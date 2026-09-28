ШОС и БРИКС намерены переписать мировые финансовые правила, - эксперты

Обеспечение финансового суверенитета Кыргызстана и государств Центральной Азии стало ключевой темой в знаковых межгосударственных и международных мероприятиях. Об этом заявил эксперт по госуправлению и экономике Алмаз Насыров в ходе круглого стола "Итоги саммитов ШОС и БРИКС: перспективы финансово-экономической автономии и суверенитета", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Эксперт обратил внимание на глубокую взаимосвязь прошедших глобальных форумов.

"Если по итогам саммита ШОС формировались проекты, направленные на развитие инфраструктуры, торгово-логистического потенциала и так далее, то саммит БРИКС стал взаимодополняющим механизмом и начал работу по формированию глобальных цепочек защиты инвестиций и тех инициатив, которые были приняты основной группой этих стран. Все участники саммита ШОС фактически были представлены и на площадках БРИКС. Это говорит о формировании глобального механизма защиты. Как мы знаем, по итогам саммита ШОС в достаточно деликатной форме была высказана идея об отходе от Бреттон-Вудской системы", - сказал он.

Далее политолог указал на сигналы со стороны ООН относительно трансформации глобальных институтов.

"Если чиновник высокого международного уровня, а именно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, уже озвучил необходимость пересмотра этого механизма и создания нового подхода к пониманию устойчивого развития, это говорит о том, что в перспективе на уровне ООН должны быть пересмотрены и сами цели устойчивого развития. Под это, соответственно, будут выстраиваться новые механизмы взаимодействия экономики, безопасности и других направлений между странами", - отметил эксперт.

Спикер охарактеризовал возрастающую роль региона в международной логистике.

"Центральная Азия продемонстрировала, что становится транзитным хабом между Азией и Европой. Соответственно, это требует выработки новых экономических механизмов", - пояснил он.

Алмаз Насыров оценил практические шаги по созданию банковских институтов для реального сектора.

"И вот мы стали свидетелями формирования активных подходов к определению финансовой независимости и практических шагов по созданию инструментов дедолларизации экономических взаимоотношений. Мы стали свидетелями актуализации формирования Банка развития ШОС. Параллельно, как взаимодополняющая инициатива, была озвучена идея формирования нового Банка развития БРИКС. Все эти институциональные надстройки направлены на создание условий для формирования сети получения длинных и мягких кредитов. Это кредиты развития, которые направлены именно на воспроизводство и инвестирование в реальный сектор", - подчеркнул выступающий.

Спикер выразил тревогу по поводу уязвимости существующих институтов в условиях глобальной нестабильности.

"Страны-участницы ШОС, БРИКС и других объединений сегодня становятся одними из ключевых игроков в мировых экономических взаимоотношениях. Соответственно, у них возникает потребность не только в доступе к рынкам, но и в защите собственных рынков. Поэтому нужны новые механизмы взаимодействия. С учетом турбулентности, которая возникает из-за долларовой привязки, а также событий в Иране и на Ближнем Востоке, становится очевидно, что существующие институты подвержены нестабильности, а вместе с ними нестабильной остается и вся система экономического и геополитического взаимодействия. Возникают риски, появляются горячие точки в разных уголках мира, и, соответственно, необходимо новое проектирование и новое объединение стран-участниц", - акцентировал эксперт.

Далее специалист выделил логистический прорыв в качестве второго важнейшего итога прошедших встреч.

"Вторым важным итогом двух мероприятий - ШОС и БРИКС - стало создание так называемого транспортно-логистического прорыва. Мы уже отмечаем, что эти страны являются производителями, поставщиками мировых услуг, участниками мирового производства и создателями значительной части мировой добавленной стоимости. В этом контексте Центральная Азия становится транзитным хабом, транзитным регионом. Если саммит ШОС актуализировал создание транспортно-логистических хабов и трансграничных коридоров, то саммит БРИКС уже актуализировал создание мегапроектов и механизмов защиты этих мегапроектов для реализации новых трансграничных проектов. Отсюда возникает необходимость в создании новых инструментов принятия решений и, наверное, в формировании новой финансовой архитектуры - суверенной финансовой архитектуры, менее зависимой от глобальных западных институтов", - зафиксировал он.

Алмаз Насыров также обозначил важность технологического и цифрового суверенитета.

"Третьим важным направлением или итогом двух саммитов стало формирование безопасной цифровой системы и определение новых подходов к созданию глобальной базы данных и развитию искусственного интеллекта. На различных площадках поднимался вопрос о создании безопасных систем ИИ и новых методов принятия решений. Сегодня два крупнейших массива данных в сфере искусственного интеллекта находятся у США и Китая. Естественно, тот, кто ими управляет, во многом определяет и повестку. Соответственно, возникает вопрос об использовании безопасных финансовых и цифровых технологий. По итогам ШОС было предложено создание совместных центров обработки данных, которые обеспечивали бы цифровой суверенитет. В рамках БРИКС было предложено открытие единой платформы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта", - напомнил аналитик.

