Куда уходят миллионы? Активист показал реальное состояние каналов ЗБЧК

В редакцию VB.KG вновь обратился в прошлом селекционер, а ныне пенсионер Жундубаев Рыспек Абадович с видеодоказательствами разрухи на стратегических объектах ЗБЧК. Пока страны Центральной Азии вовсю бьет тревогу из-за дефицита воды, наши чиновники шлют активисту официальные отписки.

Проблема нехватки поливной воды в Чуйской области из года в год остается главной угрозой для отечественного сельского хозяйства. Однако сегодня ситуация приобрела откровенно парадоксальный и даже пугающий характер. Государственное финансирование и международные гранты исчисляются сотнями миллионов, профильное министерство требует от фермеров "затянуть пояса", а на местах люди видят лишь разбитые лотки.

Еще в прошлом году Рыспек Абадович выступил с громким открытым обращением к президенту Садыру Жапарову, в котором прямо заявил о коррупции и полном провале капремонта каналов в 2024–2025 годах.

Не дождавшись реальных сдвигов, пенсионер снова отправился на участки Западного Большого Чуйского Канала (ЗБЧК) в Московском и Сокулукском районах, своими силами снял реальное состояние объектов на видео и передал материалы в нашу редакцию. Вместе с кадрами разрухи он предоставил и официальный ответ Службы по земельному и водному надзору. Если сопоставить эти видеокадры с сухими формулировками из ведомственного письма, открывается удручающая картина.

Минсельхоз просит экономить, а соседи бьют в набат

Нынешний вегетационный период обещает стать аномально тяжелым для всего региона. Соседний Казахстан уже открыто заявляет о критическом дефиците водных ресурсов. На юге республики объемы в бассейнах рек упали по сравнению с прошлым годом, из-за чего там вовсю бьют тревогу, экстренно сокращают посевы влаголюбивого риса и даже пытаются искусственно вызывать дожди.

Наш Минсельхоз тоже не отстает от тревожных трендов и уже предупредил кыргызстанских аграриев о неизбежном дефиците оросительной воды. Чиновники настоятельно призывают фермеров "отнестись с пониманием", переходить на засухоустойчивые культуры, внедрять капельное орошение и расходовать влагу максимально экономно.

Правда, авторы этих призывов забывают ответить на главный вопрос - как фермерам Чуйской области экономить воду, если она просто уходит в землю сквозь гигантские дыры в разрушенных государственных каналах?

Куда уходят сотни миллионов на ремонт каналов?

Согласно официальным данным Жогорку Кенеша и кабмина, финансирование ирригации в Чуйской области за последние годы выросло в десятки раз. Если до 2024 года на всю область выделялось скромные 15–16 миллионов сомов в год, то в 2024 и 2025 годах сумма подскочила до рекордных 500 миллионов сомов ежегодно. Более того, прошлым летом было ратифицировано соглашение с ЕБРР и ЕС на сумму 23,8 миллиона евро. Эти деньги целевым назначением выделялись именно на модернизацию 12,5 километров ЗБЧК, чтобы кардинально улучшить водоснабжение 7 тысяч гектаров земель.

Казалось бы, при таком финансовом "дожде" каналы Чуйской области должны были превратиться в образцово-показательные бетонные артерии. Однако видеозапись активиста и признания самих инспекторов водной службы доказывают, что до реальных объектов эти миллионы просто не доплыли.

Что на видео и что в отчетах

Документ водной службы, присланный пенсионеру и подписанный замдиректора Н.М. Жекшеновым по результатам мониторинга Ак-Суйского участка, официально подтверждает ту разруху, которую Жундубаев зафиксировал на камеру. Из отчета становится ясно, что инфраструктура буквально рассыпается.

Например, гидропост Р-21-1 вообще не функционирует. Монолитный бетон там пришел в негодность и покрылся глубокими трещинами, ремонтные работы не проводились, а очистку внутри никто и не думал делать. Примечательно, что этот "призрак" даже забыли вовремя списать с баланса. На гидропостах Р-20-3 и Р-20-2 ситуация не лучше - там требуется срочный капитальный ремонт, так как бетон на поверхности полностью разрушен и осыпается. На гидропосте Р-2 капремонт вроде бы провели, но бросили на полпути, оставив сторону БЧК забетонированной не полностью.

Особое удивление вызывает подход к "косметическому ремонту". На целом ряде объектов, таких как Р-20-4, Р-19 и Р-18, вместо реальной инженерной реконструкции за огромные бюджетные деньги ограничились текущим латанием дыр и обычной побелкой.

При этом почти половина проверенных гидропостов заилена и требует элементарной очистки. Руководство самого гидроучастка лишь разводит руками, ссылаясь на то, что им катастрофически не хватает цемента и отсева, а из-за мизерных зарплат на всем огромном объекте работают всего 6 человек. Вот и получается, что пока руководство Минсельхоза требует от крестьян беречь каждую каплю, стратегический канал латают известью и оставляют без присмотра.

Главные вопросы, на которые общество должно получить ответы

Кадры разрухи, присланные в редакцию Рыспеком Жундубаевым на фоне надвигающейся засухи, выводят эту проблему на уровень национальной безопасности. Общественность и фермеры имеют полное право получить прямые ответы на несколько жестких вопросов.

Во-первых, хочется узнать, куда конкретно ушли миллионы сомов бюджетных средств. Если на гидропостах Ак-Суйского участка нет элементарно цемента, а сооружения просто красят известью, то на что именно тратились колоссальные деньги в последние два года и где детальные отчеты по закупкам?

Во-вторых, возникает вопрос об освоении 23,8 миллиона евро от ЕБРР и ЕС. Проект модернизации ЗБЧК уже должен был дать ощутимые результаты, но на видео пенсионера мы видим все те же разбитые лотки. Проводится ли хоть какой-то независимый аудит этих международных траншей?

В-третьих, обществу важно понять, кто понесет персональную ответственность за этот саботаж. Будет ли дана правовая оценка со стороны ГКНБ и Генеральной прокуратуры действиям руководства "Жайылского районного управления водного хозяйства" и Чуйского главного управления водного хозяйства? Почему после прошлогоднего обращения к президенту реальный ремонт так и не начался?

Также остается открытым вопрос, почему Минсельхоз просто перекладывает ответственность на фермеров и выступает лишь "вестником апокалипсиса". Неужели министерство не понимает, что кадровый голод, когда важнейшие гидроучастки обслуживают всего 6 человек, сводит на нет любые финансовые вливания?

И наконец, когда в этой сфере будет внедрен прозрачный гражданский контроль? Ситуация доказала, что пока пожилой активист сам не пойдет с видеокамерой по каналам, чиновники будут присылать сухие отчеты и списывать все на глобальное потепление. Готово ли ведомство открыть данные по расходам на ирригацию для общественного мониторинга в режиме онлайн?