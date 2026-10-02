Бекмамат Дженбаев: Время требует большего участия науки в жизни страны

Президент Национальной академии наук Кыргызстана, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Бекмамат Дженбаев дал первое интервью VB.KG после его назначения на этот пост. Он рассказал о том, что собой представляет Национальная академия наук сегодня, как фактически изменились ее функции, деятельность, какие преобразования нужны академии, как интегрировать академическую, прикладную и вузовскую науку в экономику и каким должно быть международное научное сотрудничество.

Бекмамат Мурзакматович, во время открытия лицея "Акылман" в Таласе Президент Садыр Жапаров вновь подчеркнул, что Кыргызстану необходимо делать ставку на науку и новые технологии, что "место любой страны в мире определяется уровнем развития науки". Как научное сообщество и Академия наук воспринимают этот сигнал?

- Сегодня у нас появилось, образно говоря, окно возможностей, чтобы серьезно изменить ситуацию в науке нашей страны. И я, и мои коллеги видим, как меняется отношение государства к нашим научным исследованиям, внедрению новых разработок. Сегодня руководство страны уделяет очень серьезное внимание академии, научному сообществу страны, развитию потенциала наших исследований. Потому что сегодняшняя ситуация требует большего участия науки, внедрения передовых разработок в экономику, медицину, экобезопасность, энергетику, продовольственную безопасность и в другие сферы нашей жизни.

Своим указом президент Кыргызстана взял под свою опеку академию, теперь НАН КР при Президенте КР. И в этом я вижу потребность государства в том, чтобы наша академия вновь заняла важное положение в структуре государственного управления. Другой его Указ от 6 апреля 2026 года "О мерах по реформированию и повышению эффективности научной деятельности" создает принципиально новые условия для развития отечественной науки. Национальная академия наук и её научные учреждения получили право самостоятельно зарабатывать и использовать средства, устанавливать тарифы на научные и экспертные работы, применять гибкие формы оплаты труда, привлекать инвестиции и развивать производственно-коммерческую деятельность. Это, конечно же, воодушевило нас.

Время требует, чтобы академия сегодня стала органично встроенным в систему принятия решений государства интеллектуальным штабом научно-технологического развития страны. Академия сегодня должна генерировать и предлагать аналогичные по масштабу стратегические государственные проекты, в том числе их научно-методическое сопровождение, брать на себя определенную долю ответственности за их реализацию. Только тогда к нам появится совершенно другое отношение со стороны и руководства страны, и общества.

Кроме того, в соответствии с принятым кабинетом министров положением о Координационном совете усиливается роль НАН КР в координации фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых по основным направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук.

Что кыргызская наука делает сегодня для экономики?

- В стране пока практически единственным реальным и эффективным исполнителем широкого спектра фундаментальных (естественных, гуманитарных) и инновационно-ориентированных научных исследований и разработок является НИУ НАН КР. Об этом говорят такие данные, как 80% зарубежных грантов получают именно сотрудники НИУ НАН КР, почти 80% публикаций в индексированных изданиях выполняются именно ими, все 5 научных открытий в Кыргызстане выполнены именно в стенах НАН КР.

Это говорит о том, что Национальная академия наук КР, обладая научным потенциалом, способна выдвигать и реализовывать крупнейшие инновационные проекты для обеспечения серьезных технологических прорывов и расширения наукоемких производств, в том числе в интересах национальной безопасности и экономики страны.

К сожалению, сектор реальной экономики очень слабо привлечен для развития науки и инноваций. Если мы хотим поддерживать и укреплять национальную конкурентоспособность, приумножать человеческий капитал, мы обязаны сохранять и постоянно развивать научную и научно-техническую среду.

Для усиления роли НАН КР необходимо продолжить оптимизацию структуры научных учреждений, совершенствовать законодательно-правовую базу науки, четко определить приоритетные направления ее развития, использовать различные гибкие формы финансирования, совершенствовать систему подготовки кадров и привлечения молодежи, активизировать инновационную деятельность, развивать интеграционные процессы с образовательными учреждениями, существенно повысить качество научных исследований и на этой основе обеспечить научную базу для модернизации экономики страны на инновационной основе.

Академия наук в общественном сознании представляется собранием почтенных заслуженных ученых. Но ведь понятно, что без омоложения науке не обойтись. Молодеет ли НАН? Помню, один из ваших коллег сказал с горечью: "Обернулся, а мне на пятки никто не наступает". Что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы Академия наук стала центром притяжения для талантов?

- Некогда авторитетный научный центр - НАН КР, которая прославилась в годы Великой Отечественной войны, в советское время своими достижениями в области биологии, химии, геологии, биотехнологии, генной инженерии, вычислительной и лазерной технологии и других направлениях, за период независимости пережил кризис развития. Тому есть свои причины, такие как остаточное финансирование, что привело к недофинансированию многих важных приоритетных направлений науки. В свою очередь, эти явления привели к перестройке академической науки и структуры НИИ. В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования молодежь не хотела заниматься наукой, тормозились подготовка и поддержка высококвалифицированных кадров.

