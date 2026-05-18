"Забытый проект СССР может принести Кыргызстану $9 млрд прибыли"

"Кыргызстан может создать собственное алюминиевое производство и за 20 лет получить до 9 миллиардов долларов чистой прибыли". Об этом редакции VB.KG заявил председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, доктор технических наук Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, речь идет о возрождении крупного промышленного проекта по переработке нефелиновых сиенитов месторождения Сандык в Жумгальском районе и создании на этой базе алюминиевого производства.

"Еще в 1960-х годах в Кыргызстане был подготовлен масштабный проект по созданию алюминиевого комбината. Основой должно было стать месторождение Сандык с большими запасами нефелиновых сиенитов. Однако тогда Госплан СССР не поддержал кыргызскую инициативу и сделал ставку на строительство алюминиевого завода в Таджикистане", - отметил Камчыбеков.

Он подчеркнул, что главным препятствием в советский период была нехватка электроэнергии и инфраструктуры.

"Для алюминиевого производства необходимы огромные объемы электроэнергии. Тогда рассматривались варианты строительства ГЭС на реке Кокомерен либо ТЭЦ на угле, но из-за отсутствия финансирования и инфраструктуры проект так и не был реализован", - пояснил эксперт.

Сегодня, по его словам, ситуация изменилась, и Кыргызстан вновь получил шанс вернуться к этой инициативе.

"Планируемое строительство ТЭЦ на базе угольного месторождения Кара-Кече позволит решить вопрос энергоснабжения. Кроме того, железная дорога уже доведена до Кочкора, а в перспективе может быть продлена до Кара-Кече, что значительно улучшит логистику", - сказал глава ассоциации.

Камчыбеков отметил, что месторождение Сандык обладает крупной минеральной базой.

"По предварительным данным, запасы нефелиновых сиенитов составляют около 200 миллионов тонн. Из этого сырья можно производить глинозем - основу для алюминия, а также рубидий, поташ, кремнезем и метасиликат кальция", - сообщил он.

Эксперт добавил, что экономическая эффективность проекта за последние годы значительно выросла.

"Если в начале 2000-х годов стоимость глинозема составляла около 200 долларов за тонну, то сегодня она превышает 1000 долларов. Это делает проект значительно более рентабельным. По предварительным расчетам, за 20 лет чистая прибыль может достичь 9 миллиардов долларов", - заявил Камчыбеков.

По его мнению, реализация проекта позволит создать тысячи рабочих мест и станет одним из крупнейших индустриальных проектов в истории независимого Кыргызстана.