Кыргызстан претендует на проведение Кубка Азии по футзалу 2028 года

Кыргызстан официально подал заявку на проведение Кубка Азии по футзалу 2028 года. Кыргызский футбольный союз (КФС) выдвинул кандидатуру страны и направил необходимые документы в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Кубок Азии по футзалу считается одним из главных соревнований континента в этом виде спорта. В финальной стадии турнира выступят 16 сильнейших национальных сборных Азии.

В рамках заявки КФС представил концепцию проведения турнира, включающую спортивные арены, тренировочные площадки, гостиницы, а также транспортную и логистическую инфраструктуру. Как отмечают в футбольном союзе, заявка подготовлена с учетом установленных АФК требований.

Важным этапом станет инспекционный визит представителей АФК в Кыргызстан, запланированный с 30 сентября по 2 октября. В ходе поездки делегация оценит спортивную инфраструктуру страны, условия размещения участников, транспортные возможности и общую готовность к организации соревнований такого масштаба.

После завершения инспекции и рассмотрения представленных документов АФК примет окончательное решение о том, какая страна получит право провести Кубок Азии по футзалу 2028 года.

Кыргызстан уже имеет опыт проведения международных соревнований по футзалу. Ранее страна трижды принимала квалификационные матчи Кубка Азии.

В КФС рассчитывают, что проведение финальной стадии континентального первенства станет дополнительным импульсом для развития футзала и спортивной инфраструктуры в Кыргызстане, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта среди молодежи.