратились за помощью в СМИ.

Пустышка за фасадом крупной фирмы?

Начав разбираться в деле, редакция VB.KG уже на этапе сбора информации столкнулась с юридическими странностями. Электронная база Минюста отказывалась выдавать какие-либо данные как на Эдиля Алымкулова, так и на саму стройкомпанию или курируемые ею проекты. Хотя фирма рекламирует себя как работающую на рынке последние 10 лет, публикации в соцсетях индексируются лишь с 17 мая 2024 года. Это также вызывает сомнения в достоверности информации.

Изучив базы данных, мы выяснили, что Алымкулов Э.У. значится в налоговых документах как работодатель от "ИП Алымкулов Э. У.". Это может означать, что фирма с оборотом в десятки тысяч долларов работает по патенту. Закономерен вопрос: сколько налогов она платит?

Сомнения вызывают и адреса бизнеса - они расходятся. Конечно, это можно объяснить переездом или несвоевременным обновлением объявлений, но какой офис действует сейчас, сказать точно сложно. У компании нет официального сайта, только аккаунты в соцсетях. Нам удалось найти публичный профессиональный профиль @edil__urmatbekovich ("Эдиль Урматбекович – строительство каркасных домов"), где в публикациях упоминается команда @reco_stroy.kg.

Бросается в глаза отсутствие полного списка построенных и сданных объектов. Есть лишь точечные и вызывающие сомнения отзывы от якобы довольных клиентов.

Не дал результата и поиск заказчика по ИНН в базах госорганов (ведь речь идет о крупном бизнесе): ни регистрации подобной деятельности, ни разрешений на нее обнаружить не удалось. Если они и существуют, увидеть их практически невозможно.

Редакция связалась с Эдилем Алымкуловым (запись разговора имеется). Он признал, что является единственным владельцем ОСОО, и подтвердил задолженность перед пострадавшими. Более того, предприниматель обещал не только вернуть аванс, но и оплатить лечение клиентки, чье здоровье стало заложником его сомнительных финансовых махинаций. Датой возврата средств он назвал понедельник, 28 сентября. Однако в этот день, по словам клиентов, он вновь заявил об отсутствии денег, нарушив обязательства не только перед заказчиками, но и перед журналистами. Не выдержав обмана, пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы.

Под особый контроль

VB.KG не исключает, что жертвами подозрительных схем Reco Stroy и лично Эдиля Алымкулова могли стать и другие граждане Кыргызстана. Просим всех, кто пострадал от его действий, писать в Telegram-канал "Вечернего Бишкека". Все обращения будут собраны, опубликованы и переданы непосредственно в правоохранительные органы КР.

Также просим Налоговую службу, Минюст, Минстрой, ГКНБ КР проверить законность деятельности компании Reco Stroy, наличие уголовных дел и заявлений в ее адрес, а также факты возможного сокрытия налогов. Тем более что оборот компании превышает десятки тысяч долларов (годовой - еще больше). А МВД взять дело по подозрению на мошенничество в особо крупном размере под личный контроль.

Издание VB.KG также берет под свой контроль ситуацию вокруг компании, пострадавших , а также процесс расследование уголовного дела по этому шокирующему делу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461983
Теги:
бизнес, мошенничество, строительство, уголовная ответственность, Кыргызстан, ГКНБ, ГНС, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  