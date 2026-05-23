Что появится на месте бывшего Западного автовокзала Бишкека

В рамках пресс-тура мэра Бишкека Айбека Джунушалиева журналистам также показали территорию бывшего Западного автовокзала, где сейчас готовится масштабная реконструкция. О проекте подробно

рассказала генеральный директор инвестиционной компании InvestKG Оксана Янковская.

По ее словам, год назад 28 апреля между инвесторами и кабинетом министров Кыргызстана было подписано инвестиционное соглашение. Одним из его ключевых условий стала реконструкция здания бывшего Западного автовокзала и перепрофилирование всей прилегающей территории.

"Была выполнена архитектурная концепция, представлена мэрии, одобрена, и после этого мы начали работу. Сейчас уже разработана рабочая документация. Комплекс большой, вы видите, сколько здесь объектов. Они все между собой связаны общей концепцией", - рассказала Янковская.

Главным объектом будущего пространства станет само здание бывшего автовокзала. Его решено превратить в музей ретро-автомобилей.

"Один из инвесторов Алексей Губарев является коллекционером ретро-автомобилей со всего мира. У него очень большая коллекция, которая насчитывает почти 400 автомобилей, а возможно, уже и больше. Кроме самих машин, он собирает маленькие модельки и различные тематические экспонаты. И ему очень хочется представить это миру", - отметила директор компании.

По словам Янковской, именно вокруг этой идеи начала формироваться вся концепция будущего пространства.

"Так родилась идея музея ретро-автомобилей, а затем она обросла всеми сопутствующими идеями комплексного освоения территории", - пояснила она.

При этом внешний облик самого автовокзала сохранят.

"Здание имеет историческую и архитектурную ценность. Есть соответствующие сертификаты. Все проекты и конструктивные решения согласованы с Министерством культуры. Габариты и назначение перепрофилируются, но сам облик сохраняется и улучшается. Даже стилистика букв на крыше останется в эстетике советского периода", - рассказала Янковская.

Общая площадь территории составляет 5,5 гектара. По словам инвесторов, вся земля остается муниципальной собственностью.

"По условиям инвестиционного соглашения все объекты, которые будут построены здесь, по истечении срока аренды в 49 лет перейдут в муниципальную собственность. Ни одного квадратного метра частной собственности здесь не будет", - подчеркнула она.

Кроме музея ретро-автомобилей, на территории планируют разместить детский развлекательный центр, современный многозальный кинотеатр, книжный магазин, пространства для общепита, ритейл-зоны и амфитеатр для проведения общественных мероприятий.

"Мы строим под людей. Хотим, чтобы это пространство стало центром притяжения для горожан и туристов", - отметила Янковская.

Одним из центральных объектов комплекса станет пространство под названием "Горка". По задумке авторов проекта, часть здания будет уходить под землю и соединяться с подземным переходом и амфитеатром.

"Это тоже будет центр притяжения, где можно проводить различные общественные мероприятия", - рассказала она.

Особое внимание инвесторы уделяют самой музейной концепции. По словам Янковской, экспозиция автомобилей будет не статичной.

"Это не история, где машины просто поставили и забыли. Экспозиции будут постоянно меняться. Будут представлены автомобили разных стран английские, американские, немецкие, русские разных эпох и тематик", - сообщила директор компании.

При этом часть экспонатов интегрируют в само пространство комплекса.

"Наша автомобильная тематика будет не только внутри музея. Например, здесь уже предусмотрены троллейбусы и автобусы, которые приобретены в Кыргызстане и станут частью пространства и экспозиции", - рассказала Янковская.

Отдельное внимание уделят благоустройству территории. По словам инвесторов, китайские партнеры уже занимаются изготовлением масштабных фонтанов.

"Это будут не просто цветомузыкальные фонтаны. Они будут с подсветкой, иллюминацией и визуальными эффектами. Пока это останется сюрпризом", - сказала она.

Также проект предусматривает оформление подземных переходов работами кыргызских художников. Для этого уже объявлен конкурс среди авторов со всей страны.

"Мы хотим привлечь кыргызских художников. Будут выбраны финалисты, которые распишут весь подземный переход", - сообщила Янковская.

По ее словам, завершить реализацию проекта планируют в 2027 году.

"В 2026 году мы точно не успеем, но и в 2028-й уже не уйдем. Это будет 2027 год", - заключила директор InvestKG.