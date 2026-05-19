ГКНБ без Ташиева: свобода слова или парад политического самопиара?

С февраля в Госкомитете национальной безопасности начались значительные изменения, направленные в первую очередь на возвращение народного доверия. Новое руководство спецслужбы чётко обозначило свою позицию и пообещало честно заниматься своими непосредственными обязанностями прекратить практику запугивания и демонстративные "маски-шоу". Шоу в Кыргызстане теперь устраивают совсем другие персонажи.

Президент Садыр Жапаров в "ташиевском" деле поставил две важные точки. Отстранил его от занимаемой высокой должности с заявлением, что Камчыбек Кыдыршаевич никогда больше не будет занимать государственные посты; поручил объективно и беспристрастно рассмотреть в суде выдвинутые против Ташиева обвинения и вынести законное решение.

Сама служба ГКНБ сейчас находится в центре масштабных внутренних расследований и кадровых чисток. Думающие и реально смотрящие вокруг себя люди видят перемены к лучшему. Для сотрудников ГКНБ КР увольнение экс-председателя Камчыбека Ташиева означает переход на принципиально новую, качественную систему работы. А для выскакивающих то тут, то там доморощенных шоуменов и шоувуменов это сигнал к возможности показать себя во всём величии натуры. Эти граждане определили для себя правилом хорошего тона подкусывать, а то и откровенно кусать реформирующуюся спецслужбу.

Совсем недавно, до конца нынешней зимы, депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева отчего-то не спешила раскрывать преступные схемы, действовавшие в ГКНБ, и поливать "контору" в общем и целом, без деления на личности, отборной грязью. Начала свои разоблачения лишь теперь, когда всё и без неё уже раскрылось, все виновные выявляются и наказываются.

Полпред президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев был назначен на эту должность сравнительно недавно, в начале декабря прошлого года. Однако успел поработать при Ташиеве… Что мешало ему тогда же, в декабре-январе, выступить с резкой критикой "конторы", назвав её отдельным государством и пообещав уволить всех, кто "неправильно" служит?

При Ташиеве было страшно. При Ташиеве ГКНБ – весь скопом – пользовался уважением и поддержкой. Критиковали его только из-за границы, с безопасного расстояния. Теперь же сама возможность критических высказываний в адрес спецслужбы (без опасения быть задержанным и обвинённым в массовых беспорядках) – яркий показатель её успешного реформирования. За это бы её похвалить и не мешать работать…

Но не тут-то было. На сцену уже вылезли считающие себя героями, до поры до времени отсиживавшиеся где-то на задворках. Теперь им можно развернуться на всю катушку, от души покритиковать, покричать "А мы знали!". Потешить собственное эго, попутно напомнив о себе и даже, если получится, поднабрать себе политических очков: "Ай Моська, знать она сильна, что лает на Слона!"

Или возьмём такого человека, как Улан Джумаков. Юрист, бывший начальник пресс-службы ГУВД Бишкека, экс-борец с коррупцией в силовых структурах. Успел послужить и в МВД, и в ГКНБ. Особых подвигов на поприще борьбы за законность и справедливость за ним не числится. И последнее время он как-то не светился, но тут вдруг активизировался в соцсетях, заслужив прозвище "диванного эксперта". Экспертиза, собственно, для него равна критике – всех и всего. В основном – бывшего места службы (ГКНБ) и бывших коллег.

То Джумаков ужасается, во что превратилась спецслужба, - в насквозь коррумпированный карательный орган, где кадровые перестановки и реформы проводятся якобы только для вида. То предлагает вообще избавить ГКНБ от "советского наследия" и переименовать в СНБ (такое название, между прочим, "контора" одно время уже носила, не меняя от этого сути своей деятельности). То упрекает ГКНБ в "закрытости" (о чём это вообще? Как раз при Ташиеве комитет стал местами преступно открытым, а теперь возвращается к разумной секретности). Положительных перемен в работе обновлённого ГКНБ Джумаков не видит. Точнее – не желает видеть. У него, кажется, другие задачи.

Быть реформатором и великим борцом за правду и справедливость вообще-то хорошо на своём рабочем месте. Честно и профессионально выполняя свою работу. Оттуда, изнутри, и виднее, и больше возможностей. Что-то не нравится – меняй, благо должность позволяет. А не ругай "плохую систему", сидя на диване перед монитором и прихлёбывая чай.

Для чего, с какой целью такие люди сейчас, после отставки Ташиева, баламутят общество? С одной стороны – явно с целью самопиара. Пользуются тем, что сейчас за критику не посадят, – и режут правду-матку (как они сами себе её представляют). Не очень беспокоясь об объективности и беспристрастности (к которым сами же и призывают). Не вдаваясь в подробности. Главное – громко и красиво выступить. А дальше – хоть потоп.

На самом деле то, что они творят, - далеко не так безобидно, как просто безбашенный самопиар. Эти бесконечные и беспочвенные наговоры, называемые критикой, ведут к расколу в обществе и в самом ГКНБ. Морально разлагают его коллектив, сеют неуверенность и сомнения. В худшем итоге – потеря боеспособности спецслужбы и тот самый хаос в стране, которого сами "критики" на словах больше всего боятся.

И всё это – в преддверии важнейших политических событий этого года.

Хорошо бы уже этим гражданам остановиться и для начала пристально посмотреть в зеркало: сам-то я кто? Что реально сделал для улучшения жизни своего народа? Зачем я сейчас раскачиваю нашу общую лодку? Ну и можно ещё вспомнить слова, которые девизом красовались под фото в соцсетях некоего Эльдара Жакыпбекова – бывшего начальника УГКНБ по Бишкеку, ныне сидящего в СИЗО по обвинению в коррупции (кстати, хороший пример кадровой чистки): "Прошлое не забывается, однажды сказанное не возвращается".

Осторожнее надо со словами. За них сейчас уголовные дела не возбуждают, но самоцензуру ещё никто не отменял.

А комитетчики работают. Успевая ещё и оправдываться за то, в чём не виноваты.