Военнослужащие КР достойно выступили во время учений в Российской Федерации

В рамках совместных военных учений "Взаимодействие-2026", проходящих на полигоне Чебаркуль Министерства обороны Российской Федерации, были организованы спортивные соревнования среди воинских контингентов, в которых приняли участие сборные команды восьми государств.

Программа соревнований была довольно обширна. Военнослужащие соревновались в волейболе, футболе, перетягивании каната, гиревом спорте и армрестлинге.

Воинский контингент Вооружённых Сил Кыргызской Республики продемонстрировал высокий уровень физической подготовки, мастерство, силу, выносливость и, по итогам соревнований, занял почетное второе общекомандное место, пропустив вперед только хозяев - военнослужащих Российской Федерации.

Военнослужащие – кыргызстанцы стали призерами во всех видах программы.

Достигнутый результат стал свидетельством высокого уровня спортивной подготовки кыргызстанских военнослужащих, их сплочённости, командного духа и стремления к высоким результатам.