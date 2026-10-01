Школьница из Кыргызстана заняла первое место на олимпиаде XCEL в США

Ученица 5 "Б" класса школы №12 имени Льва Толстого в Бишкеке Аиса Алтынбекова заняла первое место в категории ART на международной олимпиаде XCEL, прошедшей в Лос-Анджелесе (США).

Кыргызстанская школьница представила художественную работу на тему "Искусственный интеллект в жизни человечества".

По итогам олимпиады Аиса Алтынбекова заняла первое место, получив золотую медаль и диплом I степени.

В международном соревновании приняли участие более 100 юных участников из разных стран.

Как сообщили в ОАО "Государственная таможенная инфраструктура", Аиса является дочерью сотрудника предприятия. В компании поздравили школьницу с победой и пожелали ей дальнейших творческих успехов и достижений.