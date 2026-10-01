Под контроль МВД. Владелец стройкомпании "кинул" клиента на $20 тыс.

В редакцию VB.KG обратились клиенты стройкомпании Reco Stroy. Они считают, что стали жертвами мошеннической схемы, которую, по их словам, проворачивает владелец ОСОО Эдиль Алымкулов. Уже несколько месяцев он не возвращает аванс в размере $22 200, взятый по договору на строительство дома в городе Бостери Иссык-Кульской области. Работы так и не начались, хотя у пострадавших на руках есть все чеки и документы.

Исчезнувшие десятки тысяч долларов и мечта о доме

История началась в конце июня нынешнего года. Алымкулов и заказчик А.А.З. заключили соглашение на строительство недвижимости. Как законопослушный клиент, А.А.З. перевел аванс на счет стройкомпании (общая сумма заказа составляла около $45 тыс.). Время шло, но строительство даже не пыталось сдвинуться с мертвой точки: неделя, вторая, а затем месяцы… На все вопросы, по словам клиентов, Алымкулов отвечал систематической игрой на жалость: то семейные проблемы, то болезни, то отсутствие денег. При этом объяснить, куда потрачен аванс, представитель компании даже не потрудился. В итоге люди лишились и денег, и дома.

Ситуацию усугубило то, что от переживаний клиентка, которая должна была стать хозяйкой нового жилья, попала в больницу с подозрением на серьезное ухудшение здоровья.

Понимая, что Алымкулов лишь кормит их пустыми обещаниями, клиенты Reco Stroy написали заявление в правоохранительные органы и обратились за помощью в СМИ.

Пустышка за фасадом крупной фирмы?

Начав разбираться в деле, редакция VB.KG уже на этапе сбора информации столкнулась с юридическими странностями. Электронная база Минюста отказывалась выдавать какие-либо данные как на Эдиля Алымкулова, так и на саму стройкомпанию или курируемые ею проекты. Хотя фирма рекламирует себя как работающую на рынке последние 10 лет, публикации в соцсетях индексируются лишь с 17 мая 2024 года. Это также вызывает сомнения в достоверности информации.

Изучив базы данных, мы выяснили, что Алымкулов Э.У. значится в налоговых документах как работодатель от "ИП Алымкулов Э. У.". Это может означать, что фирма с оборотом в десятки тысяч долларов работает по патенту. Закономерен вопрос: сколько налогов она платит?

Сомнения вызывают и адреса бизнеса - они расходятся. Конечно, это можно объяснить переездом или несвоевременным обновлением объявлений, но какой офис действует сейчас, сказать точно сложно. У компании нет официального сайта, только аккаунты в соцсетях. Нам удалось найти публичный профессиональный профиль @edil__urmatbekovich ("Эдиль Урматбекович – строительство каркасных домов"), где в публикациях упоминается команда @reco_stroy.kg.

Бросается в глаза отсутствие полного списка построенных и сданных объектов. Есть лишь точечные и вызывающие сомнения отзывы от якобы довольных клиентов.

Не дал результата и поиск заказчика по ИНН в базах госорганов (ведь речь идет о крупном бизнесе): ни регистрации подобной деятельности, ни разрешений на нее обнаружить не удалось. Если они и существуют, увидеть их практически невозможно.

Редакция связалась с Эдилем Алымкуловым (запись разговора имеется). Он признал, что является единственным владельцем ОСОО, и подтвердил задолженность перед пострадавшими. Более того, предприниматель обещал не только вернуть аванс, но и оплатить лечение клиентки, чье здоровье стало заложником его сомнительных финансовых махинаций. Датой возврата средств он назвал понедельник, 28 сентября. Однако в этот день, по словам клиентов, он вновь заявил об отсутствии денег, нарушив обязательства не только перед заказчиками, но и перед журналистами. Не выдержав обмана, пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы.

Под особый контроль

VB.KG не исключает, что жертвами подозрительных схем Reco Stroy и лично Эдиля Алымкулова могли стать и другие граждане Кыргызстана. Просим всех, кто пострадал от его действий, писать в Telegram-канал "Вечернего Бишкека". Все обращения будут собраны, опубликованы и переданы непосредственно в правоохранительные органы КР.

Также просим Налоговую службу, Минюст, Минстрой, ГКНБ КР проверить законность деятельности компании Reco Stroy, наличие уголовных дел и заявлений в ее адрес, а также факты возможного сокрытия налогов. Тем более что оборот компании превышает десятки тысяч долларов (годовой - еще больше). А МВД взять дело по подозрению на мошенничество в особо крупном размере под личный контроль.

Издание VB.KG также берет под свой контроль ситуацию вокруг компании, пострадавших , а также процесс расследование уголовного дела по этому шокирующему делу.