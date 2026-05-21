Более 90 поддельных медсправок изъял ГКНБ в Бишкеке

Несмотря на принимаемые меры по противодействию незаконной миграции, ГКНБ выявил очередной факт использования поддельных медицинских справок для оформления и продления виз иностранным гражданам.

Как сообщили в ведомстве, 20 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин иностранного государства Л.Ц. По данным ГКНБ, он вступил в сговор с отдельными гражданами Кыргызстана и сотрудниками одного из Центров семейной медицины Бишкека, организовав канал незаконной миграции.

Во время обыска по месту работы задержанного сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли более 90 готовых медицинских справок, которые, по версии следствия, использовались для оформления документов, дающих право иностранцам находиться на территории Кыргызстана.

В настоящее время Л.Ц. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В спецслужбе напомнили, что за организацию незаконной миграции предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК КР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.