Историки России и Кыргызстана поспорили из-за колониализма в учебниках

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) прошло первое заседание экспертно-консультативного совета по истории. Представители России и Кыргызстана обсудили трактовки событий в учебниках истории, пишет российское издание РБК.

Российская сторона ознакомилась с тремя кыргызскими учебниками по истории за восьмой, девятый и 11-й классы и представила свои замечания и добавления, сообщил научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Быков. По его словам, разночтения в подходах к истории в двух государствах вызваны "методологической разностью, которая существует как внутри каждой из наших стран, так и между нашими странами". Например, в кыргызском учебнике для восьмого класса российские ученые нашли "очень много фактологических ошибок". По мнению специалиста, в учебнике также написано "много того, чего не было на самом деле".

В замечаниях к учебнику для девятого класса представители комиссии с российской стороны отметили, что существует разница в оценках советского периода. В российских учебниках отражается величие Советского Союза, а в Кыргызстане эти тезисы не оспариваются, но параллельно излагаются проблемы ущемления национальных интересов, рассказал Быков.

В учебнике для выпускного класса российскую комиссию не устроил термин "колониализм", который, по мнению Быкова, является "данью моде". Он отметил, что если "мы заменим слово "колониализм" или "колониальная политика" на "администрацию", "административное мероприятие" и так далее, то на самом деле какой-то негативной коннотации уже не оказывается". По его словам, после замены терминов "какие-то вещи сразу меняют свой цвет и окраску". Он также заметил, что российская сторона не будет говорить Кыргызстану, "как нужно правильно писать учебники".

Директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана Абылабек Асанканов в ответ заметил, что российская сторона поставила перед кыргызскими партнерами "архисложную задачу - отказаться от слова "колония". "Мне пришлось посмотреть терминологию по колонии, империи, шовинизму", - сказал Асанканов. "Колония - есть использование трудовых ресурсов, богатств и территории, это три главные характеристики колонии по всему миру". Какая бы колония ни была - это отсутствие самостоятельности, государственности, использование природных богатств и трудовых ресурсов, заметил ученый. "Мы очень затрудняемся отказаться от этого термина", - заключил кыргызский академик.

Асанканов отметил, что благодаря Советской России его страна получила свою государственность, а в дальнейшем - суверенитет. Академик призвал не идеологизировать историю: "Ни в коем случае мы не должны переносить события столетней, двухсотлетней и трехсотлетней давности на сегодняшний день. Мы не должны идеологизировать исторические события на сегодняшний день. Мы не должны спекулировать трагическими событиями".

Директор Института востоковедения РАН, координатор с российской стороны Аликбер Аликберов объяснил методологические проблемы при изучении истории. Он отметил, что рассматривать Россию как тюрьму народов, о чем говорил Владимир Ленин, - это историографическая tradition, но "сегодня марксизма нет и Советского Союза нет". Если спросить "буржуйский ChatGPT", какие страны являются колониальными, то там не будет России, отметил Аликберов.

По мнению специалиста, если бы у России был выход к теплым морям, а не к Северному Ледовитому океану, то у государства была бы и другая история: "Я уверен, что мы, может быть, тоже создали бы [колонии], - и было бы неплохо". Академик указал и на особенности империй, которые создавали внешние колонии: "С соседями нельзя поступать так, как поступают с внешними территориями. Там можно делать все, что угодно. Забирать все, что угодно. Они далеко, никто их не видит".

Председатель РВИО, помощник президента Владимир Мединский ранее говорил, что после распада СССР новые страны создавали свою "историческую науку и свою систему образования", а "в стремлении обособить и удревнить историю собственной государственности" начали выдумывать врагов. "Какой советский империализм, когда мы несли просвещение, новые технологии, новые общественные отношения, уничтожение рабовладения?" - отмечал автор российского единого учебника истории.

Учебники каких стран вызывали критику в России

В августе 2024 года МИД раскритиковал армянский учебник по истории для восьмиклассников. По мнению ведомства, в одной из глав события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX веков излагались "в искаженном виде". МИД указывал, что это "очередная беззастенчивая попытка" переписать историю "в лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга". Речь шла про главу о "насильственном присоединении Восточной Армении к России", в которой дипломаты увидели попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов. "Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка", - подчеркивали в министерстве.

В septembre 2024 года Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование о месте России в истории соседних государств. В разговоре с РБК один из соавторов исследования, младший научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров говорил, что Россия представлялась как колониальное государство, которое угнетало народы присоединенных территорий. При этом зачастую намного меньшее внимание уделялось тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран, заключал Гузаеров.

Например, в учебниках Кыргызстана учитывалось, что отношения России и кыргызских племен складывались по-разному: от умеренно враждебного настроя до просьб кыргызского народа принять их в состав Российской империи. А вхождение Кыргызстана в состав СССР не воспринималось как негативный период, а скорее оценивалось положительно: благодаря советской власти у кыргызов сложились системы образования, промышленности, что ознаменовало окончательный переход к оседлому образу жизни, заключили исследователи.