Докладчик обратил внимание на успехи азиатских государств в сфере IT-платформ.

"Мы знаем, что Индия сделала очень большие шаги в этом направлении, Китай продолжает активно развивать данную сферу. И возникает необходимость в том, чтобы постсоветские страны также определились с использованием соответствующих технологий и платформ. Какой именно должна быть эта платформа - пока остается открытым вопросом", - уточнил спикер.

Он также раскрыл эколого-экономические приоритеты нового мирового порядка.

"Следующим, четвертым направлением, которое многие спикеры уже отметили, стал рост внимания к инвестициям в реальный сектор. Впервые были актуализированы проекты по декарбонизации и переходу к проектам зеленой экономики при содействии лидера в этом направлении - Китая. Впервые был обозначен и водно-энергетический потенциал Центральной Азии как источник новых инвестиций в регион. Соответственно, на площадке БРИКС также было уделено внимание привлечению инвестиций в зеленые сектора экономики", - сообщил экономист.

Эксперт резюмировал концептуальное значение прошедших переговоров.

"Если рассматривать итоги двух саммитов - ШОС и БРИКС, - можно констатировать, что это были два взаимодополняющих мероприятия, которые обозначили новую систему взаимоотношений в условиях формирования многополярного мира. Очень важно, что было предложено пересмотреть современное понимание устойчивости мирового порядка и мирового развития, сформировать новые финансовые инструменты и постепенно отходить от Бреттон-Вудской системы", - добавил выступающий.

При этом специалист отметил, что архитектурный каркас новой системы находится в стадии разработки.

"При этом вопрос о том, какие именно платежные средства, валюты или формы расчетов будут использоваться, пока остается открытым. Сам концепт новых финансовых взаимоотношений еще не определен. Альтернативы Бреттон-Вудской системе пока нет, и она еще не разработана. На данном этапе речь идет в основном об оформлении, разработке и определении лидерства в создании этой новой концепции. Поэтому хотелось бы полагать, что два прошедших саммита, по крайней мере, уже определили основные индикаторы и алгоритмы будущего развития", - подчеркнул он.

Алмаз Насыров озвучил выводы относительно институтов развития и новых торговых путей.

"Формируется новая глобальная повестка, и те или иные инструменты уже будут разработаны в ближайшее время. То, что отход от Бреттон-Вудской системы уже сегодня прозвучал на таком уровне, само по себе считается прорывом. Соответственно, уже сформированы два основных тезиса. Первый - Банк ШОС, который будет обслуживать региональную площадку, связывающую Азию и Европу. Второй - новый Банк развития БРИКС, который уже будет охватывать более широкий, глобальный уровень. Более того, появились и сопутствующие мероприятия. Вы, наверное, помните, что в этом году Россия провела первый международный транспортно-логистический форум, на котором четко определила альтернативные пути, в том числе использование Северного морского пути. Это дает возможность странам ЕАЭС, дружественным странам и в целом странам Евразии в полной мере использовать этот альтернативный маршрут. С другой стороны, активизировалось движение и по направлению Гренландии. Все эти процессы взаимосвязаны и направлены на формирование новых экономических возможностей в условиях многополярности. Конкуренция усиливается, роль прежних глобальных лидеров постепенно меняется, возникают новые лидеры. Поэтому я и говорю, что вопрос о том, кто будет определять лидерство в формировании новой альтернативы Бреттон-Вудской системе, - это уже вопрос времени", - подытожил А. Насыров.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова представила критический взгляд на динамику интеграционных процессов.

"БРИКС создан 20 лет назад, ШОС в этом году отметила 25-летие, но ощутимого результата от их деятельности пока не видно, поскольку все интеграционные процессы в рамках этих объединений идут очень медленно. Понятно, что мы очень глубоко погрязли в отношениях, регулируемых Бреттон-Вудской системой, которая имеет устойчивую и длительную историю, и что отказаться от нее и перейти к новым финансовым форматам не просто. Как только объявляются новые санкции, сразу составляются и новые черные списки с учетом рекомендаций по соответствующим ограничениям. Соответственно, никакой финансовой автономией практически никто не обладает. А все потому, что SWIFT находится там, где принимаются решения о санкциях. Нынешняя ситуация наглядно демонстрирует порожденное Бреттон-Вудскими соглашениями неравенство и зависимость одних стран от других", - подчеркнула спикер.

Общественный деятель акцентировала внимание на использовании западных финансовых механизмов в качестве рычага давления.

"Запад распоряжается не своими собственными финансами, а средствами независимых государств, которые США и Европа просто контролируют через глобальную финансовую систему, которая позволяет им использовать собственные санкционные механизмы как инструмент политического давления на экономику и политику других стран. Сегодня санкции вводит одно государство, и делает это исключительно в соответствии с собственным государственным законодательством, которое, надо подчеркнуть этот факт, не является международным. При этом почему-то все остальные страны должны этому подчиняться. Радует, что, несмотря на попытки активного внешнеполитического давления, вынудить Кыргызстан и другие страны Центральной Азии полноценно присоединится к пакету антироссийских санкций, Запад не может. У них нет для этого финансовых возможностей, которые ограничены по причине выделения запредельно больших объемов финансовой помощи Киеву", - констатировала эксперт.

