Мировое имя, недооценённое дома: Зайнидин Курманов - о феномене Айтматова

Чингиз Айтматов - имя, которое стало символом мировой литературы и философии, проникнутой уникальным взглядом на жизнь, людей и культуру. Его произведения затрагивают вечные вопросы бытия, дружбы, любви и человеческого предназначения. Однако, несмотря на мировое признание, величие его гениальности по-прежнему остается недостаточно осознанным в родном Кыргызстане. Айтматов был не просто писателем, но и великим мыслителем, чьи идеи и философия объединили Восток и Запад, создав мост между культурами.

Проректор по науке Дипломатической академии МИД КР, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов, размышляя о личности Айтматова, в интервью VB.KG подчеркивает важность того, чтобы мы, как нация, осознали всю глубину влияния этого человека. Он отмечает, что порой, воспринимая Айтматова как своего, как часть нашей повседневной реальности, мы забываем, насколько его творчество имеет глобальное значение. Курманов рассуждает о том, как Айтматов, через свои произведения, стал проводником важных идей и ценностей, которые остаются актуальными и сегодня, помогая людям по всему миру находить ответы на жизненно важные вопросы.

Гений, который вышел за рамки географии и политики

- Айтматов был брендом Советского Союза, и в рамках этой системы Кыргызстан играл определённую роль. Поэтому, как говорится, центр тяжести сместился в сторону Москвы - ему там выделили квартиру, он жил в столице, и соответствующее окружение тоже находилось там. Конечно, можно жить и в горах, в окружении местных жителей, но Айтматов был гениальным человеком, и ему требовалась определённая среда. В Москве для него как раз и была создана такая творческая атмосфера.

Он стал мировым брендом благодаря тому, что его произведения переведены на 174 языков и разошлись миллионными тиражами - такими, которых нет даже у нобелевских лауреатов. По последним данным, общий тираж составил около 80 миллионов экземпляров. Это говорит о том, что мир оценил Айтматова по достоинству, хотя Нобелевскую премию ему так и не дали.

Сами понимаете, в то время советским писателям премии давали очень неохотно - ощущалась холодная война между двумя системами. Но несмотря на это, творчество Айтматова любили во всём мире, потому что оно было близко и понятно людям разных народов. Хотя он писал о кыргызах, казахах, о лошадях, животных, северных народах, его произведения были очень жизненными, человечными и настоящими. Он умел из обычной сцены создать полотно, которое было понятно и американцу, и французу, и любому другому читателю.

История одной повести, изменившей жизнь Айтматова

- Более того, скажу, что повесть "Джамиля" была экранизирована не только в Советском Союзе и Турции . Однако остаётся вопрос: почему мы не добились того, чтобы Айтматов стал лауреатом Нобелевской премии и чтобы его имя стало ещё более мощным брендом Кыргызстана?

На мой взгляд, причин несколько. Во-первых, уже в начале своей карьеры Айтматов нарушил традиционную для кыргызского общества канву. В повести "Джамиля" девушка бросает своего мужа-фронтовика во время войны и уходит к другому - душевному, доброму человеку, тоже фронтовику. Это было неординарно, ведь в кыргызской традиции женщина, как правило, не оставляла мужа - чаще было наоборот.

Я как-то спрашивал у известного айтматоведа, кто стал прообразом Джамили и Данияра. Он ответил, что это до сих пор неизвестно - Айтматов держал это в секрете.

Известный литератор и деятель французской компартии Луи Арагон, который первым поддержал повесть, назвал её "Ромео и Джульетта в горах Кыргызстана". Но, если вдуматься, эта история совсем не похожа на шекспировскую трагедию. У Шекспира - представители аристократии, страсть, эмоции, самоубийство. А у Айтматова - совсем другой феномен: рабочие, крестьяне, простые кыргызские люди, которые бросают вызов вековым традициям.

Повесть встретили в Союзе писателей Кыргызстана весьма негативно, даже, можно сказать, враждебно - её осуждали. Если бы не поддержка со стороны французского писателя Луи Арагона и казахского классика Мухтара Ауэзова, который замолвил за Айтматова слово, на молодого автора могли бы просто надавить. Благодаря им внимание к нему усилилось, критика утихла, и с этого момента, как говорится, судьба его больше не оставляла. Бог его, можно сказать, поцеловал - он начал стремительно подниматься.

Айтматов среди титанов советской литературы: почему он оставался в тени?

- Но, несмотря на свой талант и признание, в советской литературе существовала целая плеяда писателей, и его всё-таки немного "оттеняли". Там были русские писатели - Шолохов, которого считали отцом советской литературы, Горький, Маяковский, Есенин... Конечно, на фоне таких фигур сложно было стать "Пушкиным советской эпохи". Пушкина признали задолго до революции, а Чингиза Торокуловича воспринимали как бы "младшим братом" в системе, где старшинство уже было определено.

Вторая причина - происхождение Айтматова. Он был из семьи репрессированных. И неизвестно, смог бы он выйти на большую литературную арену, если бы не наступила хрущёвская оттепель в 1956 году и не началась реабилитация жертв сталинских репрессий. Его отец, Торокул Айтматов, был известным партийным работником, которого объявили "врагом народа" и расстреляли. В те времена для таких семей ни о какой карьере, ни о каком будущем и речи быть не могло.

Я говорю это как человек, который сам изучал тему политических репрессий. Мой собственный отец всю жизнь жил под клеймом - его тоже предупреждали: "Ты сын врага народа, за тобой следим". И хотя он сделал важное научное открытие - разработал новое направление, связанное с изучением наркомании, - ему не разрешили публично об этом говорить. В СССР официально не существовало проблемы наркотиков: наркомания считалась "болезнью капиталистических стран". Советский Союз, по официальной идеологии, был "счастливой страной", где не было ни наркоманов, ни преступности.

Моему отцу пришлось защищать свои труды в закрытом режиме, статьи не публиковались, за границу его не выпускали.

Только в годы перестройки о проблеме наркомании начали говорить открыто. Огромную роль в этом сыграл Чингиз Айтматов: в газете "Правда" он опубликовал резонансную статью "Опиум", а затем вышел его роман "Плаха". В этом многослойном произведении, где пересекаются разные сюжетные линии, Айтматов поднимает тему наркомании как одной из ключевых - наряду с духовным кризисом общества и нравственным выбором человека.

Он очищал дорогу, открывал пространство для правды. Он дышал свободно - настолько, насколько это было возможно в тех условиях. Если бы ему позволили сказать всё, как есть, он мог бы стать настоящей мировой глыбой. Но полной свободы у него не было - за ним тоже следили, он чувствовал это давление.

Личные трагедии как движущая сила творчества

- Айтматов очень тяжело переживал трагедию своего отца. Он всю жизнь искал его могилу. Это была глубокая внутренняя боль. Он был национальным писателем, но при этом - и интернационалистом, хотя его интернационализм не выражался в лозунгах. Он не писал о "дружбе народов" в советском духе. Его русские персонажи - это чаще всего обрусевшие кыргызы, образ которых он показывал с долей иронии, подчёркивая внутренние противоречия и утрату корней. Он подходил к этим вопросам как философ.

Его идеи о манкуртизме впоследствии широко использовались, особенно в период перестройки, когда началась борьба за суверенитет. Айтматов вернулся в Кыргызстан, активно выступал за роль национального языка, за укрепление национального самосознания. Он понимал это, чувствовал сильнее других. Хотя открыто не говорил, как, скажем, Собчак, но его точку зрения знали.

Он был национальным философом - по-моему, лучше всех понимал суть кыргызской философии, историю, быт, ценности. Он создал прекрасные сказки, которые стали основой для фильмов, мультфильмов. Его творчество во многом подняло кыргызское кино. Если бы не он, возможно, и кыргызского кино как явления не было бы. И это не просто мои слова - это говорили даже его коллеги, мастера, режиссёры. Его масштаб - не всегда прямолинейный, но всегда глубинный - виден через его творчество, через беседы с людьми, через его отношение к происходящему.

Мне посчастливилось однажды с ним встретиться. Он подписал мне книгу. Жалею, что тогда не было возможности поговорить дольше. Я ведь в политику поздно пришёл, до этого много лет работал за границей, часто бывал в Москве. Дружил с его сыном Аскаром Айтматовым, бывал у них дома. Мы и сейчас поддерживаем связь.

Горбачев выбрал Айтматова для сближения Востока и Запада

- Когда началась перестройка, Михаилу Горбачёву нужен был мост между Западом и Востоком. Это была древняя идея - соединить Восток и Запад. Ещё Александр Македонский, вдохновлённый Аристотелем, своим учителем, отправился в такой поход. Не просто для мести, не просто завоевать, а с великой миссией. Так и Горбачёв, тоже, возможно, стремился к такому смыслу - придать перестройке нечто большее, чем просто внутренние реформы.

