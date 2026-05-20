В Караколе после ливня затопило дом ГИК (видео)

В соцсетях распространяется видео с подтоплением одного из домов Государственной ипотечной компании в Караколе. На кадрах видно, как после сильного дождя вода заливает подъезды и помещения многоэтажки.

По словам авторов публикации, речь идет о доме №2. Сообщается, что ливневая канализация не справилась с потоком воды, и лестничные площадки оказались затоплены, а вода начала проникать внутрь квартир, вентиляции и электропроводки.

Также на видео показана крыша здания, где потоки воды проходят через конструкцию и уходят внутрь дома. В публикации утверждается, что причиной могли стать строительные недочеты. Будущие жильцы также заявляют о затопленном подвале и опасаются, что вода может повредить фундамент здания.

Официальных комментариев от ГИК или подрядных организаций на момент публикации не поступало.

Напомним, 8 августа 2025 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в микрорайоне "Хан-Тенири" в Караколе, построенном Государственной ипотечной компанией.

На фоне распространяющихся кадров в обществе уже звучат вопросы не только к подрядной организации, выполнявшей строительные работы, но и к самой ГИК, выступавшей заказчиком проекта, а также к ответственным структурам Минстроя, которые принимали объект и должны были контролировать качество строительства. Пользователи соцсетей уже задаются вопросом: последует ли проверка по факту подтопления дома ГИК в Караколе и кто ответит за возможный строительный брак. Ведь речь идет не просто о протекающей крыше, а о безопасности сотен семей, получивших жилье по государственной ипотечной программе.