Калдан Эрназарова обозначила первостепенные задачи межгосударственных объединений.

"Поэтому сейчас первостепенной задачей БРИКС, ШОС и ЕАЭС должно стать создание платежных систем, не зависимых от глобальных финансовых институтов, которые позволят странам не западного блока приобрести финансовый суверенитет и обеспечить развитие экономик. Кроме того, это бы дало возможность вырабатывать решения по справедливому распределению финансовых ресурсов, а также поставить жирную точку в принятии одиозных политических решений со стороны МВФ, ВБ и так далее", - резюмировала К. Эрназарова.

Заместитель директора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек продолжила экспертную дискуссию, заострив внимание на кризисе глобальных институтов.

"В последнее время наметились четкие тенденции к кардинальным изменениям и распаду международной финансовой системы, построенной на основании Бреттон-Вудских соглашений. По оценкам экспертов, необратимый процесс мировой дедолларизации ведет к снижению господства западной финансовой инфраструктуры над "не западными" странами, во многих из которых в последнее время наблюдается активный экономический рост, благодаря чему укрепляется их роль в мировой экономике, финансах и политике. В пользу формирования новой мировой финансовой архитектуры говорит и тот факт, что западная коалиция во главе с США, угрожая введением вторичных санкций многим странам мира, не озадачивается вопросами социально-экономического положения тех государств, которые они пытаются задавить санкциями. Т.е. они просто выставляют свои условия и требования, не давая при этом никакой экономической альтернативы", - пояснила специалист.

Аналитик дала строгую оценку деятельности мировых финансовых организаций в регионе.

"Международные финансовые институты дают Кыргызстану гранты и кредиты, но они не нацелены на реальное развитие экономики, создание производства и т.д. Наша экономика выживает не благодаря, а вопреки "помощи" Запада. Миссия МВФ или ВБ геополитическая, которая реализуется в интересах исключительно западной коалиции. Поэтому государствам ЦА нужно с осторожностью подходить к заимствованиям у западных финансовых институтов, целью которых становится установление тотального санкционного контроля над финансами наших стран", - подчеркнула спикер.

Эксперт привела конкретные данные о текущей уязвимости банковского сектора республики.

"Буквально на днях появилась информация о том, что банковский сектор Кыргызстана значительно просел по ряду показателей: снижается ликвидность, выдаются новые кредиты с низкой возвратностью, выводятся депозиты и т.д. Национальный банк заявил, что ничего страшного не происходит. Но одной из причин данной ситуации в банковском секторе республики называют геополитические события в мире", - проинформировала выступающая.

Аналитик детально раскрыла проблематику проведения транзакций в региональных валютах.

"Мы видим, например, что наши банки из-за опасений санкций в последнее время стали по-другому относиться к рублю, и дело не только в курсе, некоторые финансовые операторы вообще отказываются покупать российскую валюту. А учитывая уровень торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, возникшая настороженность по отношению к рублю не могла не отразиться на финансовом секторе республики, который регулируется в первую очередь Нацбанком", - поделилась мнением аналитик.

Наталья Крек предложила институциональную реформу государственного финансового регулятора.

"При этом НБ КР, по сути, не является национальным банком, т.к. по большей части работает не на экономику республики, а на обслуживание западной финансовой системы, т.к. регулируется и контролируется МВФ, который, по понятным причинам не допустит финансовой автономии Кыргызстана. Следовательно, первый шаг к финансовому суверенитету лежит через изменение устава самого национального финансового регулятора – он должен быть настроен в первую очередь на развитие национальной экономики, тогда как сейчас кроме одной – поддержания курса валюты – никаких других функций у него не предусмотрено. При этом похожая ситуация наблюдается и в других странах ЦА и ЕАЭС", - указала эксперт.

В завершение доклада она остановилась на предстоящем председательстве Кыргызской Республики в ЕАЭС.

"В этом году в ЕАЭС председательствует Казахстан, который провел не очень много значимых мероприятий в рамках Евразийского экономического союза. В следующем году председательство переходит к Кыргызстану, и возможно, нам предстоит поднять какие-то важные вопросы и предложить те или иные инициативы, например, расширить процессы не долларовых взаимных расчетов и усилить взаимную поддержку национальных валют. Уже много лет говорится о необходимости создания альтернативной единой платежной системы. В 2022 году, когда Кыргызстан председательствовал в ЕАЭС, активно обсуждалась идея создания альтернативы SWIFT. Но разговоры идут, а реальных подвижек в этом направлении пока нет. Поэтому если для начала создать ее подобие хотя бы в рамках нашего Евразийского экономического союза, то, наверное, дальше будет проще реализовывать подобные механизмы уже в более широких форматах ШОС и БРИКС", - добавила Н. Крек.