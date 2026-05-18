Стоит больше о себе заявлять. Гороскоп с 18 по 24 мая

Луна только начала свой цикл и будет расти в течение всей недели. Важным событием недели будет переход Солнца в зодиакальное созвездие Близнецы, которые состоится в четверг, 21 мая. Появится больше динамики в развитии, общении, продвижении свежих идей и масштабных проектов. Стоит больше о себе заявлять, продвигая бизнес. Продуктивно сложатся всевозможные мероприятия – тренинги, конференции, семинары, собрания, а также вечеринки. В личных отношениях часто предстоит сталкиваться с фальшью, интригами, что может вводить в заблуждение, а потому не торопитесь с принятием судьбоносных решений. Понедельник более всего подходит для запуска проектов, проведения всевозможных мероприятий. Особенно полезно развивать онлайн бизнес. Удачны поездки. Можно заниматься отправкой писем, грузов, посылок, онлайн заказов. Стоит поработать над развитием коммуникативных навыков. Рекомендуется продвигать свои услуги через соцсети. Вторник и среда – время обид и тревожностей. Повремените с решением сложных вопросов в семье и личных отношениях. Стоит заняться изучением иностранных языков. Четверг и пятница благоприятны как для деловых встреч, так и для свиданий, вечеринок. Можно заняться инвестициями и покупками. Рекомендуется открывать новый бизнес, регистрировать компании. Суббота и воскресенье – сильна логика, а потому удастся путём рассуждений прийти к пониманию проблематики. Покупки практичны. Удачно сложатся поездки. С четверга по пятницу – благоприятное время для посещения косметолога, парикмахера.

Овен - жизненные приоритеты начнут меняться, а круг общения будет этому соответствовать. Возникшие увлечение, цели, полученные знания помогут в самореализации и раскрытии своего потенциала. При этом рядом окажутся люди, сеющие тревоги, в том числе через распространение фейков. Придерживайтесь курса развития, не втягиваясь в долгое обсуждение сомнительных тем. Поездки пройдут успешно, но в пути не забивайте о мерах безопасности, обращая внимание на здоровье. Доходы возрастут, а от инвестиций в совместные дела, пока лучше воздержаться.

Телец – полученное известие способно вызвать тревогу и посеять сомнения в собственных силах. Подозрения в адрес любимого человека или неуверенность в успехе задуманного могут подтолкнуть вас к ошибочным выводам и поступкам. Не позволяйте страхам управлять решениями. Сохранив веру в себя и продолжив движение к намеченной цели, вы преодолеете недомогания и возникающие препятствия, добившись успехов как в деловой сфере, так и в личной жизни. Ожидаются короткие поездки, участие в презентациях, праздниках и встречах.

Близнецы – накопившаяся усталость от однообразной работы может всё сильнее подталкивать к мыслям об отдыхе и развлечениях, однако расслабляться пока преждевременно. Лёгкие деньги, беспечность и соблазн красивой жизни способны отвлечь вас от деятельности, которая на самом деле обеспечивает стабильность вам и вашей семье. Риск остаться без средств сейчас достаточно велик, поэтому не спешите соглашаться на сомнительные предложения. Продолжая ранее начатую работу, вы сохраните устойчивый доход и сможете постепенно накопить на серьёзные покупки.

Рак – рядом окажутся люди, которым будет сложно смириться с вашими успехами и хорошим настроением. Зависть подтолкнёт их к провокациям и попыткам настроить против вас руководство или близких. Они будут ждать эмоциональной реакции, но именно спокойствие станет вашей главной защитой. Не придавая значения слухам и продолжая жить привычной жизнью - встречаться с друзьями, общаться с родственниками и участвовать в развлечениях - вы обезоружите своих недоброжелателей. Благоприятно заниматься поставками товаров из-за рубежа.

