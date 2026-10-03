Не забыть фашистский геноцид советского народа

В связи с 80-летием Нюрнбергского приговора страны ОДКБ выпустили совместное заявление о признании факта геноцида советского народа во время Второй мировой войны. Чуть раньше, в апреле, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение этого геноцида…

На первый взгляд формулировки выглядят странновато. Признавать или не признавать можно нечто неочевидное, неоднозначное, поддающееся разночтению и разнотолкованию. Но как можно отрицать то, что давным-давно признано самой историей?

Приговор Нюрнбергского трибунала 80 лет назад вроде бы всё и всех расставил по местам. Тогда, осенью 1946-го, государства, отличающиеся по общественному строю, культуре, традициям, объединились, чтобы судить и наказать тех, кто развязал страшнейшую войну. В приговоре, кроме прочего, отмечено, что нацисты совершали свои преступления не только в целях подавления сопротивления оккупационным властям, но и следуя плану по истреблению мирного населения. Что это, если не геноцид?

Однако в последние десятилетия чётко прослеживается общемировая тенденция к пересмотру истории вплоть до полного её переписывания. И самое дикое то, что в этот мейнстрим влились потомки победителей фашизма, представители тех наций и народов, которые в наибольшей степени подверглись безжалостному уничтожению.

Началось, пожалуй, с подмены понятий. Для Советского Союза Вторая мировая война была Великой Отечественной. И вот это ёмкое и наиболее верное определение – Великая Отечественная – всё чаще забывается. Исчезает из учебников истории, из речей официальных лиц, с экранов телевизоров и, само собой, из интернета. Современные школьники на постсоветском пространстве в лучшем случае знают, что СССР участвовал во Второй мировой войне (которую "развязали Сталин и Гитлер" и которую "выиграли американцы").

Так же и с геноцидом советского народа. Появилось немало "специалистов", оспаривающих это – бесспорное – явление или по частям, или в целом. Одни с пеной у рта утверждают, что не было никакого геноцида; другие – что не было никакого советского народа. Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, увы, тоже не избежал этой эпидемии. Прежде всего подхватив у соседей по региону идею о "не нашей войне".

"Никакой "великой отечественной" войны не было. Нет величия в том, что преступное советское командование превратило миллионы людей в пушечное мясо. Для многих из них СССР не был Отечеством. Миллионы людей воевали за метрополию, которая поработила народы ценой сотен тысяч уничтоженных в вооружённой борьбе, сломила голодоморами, затопила изощрённой пропагандой" (авторская орфография сохранена). Так считает Айнаш Керней из Караганды. Между прочим, доцент кафедры русского языка и литературы КарГУ. Её мнение очень нравится некоторым кыргызским деятелям, которые охотно распространяют его в соцсетях со своими восторженными комментариями.

А вот ещё одна "ценная" точка зрения от некоего Дмитрия Чернышёва (признанного в России иноагентом и потому очень уважаемого интернет-группой "Кыргыз-Украин-Достук-Ашары"): "Что такое "советский народ"? Советский Союз был образован в 1922 году, и к началу Второй мировой войны ему даже 20 лет не исполнилось. Не успели армяне слиться в единый этнос с азербайджанцами, а молдаване – с узбеками. Или возьмём страны Балтии – из аннексировали в 1940 году. Они уж никак не успели стать советским народом. Не появилось советского языка и советской кухни… И ещё про геноцид. Да, немцы методично уничтожали евреев и цыган – это был настоящий геноцид. А вот людей других национальностей они специально не убивали. А знаете, кто убивал людей именно по национальному признаку? Чекисты и коммунисты".

Далее следует пространное рассуждение на очень популярную последнее время тему голодомора, депортации и присвоение населённым пунктам русских названий…

Кое-кто из доморощенных историков, кстати, отрицает даже истребление фашистской Германией еврейского народа. Когда, дескать, пришли освобождать узников концлагерей – ни одного еврея там не видели. Здесь даже возразить не знаешь как… Но молодёжь "историкам" верит и поддакивает.

Так что заявление ОДКБ с требованием признания факта геноцида советского народа во время Второй мировой (а для советского народа – Великой Отечественной) войны вполне обоснованно и своевременно.

По оценкам историков (настоящих, а не самоназначенных) и материалам судебных процессов, в ходе фашистской оккупации погибло от 13 до 15 миллионов мирных граждан СССР (не считая миллионов военнопленных). Регулярные зачистки городов и деревень специальными карательными отрядами – людей расстреливали или сжигали заживо целыми селениями; изъятие продовольствия с обречение жителей оккупированных населённых пунктов на голодную смерть; концлагеря, где люди массово умирали от голода, непосильного рабского труда, холода, болезней и медицинских экспериментов…

Истреблялись не только воины на поле боя. Не только евреи и цыгане. Не только инвалиды и страдающие психическими заболеваниями. Все – без принципиального учёта национальности, возраста и рода занятий.

А советский народ всё же был – как социально-политическая наднациональная общность людей, объединённых общей территорией, общей идеологией, общими ценностями, а главное – общей победой в Великой Отечественной.

- Невозможно без трепета говорить о событиях Великой Отечественной войны, - говорил на открытии выставки, посвящённой Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами в период Великой Отечественной войны, советник президента КР Марат Иманкулов. - Нет, наверное, на всём постсоветском пространстве такой семьи, которую не коснулась война. На алтарь Победы было брошено многое. Мы должны помнить историю, знать, к чему привела человеконенавистническая политика, чтобы подобного никогда не повторилось.