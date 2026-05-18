Разъяснения мэрии Бишкека по поводу выплат работникам "Тазалыка"

- Светлана Лаптева
Мэрия Бишкека оперативно отреагировала на волну роликов в соцсетях и публикации в СМИ, где сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" выражали недовольство своими зарплатами. Как сообщили в муниципалитете, конфликт уже полностью исчерпан, поскольку руководство предприятия в тот же день встретилось с коллективом "на передовой", провело разъяснительную работу и урегулировало все спорные вопросы в рабочем порядке.

Городские власти детально объяснили, из чего складывается заработок тех, кто делает столицу чище. Оплата труда в "Тазалыке" строго привязана к штатному расписанию и табелю учета рабочего времени. При этом в мэрии напомнили, что совсем недавно по инициативе самого предприятия и при личной поддержке мэра Айбека Джунушалиева повышающие коэффициенты к базовой ставке выросли сразу на 50%.

Благодаря этой реформе доходы рабочих заметно увеличились. Например, оклады водителей мусоровозов и санитарной очистки выросли со 31 046 до 46 570 сомов, к чему добавляется еще четверть оклада за вредность. Грузчики стали получать 40 128 сомов вместо прежних 26 752 сомов, причем им полагается 40-процентная надбавка за вредные условия. Для тех, кто сидит на сдельной оплате за тонны вывезенных отходов, тарифы также подняли, поэтому водителям теперь платят 169 сомов за тонну вместо 135, а грузчикам - 156 сомов вместо 125. Существенную прибавку получили сотрудники ремонтного цеха, мотористы и сварщики, чьи оклады теперь превышают 42–46 тысяч сомов без учета надбавок.

Разницу в суммах, которая, судя по всему, и вызвала вопросы у рабочих, в мэрии объяснили календарным фактором. Дело в том, что по Трудовому кодексу КР работа в праздники и выходные оплачивается в двойном размере. В марте этого года у столичных коммунальщиков выдалось сразу 7 таких сверхурочных дней, а в апреле - всего 4, из-за чего апрельские чеки закономерно вышли скромнее мартовских.

В итоге специальная комиссия проверила расчетные листы сотрудников "Тазалыка" и вынесла вердикт, что все начисления сделаны абсолютно честно, в полном объеме и строго по закону.