Мне кажется, идея, с которой Михаил Горбачёв проводил перестройку, заключалась не просто в экономических реформах. Он, возможно, как один из самых образованных гуманистов среди советских лидеров, мечтал прекратить вражду, объединить Запад и Восток, чтобы мы все жили в мире, дружили, не боялись ядерной угрозы и прочих ужасов войны.

Когда Горбачёв искал фигуру, способную стать мостом между Востоком и Западом, он выбрал Айтматова. Мы ведь тогда жили в условиях холодной войны - с одной стороны Горбачёв, с другой - Рейган, Тэтчер. И вот именно Айтматова он назначает чрезвычайным и полномочным послом в Люксембурге.

Почему именно Люксембург? Потому что это не просто страна - это символический центр Европы, водораздел, где нет производства, но есть влияние. Здесь встречаются элиты, умы, монархи. Айтматова принимал сам король Бельгии - ждал его на приёме. Это говорит о масштабе личности, которую многие у нас недооценили. Думают, что он был просто человек. Да, он вёл себя просто, потому что был человеком высокой культуры, не кичился положением, знал цену жизни: как высоко можно взлететь и как больно можно упасть. Он всё это прошёл. Поэтому и оставался простым, доступным, человечным.

Когда Айтматова назначили в Европу, это был знак: вот человек, имеющий авторитет в мире, и он нашёл язык общения. Он организовал Иссык-Кульский форум, ставший первым шагом к сближению Востока и Запада. До этого сидели с руками на ядерных кнопках. А тут - звёзды мирового уровня, которые, возможно, никогда бы не приехали в Кыргызстан, приехали по его приглашению. Он просто звонил, и они приезжали, потому что знали и уважали его . Только он мог их собрать.

На второй форум уже приехал сам Горбачёв. Я тогда видел его вживую. Этот форум стал точкой объединения, перестройки сознания.

Вот какая миссия была у Айтматова. А потом начались разговоры - мол, чего он там сидит, жирует за народный счёт. Но ведь он представлял нас - народ, страну - в мире. Он, бывший "враг народа", который смог пробиться на мировой уровень благодаря, казалось бы, простой "Джамиле" - повести, которую критиковали идеологи.

Величие Айтматова: неосознанная драгоценность для нации

- Я, в свою очередь, представляю тех людей, кто восхищается Айтматовым. Очень жалею, что мы недооценили его при жизни. Просто скажу: существует такая наука -нумерология. У неё свои методы познания и предсказания будущего. Так вот, специалисты пытались выяснить, когда в Кыргызстане появится следующий Айтматов. Наука ответила: примерно через 5000 лет. И то - может появиться, а может и не появиться. Потому что будущее непредсказуемо.

Что такое 5000 лет? Для обывателя - это просто абстракция. Но если подумать: первая цивилизация - Древний Египет - возникла примерно 5000 лет назад. То есть столько лет прошла вся человеческая история. И значит - следующий Айтматов, скорее всего, не появится никогда.

И тогда начинаешь понимать, какую драгоценность мы имели в своих руках, но не осознали этого. Как его личность, его творчество могли изменить нашу судьбу, наше понимание жизни. Думающие люди начинают об этом жалеть. Жалеют о потерянном времени.

Пока человек живёт, мы не верим в его величие. Мы же материалисты. Знаем, что умрём, и, как нам кажется, превратимся в прах. И отношение к жизни у нас соответствующее.

Ну, подумаешь, кто он такой? Простой человек. Ходит рядом с нами, дышит тем же воздухом. Только в другой сфере. Но Айтматов был гуманистом. Всю свою жизнь он посвятил служению людям. Он служил не только стране, но и всему человечеству. Я сравниваю его с Махатмой Ганди, который также отдал жизнь за освобождение своего народа. Хотя был богат, происходил из привилегированной касты, в итоге он ничего с собой не унес.

Это, кстати, и тренд современности. Сегодня востребованы именно такие лидеры - понятные, близкие людям. Премьер-министры, короли ездят в метро, потому что сейчас сильный общественный запрос на простоту. Люди больше не воспринимают элиту, оторванную от народа, с кортежами. Почему? Потому что политика стала делом масс. Это результат всеобщей грамотности, школьного образования, массовой культуры, интернета. Простые люди начали участвовать в политике. Так и родилась демократия. Аристократия уступила - ведь раньше образование было элитарным, книги были недоступны, философы единичны. Учиться у Аристотеля мог только Александр Македонский.

Поэтому сегодня особенно важно работать над уровнем и качеством образования. Чтобы рождались новые Айтматовы, Акрамовы, Абдрахмановы и др. новые светлые умы, которые будут способны мыслить масштабно и действовать на благо человечества.