Тайвань исторически является неотъемлемой частью территории Китая. Достижение государственного единства - это заветное стремление всего китайского народа и неотъемлемая составляющая великого возрождения китайской нации. Об этом в статье для VB.KG заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин.

В апреле текущего года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем китайской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь подчеркнул, что независимо от изменений международной обстановки и ситуации в Тайваньском проливе, тенденция к великому возрождению китайской нации останется неизменной, так же как и стремление жителей двух берегов к сближению и единству. Он также выдвинул четыре ключевых предложения по развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива: 1) укрепление духовного единства на основе правильного понимания общей идентичности; 2) защита общего дома посредством мирного развития; 3) улучшение благосостояние народа через обмены и интеграцию; 4) содействие великому возрождению китайской нации путём сплочённой борьбы. Встреча лидеров Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан, состоявшаяся впервые за десять лет, придала новый импульс мирному развитию отношений между двумя берегами и вновь показала международному сообществу, что полное воссоединение Китая соответствует исторической тенденции и воле народа.

Исторические факты, подтверждающие, что Тайвань с древних времён является неотъемлемой частью Китая, предельно ясны, а юридические основания – неопровержимы. Ещё в 230 году нашей эры между материковым Китаем и Тайванем, который в ту эпоху назывался Ичжоу, существовали контакты. Начиная с эпох Сун и Юань центральные правительства китайских династий учреждали на Пэнху и Тайване административные органы и осуществляли там прямое управление. В 1662 году Чжэн Чэнгун изгнал с Тайваня голландских колонистов, восстановил контроль над островом и создал там административные структуры. В 1684 году правительство империи Цин учредило управу Тайваньфу в составе провинции Фуцзянь, а в 1885 году Тайвань был официально провозглашён двадцатой провинцией Китая. Китайская нация осваивала и развивала Тайвань на протяжении многих поколений, а китайская культура глубоко укоренилась на острове, получила широкое развитие и принесла богатые плоды.

В 1895 году вследствие ослабления государства и поражения в Цзяуском морском сражении, правительство поздней империи Цин было вынуждено уступить Японии остров Тайвань и острова Пэнху. Это стало одной из болезненных страниц в истории китайской нации. В течение последующих пятидесяти лет японского колониального господства на Тайване существовал жестокий военно-диктаторский режим. Однако тайваньские соотечественники никогда не смирялись с колониальным правлением и неизменно вели вооружённую борьбу и национально-освободительное движение. Более 650 тысяч тайваньцев мужественно отдали свои жизни, и в конечном итоге вместе с соотечественниками с материка одержали великую победу в войне сопротивления японским захватчикам. Токийский процесс, состоявшийся 80 лет назад, стал справедливым судом над японскими военными преступниками, в котором принимали участие и представители Тайваня.

В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской прокламации 1945 года чётко закреплялось, что Тайвань, незаконно захваченный Японией, должен быть возвращён Китаю. В октябре 1945 года освобождение Тайваня и его возвращение в состав Китая стали важным итогом победы во Второй мировой войне и неотъемлемой частью послевоенного международного порядка.

В 1971 году 26-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Резолюцию 2758, признавшую правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тем самым вопрос представительства Китая, включая Тайвань, в Организации Объединённых Наций был окончательно урегулирован в политическом, юридическом и процедурном аспектах.

На сегодняшний день 183 государства установили дипломатические отношения с Китаем на основе принципа одного Китая. Всё больше стран неуклонно следуют принципу одного Китая, признают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, выступают против любых форм "независимости Тайваня" и твёрдо поддерживают усилия китайского правительства, направленные на достижение полного государственного единства. Мирное воссоединение принесёт тайваньским соотечественникам реальные и ощутимые преимущества. Цель развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива заключается в обеспечении более благополучной жизни для соотечественников по обе стороны пролива. Готовность разделить с тайваньскими соотечественниками возможности и результаты развития остается неизменной. Будучи второй по величине экономикой мира, материковый Китай благодаря высококачественному развитию открывает широкие перспективы для тайваньских предприятий - от производства электронных чипов и сельскохозяйственной продукции до технологических инноваций и сотрудничества в сфере услуг. Материковый Китай всегда был и остаётся важнейшим партнёром Тайваня.

