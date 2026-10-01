Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Кыргызстан претендует на проведение Кубка Азии по футзалу 2028 года

230  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан официально подал заявку на проведение Кубка Азии по футзалу 2028 года. Кыргызский футбольный союз (КФС) выдвинул кандидатуру страны и направил необходимые документы в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Кубок Азии по футзалу считается одним из главных соревнований континента в этом виде спорта. В финальной стадии турнира выступят 16 сильнейших национальных сборных Азии.

В рамках заявки КФС представил концепцию проведения турнира, включающую спортивные арены, тренировочные площадки, гостиницы, а также транспортную и логистическую инфраструктуру. Как отмечают в футбольном союзе, заявка подготовлена с учетом установленных АФК требований.

Важным этапом станет инспекционный визит представителей АФК в Кыргызстан, запланированный с 30 сентября по 2 октября. В ходе поездки делегация оценит спортивную инфраструктуру страны, условия размещения участников, транспортные возможности и общую готовность к организации соревнований такого масштаба.

После завершения инспекции и рассмотрения представленных документов АФК примет окончательное решение о том, какая страна получит право провести Кубок Азии по футзалу 2028 года.

Кыргызстан уже имеет опыт проведения международных соревнований по футзалу. Ранее страна трижды принимала квалификационные матчи Кубка Азии.

В КФС рассчитывают, что проведение финальной стадии континентального первенства станет дополнительным импульсом для развития футзала и спортивной инфраструктуры в Кыргызстане, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта среди молодежи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461965
Теги:
футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  