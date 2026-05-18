СМИ: Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 после скандала в матче чемпионата

Нападающий Неймар оказался в центре внимания после скандального эпизода в матче "Сантоса" против клуба "Коритиба" (известного по прозвищу "Кокса"), завершившемся поражением со счётом 0:3.

Во втором тайме судьи допустили ошибку при замене, случайно показав номер 10 - игровой номер Неймара, хотя клуб планировал заменить другого футболиста. В этот момент бразилец находился за пределами поля, получая медицинскую помощь.

Попытка форварда вернуться в игру завершилась жёлтой карточкой. Неймар эмоционально отреагировал на решение арбитров, вступив в спор и демонстрируя документ с информацией о замене, чтобы указать на ошибку судейской бригады.

Инцидент произошёл накануне объявления окончательной заявки сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер команды Карло Анчелотти должен сократить расширенный список из 55 игроков до 26 футболистов, и участие Неймара в турнире пока остаётся под вопросом.

Ранее бразилец не был вызван в национальную команду в марте, однако позже вошёл в предварительный состав и продолжает борьбу за место в заявке на мундиаль.


