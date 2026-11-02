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Ислам Махачев намекнул на скорое завершение карьеры в UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что его следующий поединок может стать одним из последних в профессиональной карьере.

В социальных сетях российский боец сообщил, что намерен встретиться с сильнейшим претендентом в полусреднем весе. По его словам, он готов сразиться с победителем боя между Карлосом Пратесом и Майклом Моралесом, которые, как сообщается, должны разыграть временный чемпионский пояс на турнире UFC 336 в Торонто.

"Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, что Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош. Поэтому я хочу встретиться с сильнейшим из них и ещё раз доказать всему миру, кто лучший", - написал Махачев.

Тем временем глава UFC Дана Уайт выразил недовольство намерением Махачева отложить возвращение в октагон до окончания Рамадана. По его мнению, чемпионы не должны надолго задерживать развитие своих дивизионов.

Несмотря на разговоры о возможном завершении карьеры, Махачев пока не назвал точную дату своего следующего поединка и не объявил об окончательном уходе из спорта.


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URL: https://www.vb.kg/462755
Теги:
смешанные бои
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