Лев – кто-то попытается нарушить привычный ритм вашей жизни. Неожиданные новости или заявления родственников способны изменить планы и даже повлиять на самочувствие, если слишком глубоко погрузиться в переживания. Следуя своим принципам и сохраняя верность намеченному пути, вы охладите пыл людей, жаждущих конфликтов, и сохраните внутреннее равновесие. Неделя подходит для покупок и решения бытовых вопросов, а вот дальние поездки лучше перенести на более благоприятное время.

Дева – в ваш привычный круг общения могут неожиданно ворваться случайные люди, принося с собой лишнюю суету и эмоциональную нестабильность. Любовные авантюры или участие в сомнительных коммерческих проектах способны нарушить внутреннюю гармонию. Не сворачивайте с уже выбранного пути и укрепляйте отношения, проверенные временем. Рядом находится человек, который искренне к вам относится, просто он не склонен к навязчивости и скрытым интересам. Поездки, встречи и романтические свидания удачно впишутся в ваши планы. Не исключено, что кто-то наконец выполнит давно данное обещание.

Весы – успехи в работе и рост авторитета в бизнесе могут незаметно повлиять на ваше поведение. Повышенная резкость в общении с близкими способна привести к последствиям гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас лучше сосредоточиться на укреплении финансового положения, покупках и выгодных сделках, а не на попытках доказать своё превосходство. Время само расставит всё по местам и покажет, кто действительно заслуживает признания и уважения.

Скорпион – ваше спокойствие и уверенность способны вызывать раздражение у окружающих. Родственники, друзья или любимый человек могут начать навязывать вам поездки, решения и стиль поведения, совершенно не совпадающие с вашими планами. Выдержав эмоциональное давление и не поддавшись на провокации, вы избежите конфликтов, неприятностей в дороге и ненужной суеты. Намеченные вами встречи и поездки окажутся гораздо полезнее чужих предложений, а свидания и вечеринки принесут настоящее удовольствие.

Стрелец – внезапно возникшие желания могут сбить вас с верного курса. Не задумываясь о последствиях, легко поддаться азарту, рискованным финансовым идеям или соблазну шумных развлечений. Романы, импульсивные покупки и решения, продиктованные эмоциями, способны не только лишить вас крупной суммы, но и разрушить надежды на будущий рост доходов. Постарайтесь довести до конца уже начатые дела, завершить оформление документов и сделать только действительно нужные покупки. Следуя голосу разума, а не мимолётным прихотям, вы сумеете значительно укрепить своё материальное положение.

Козерог – как только дела начнут развиваться особенно успешно, а в учёбе появятся заметные результаты, вас может затянуть в выяснение отношений дома. Позвольте близким остаться при своём мнении и не тратьте силы на бесконечные ответы и оправдания. Увлёкшись семейными спорами, вы рискуете пропустить важные сообщения, приглашения и возможности, над которыми долго работали. Завершив дела, устройте для родных совместный отдых - поездку на природу или посещение развлекательного центра. Именно через совместный досуг вы быстрее придёте к взаимопониманию.

Водолей – привычное течение жизни может нарушиться из-за неожиданных обстоятельств или людей с весьма заманчивыми предложениями. Мелкие конфликты с соседями, поломки техники или автомобиля, а также бессонные ночи способны негативно сказаться на самочувствии. Отказавшись от сомнительных авантюр и спокойно устранив возникшие проблемы без лишних эмоций, вы быстро восстановите внутреннее равновесие и вернётесь к привычному ритму. Ранее намеченные встречи и свидания пройдут удачно, а вопросы с документами постепенно разрешатся.

Рыбы – вам останется сделать всего один шаг, чтобы достичь цели, к которой вы шли уже долгое время. Полученный ответ или известие откроют перед вами перспективы долгосрочного сотрудничества и дальних поездок. Расширение круга общения благоприятно скажется и на личной жизни: кто-то встретит настоящую любовь, а кто-то сумеет значительно улучшить отношения со своей второй половинкой. Главное - не перепутать глубокие чувства с мимолётным увлечением, которое лишь кажется судьбоносным.

Астролог Андрей Рязанцев