Развитие материка создаёт прочную основу для повышения благосостояния людей по обе стороны пролива. Всё больше мер, направленных на поддержку Тайваня, непосредственно повышают уровень удовлетворённости тайваньских соотечественников, проживающих на материке. Будь-то трудоустройство, предпринимательство, обучение или постоянное проживание, тайваньские соотечественники пользуются равными правами и гарантиями наравне с жителями материкового Китая. Всё больше молодых тайваньцев приезжают на материк для реализации своих планов. Всё большую популярность на острове приобретают культурные произведения материкового Китая. Кроме того, мощь Китая придаёт тайваньским соотечественникам больше уверенности перед лицом внешней нестабильности. Недавно, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, почти сотня тайваньских соотечественников, оказавшихся там в затруднительном положении, при содействии китайских дипломатических представительств были благополучно эвакуированы и через Шанхай вернулись на Тайвань. Многие из них в интервью в СМИ выразили благодарность Родине, отметив: "Именно материковый Китай помог нам вернуться домой".

После мирного воссоединения, опираясь на поддержку сильной Родины, Тайвань сможет получить более широкие возможности для экономического развития, более надежное энергоснабжение, более современную инфраструктуру, более высокий уровень безопасности и международного взаимодействия, а также обеспечить тайваньским соотечественникам более высокий уровень благосостояния и духовно-культурной жизни.

Сепаратистские попытки добиться "независимости Тайваня" при опоре на иностранные силы обречены на провал. Сепаратистская деятельность в поддержку "независимости Тайваня" и внешнее вмешательство являются главным источником напряжённости и хаоса, подрывающим мир и стабильность в Тайваньском проливе. Администрация Лай Циндэ погрязла в коррупции и демонстрирует неспособность к эффективному управлению. Всячески препятствует обменам между двумя берегами пролива, разрушает межпроливные отношения, намеренно разжигает конфронтацию и противостояние, продвигает элементы "тайваньского авторитаризма", очерняет и блокирует всё, что способствует развитию отношений между двумя берегами и благополучию соотечественников по обе стороны пролива. Более того, она фактически превращает Тайвань в инструмент зарубежного военно-промышленного комплекса, не останавливаясь перед риском превращения острова в "пороховую бочку" и "склад боеприпасов".

Какие бы заявления и действия ни предпринимал Лай Циндэ, это не способно изменить исторические и юридические факты, подтверждающие, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и не может поколебать международный консенсус, основанный на принципе одного Китая. Попытки внешних сил использовать Тайвань для сдерживания Китая, а также наращивание вооружений на острове лишь подталкивают сепаратистские силы к дальнейшей эскалации и приближают ситуацию в Тайваньском проливе к опасной черте войны. Тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы Китая. Любые провокационные действия, пересекающие красную линию по тайваньскому вопросу, неизбежно встретят решительный отпор со стороны Китая, а любые попытки воспрепятствовать воссоединению страны обречены на провал.

Будущее отношений между двумя берегами Тайваньского пролива находится в руках самих китайцев. Соотечественников по обе стороны пролива объединяют общая кровь, общая культура, общая история, общая ответственность перед нацией и общие надежды на будущее. Дела двух берегов являются внутренним делом соотечественников по обе стороны пролива, и должны решаться самими китайцами. Соотечественники по обе стороны пролива обладают достаточной мудростью и способностью самостоятельно решать существующие вопросы.

Согласно последним опросам общественного мнения на Тайване, 50,7% респондентов считают, что Тайвань должен самостоятельно активно ставить вопрос об объединении двух берегов, а 64,6% придерживаются мнения, что укрепление обменов между двумя берегами является единственным способом сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. Всё больше тайваньских соотечественников осознают несостоятельность курса Демократической прогрессивной партии на "достижение независимости с опорой на внешние силы" и "достижение независимости с опорой на военную силу", понимая, что мирное развитие межпроливных отношений является фундаментальной гарантией процветания и стабильности Тайваня.

Стремление к миру, развитию, обменам и сотрудничеству становится основной тенденцией общественных настроений на Тайване. Различия в социальном строе не меняют объективного факта: оба берега принадлежат одному Китаю и одной нации. Если не допускать раскола страны и признавать, что обе стороны являются китайцами и одной семьёй, обе стороны пролива смогут сесть за стол переговоров и диалога, урегулировать разногласия, укреплять взаимное доверие, открывать новую страницу мирного развития межпроливных отношений и формировать консенсус ради полного воссоединения Родины.

Тайваньский вопрос возник в период слабости и потрясений китайской нации и будет окончательно решён в процессе её великого возрождения.

Лю Цзянпин,

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Китайской Народной Республики