Общественности давались неправильные толкования сути реформы науки, в результате сложилось впечатление, будто наука в Кыргызстане никому не нужна, и шла дискредитация ученых. С другой стороны, ученые не могут до сих пор разъяснить популярно общественности важность сохранения и развития академической науки.

Чтобы развивать науку и делать ставку на учёных, помимо повышения выплат и создания приемлемых условий для исследований, необходимо создать атмосферу общественного уважения, как минимум, говорить о восстановлении престижности научного звания, общественном признании высокой роли науки в жизни страны в целом и разрабатываемых стратегических начинаниях. Поэтому активизация популяризации науки остается актуальной. Необходимо также повысить качество подготовки научных кадров, в том числе, высшего, до уровня передовых.

Можно ли сказать, что сегодня государство услышало кыргызских ученых, стало доверять их мнению? Президент в одном из своих выступлений сказал, что "достичь развития страны можно только через единство науки и государства, что любую проблему в стране нужно решать через науку". Есть примеры такого единства?

- Роль интеллектуального труда в формировании инновационной экономики является актуальной и одновременно исключительно сложной задачей, которая может быть решена только при участии широкого круга ученых, занятых как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. Роль фундаментальной науки связана с ее способностью обеспечить инновационный рост экономики страны. Поэтому деятельность научных учреждений НАН КР должна оцениваться не только по чисто научным результатам, но и по их вкладу в инновационное развитие республики, в частности, по степени их участия в реализации задач развития экономики КР.

Государство должно поддерживать развитие рыночных отношений в сфере науки и техники, поощрять конкуренцию, предпринимательскую деятельность по проведению научных исследований и реализации их результатов, путем целенаправленной ценовой, налоговой и антимонопольной политики и создания разнообразных форм научно-технической деятельности

Госзаказ в научно-технической сфере должен обеспечиваться со стороны государства финансированием, поддерживаться материально-техническими ресурсами и выдаваться исполнителям на конкурсной основе.

В этом плане, можно сказать, "лед тронулся". С прошлого года государство стало финансировать инновационные проекты по программе целевого финансирования. Например, согласно Указу Президента КР от 26 апреля 2022 года "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль", выполняется одобренный кабмином инновационный проект "Воспроизводство рыбных ресурсов в озере Иссык-Куль, как механизм снижения органического загрязнения" на 2025-2027 гг.

Реальная проблема - низкий уровень финансирования науки в целом и особенно НАН. Наука также страдает от невостребованности многих ее достижений, недооценки предложений, направленных на обеспечение экономического роста, подъема уровня жизни народа.

Согласитесь, что доверие к науке в верхах сказывается и на доверии ей в обществе. Насколько нашему обществу сегодня важна объективная научная информация?

- Наука - сфера человеческой деятельности, в функции которой входит выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. К сожалению, пока роль академических институтов абсолютно недооценивается, а ведь только они могут сыграть роль полноценных научных хабов, что следует из накопленного ими устойчивого кадрового потенциала и подтверждается признанными рейтингами и мониторингами публикационной активности.

Сегодня ученый не может замыкаться в своей лаборатории, в науке важно международное партнерство. Как развивается международное научное сотрудничество сегодня, в частности, с Китаем?

- Ученые НАН КР осуществляют научно-техническое сотрудничество более чем с 90 Академиями наук, университетами, научно-исследовательскими институтами стран ближнего и дальнего зарубежья. НАН КР подписала соглашения с АН России, Франции, Венгрии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Китая, Казахстана и другими. Только в результате договора с Российской академией наук ведутся совместные исследования более чем с 20 российскими научно-исследовательскими институтами. Согласно протокольному поручению кабинета министров, научные сотрудники НИУ НАН КР проводят исследования в районе строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Национальная академия наук стала полноправным членом в ряде международных ассоциаций академий наук - Международной ассоциации академий наук стран СНГ, Ассоциации академий наук азиатских стран, Ассоциации академий наук тюркских государств, Всемирного совета академий наук. Считаю, что необходимо и в дальнейшем развивать эти научные связи, для решения проблем по всем отраслям знаний, подготовки кадров, развивать научные школы.

Насколько обеспечены научные подразделения НАН современными инструментами, реагентами, приборами и оборудованием?

- Особую роль в решении поставленных задач призвано сыграть кардинальное улучшение материально–технической базы, обеспечение НИУ и лабораторий новейшими оборудованиями, отвечающими современным требованиям. Обновление приборного парка, осуществляемое за счет международных фондов и других грантов, не может сыграть решающую роль для ведения научно-исследовательских работ на современном уровне. Обновление материально-технической базы возможно только на государственном уровне, путем разработки и реализации программы переоснащения парка приборов и оборудования академических институтов.

Искусственный интеллект, о котором только и говорят, помогает науке или мешает исследователям?

- Искусственный интеллект только внедряется в систему, поэтому давать оценку сейчас еще рановато. Но хочется отметить, что уровень использования искусственного интеллекта увеличивается и дает хорошие результаты.

О чем мечтает президент Академии наук Кыргызстана?

- Чтобы НАН КР была бесспорным лидером в науке, преодолев все преграды.