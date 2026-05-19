Кто пьет больше всех в Центральной Азии

- Светлана Лаптева
Портал Worldometer обнародовал свежие данные по глобальному водопотреблению, в которых государства Центральной Азии вновь закрепились в лидерах. Согласно международной статистике, регион остается одним из самых "жаждущих" на планете, а львиная доля драгоценной влаги здесь безвозвратно уходит на нужды сельского хозяйства и ирригацию.

Главной бедой региона эксперты в один голос называют катастрофический износ оросительных систем, унаследованных еще от советской эпохи. Из-за дырявых и заиленных ирригационных сетей вода попросту не доходит до полей. По самым скромным оценкам, чистые потери в магистральных каналах сегодня составляют от 25% до 45%.

Абсолютные цифры: кто пьет больше всех?

В общем зачете по объемам потребления первое место предсказуемо занял Узбекистан. Имея масштабный аграрный сектор, республика ежегодно расходует около 54,56 миллиарда кубометров. Чтобы остановить водную катастрофу, официальный Ташкент в последние годы развернул масштабную модернизацию инфраструктуры, начав массовое бетонирование земляных русел каналов и реконструкцию сетей.

Региональная статистика общего годового водопотребления распределилась следующим образом:

Парадокс подушевого потребления

Однако если пересчитать эти гигантские объемы на душу населения, картина кардинально меняется, обнажая скрытые проблемы внутренних экономик. Абсолютным "транжирой" в таком раскладе выглядит Туркменистан, где на каждого гражданина приходится космический объем - 3620 кубометров воды.

Подушевой рейтинг потребления выглядит так:

  1. Туркменистан - 3620 кубометров на человека;
  2. Узбекистан - 1450 кубометров;
  3. Кыргызстан - 1080 кубометров;
  4. Казахстан - 1080 кубометров;
  5. Таджикистан - 1050 кубометров.

Свежие данные Worldometer доказывают, что, несмотря на скромные позиции в общем зачете, Кыргызстан с его 8 миллиардами кубометров в год удерживает статус самого бережливого и экономного государства в Центральной Азии. Тем не менее, учитывая общую тенденцию к маловодью в регионе, эксперты предупреждают, что даже Бишкеку пора экстренно вкладываться в ремонт собственных каналов, чтобы не оказаться у разбитого корыта.


Теги:
вода, Центральная Азия, Кыргызстан
