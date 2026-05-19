Профессора из США Стива Свердлоу задержали и не пустили в Кыргызстан

Правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан" выразила обеспокоенность в связи с задержанием и отказом во въезде в Кыргызстан гражданину США, профессору Университета Южной Калифорнии Стиву Свердлоу. Соответствующее заявление организация распространила 19 мая.

По информации "Бир Дуйно", профессор Свердлоу прибыл в международный аэропорт "Манас" в Бишкеке вместе с группой студентов Университета Южной Калифорнии в рамках образовательного и культурного визита. Однако после прибытия ему было отказано во въезде на территорию Кыргызстана. Как утверждают правозащитники, публичных разъяснений причин и правовых оснований принятого решения предоставлено не было.

"Профессор Свердлоу прибыл в Кыргызстан вместе с группой студентов Университета Южной Калифорнии в рамках образовательного и культурного визита. В ходе пребывания в стране он планировал провести академические лекции, встречи с молодежью и дискуссии, посвященные вопросам прав человека, гражданского участия, академического обмена и регионального развития. Данный визит был направлен на развитие межкультурного диалога, образовательного сотрудничества и взаимодействия между студентами и местными сообществами Кыргызстана.

"Бир Дуйно" внимательно мониторит ситуацию вокруг данного инцидента и рассматривает произошедшее как крайне тревожный сигнал на фоне продолжающегося сужения гражданского пространства в Кыргызстане. В последние годы представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, активисты, исследователи и международные партнеры все чаще выражают обеспокоенность в связи с усиливающимися ограничениями, затрагивающими свободу выражения мнений, свободу объединений, свободу мирных собраний и академические свободы в стране.

Задержание и необъясненный отказ во въезде международно признанному ученому и эксперту в области прав человека вызывают серьезные вопросы относительно прозрачности, соразмерности и соблюдения международных обязательств Кыргызской Республики в сфере прав человека. Подобные действия могут негативно сказаться на международной репутации Кыргызстана как страны, которая исторически воспринималась в Центральной Азии как относительно открытое государство, поддерживающее плюрализм, международное сотрудничество и диалог.

Академический обмен и открытый диалог являются фундаментальными элементами демократического развития и взаимопонимания между обществами. Университеты, студенты, исследователи и представители гражданского общества играют важную роль в укреплении демократических ценностей, продвижении мира и развитии конструктивного международного взаимодействия. Ограничение доступа для ученых и экспертов без прозрачного и обоснованного объяснения создает риск формирования атмосферы давления и самоцензуры в сфере образовательного сотрудничества и гражданского участия.

"Бир Дуйно" подчеркивает, что любые ограничения свободы передвижения или меры, применяемые в отношении иностранных ученых, исследователей и представителей гражданского общества, должны строго соответствовать национальному законодательству, конституционным гарантиям и международным стандартам в области прав человека, включая принципы законности, необходимости, соразмерности и недискриминации.

Мы призываем компетентные органы Кыргызской Республики предоставить четкие и прозрачные разъяснения относительно причин и правовых оснований задержания и запрета на въезд профессору Стиву Свердлоу. Мы также призываем государственные институты обеспечить соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры, прозрачности и международных обязательств Кыргызстана в сфере прав человека и основных свобод.

"Бир Дуйно" подтверждает свою приверженность мониторингу ситуации, связанной с гражданскими свободами, защитой прав человека и демократическими принципами в Кыргызстане. Мы продолжим взаимодействовать с национальными и международными партнерами в поддержку открытого общества, в котором диалог, академический обмен и мирное гражданское участие защищаются и поощряются", - говорится в сообщении организации.


Теги:
