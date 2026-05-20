Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гегемония и раскол наблюдаются на сегодняшний день в условиях хаотичной международной ситуации. С таким тревожным заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

"В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени", - отметил китайский политик.

Владимир Путин прибыл в Китай во вторник, 19 мая. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами двух стран. У самолета президента РФ встретил глава МИД страны Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Момент сняли на видео.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Источник: Lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458707
Теги:
Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  