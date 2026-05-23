Аликбек Джекшенкулов: Когда весь мир разъединяется, мы должны объединяться

- Светлана Лаптева
В Улан-Удэ состоялся теоретико-методологический круглый стол "Россия в Большой Евразии в XXI веке: вопросы онтологической безопасности". Организаторами выступили ИКЦ "Аксон", Философский клуб "Цивилизационное будущее России", Центр изучения политических трансформаций и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

Эксперты, дипломаты и представители академического сообщества России, Кыргызстана и Монголии обсудили вопросы евразийской интеграции, онтологической безопасности, гуманитарного сотрудничества, миграции, водных ресурсов и рисков распространения деструктивных идеологических нарративов.

Одним из центральных спикеров стал экс-посол Кыргызстана, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина Аликбек Джекшенкулов. В своём выступлении на тему "Центральная Азия в системе евразийской интеграции" он подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности страны региона должны укреплять сотрудничество и искать общие approach к будущему.

"Когда весь мир разъединяется, мы должны объединяться. Ведь сама история об этом говорит. Совместное развитие, совместное будущее - это очень важно для всех народов. И сейчас, когда в мире преобладает не международное право, а право силы, мы должны объединяться", - заявил Джекшенкулов.

Директор Центра изучения политических трансформаций Алексей Михалёв представил доклад "Онтологическая безопасность для Евразии: практические смыслы и политические теории". По его словам, устойчивость любой страны определяется не только экономикой и институтами, но и способностью сохранять идентичность, историческую преемственность и внутреннее чувство целостности.

"Стабильность партнёров - Монголии, Кыргызстана, всех наших друзей - и есть основа онтологической безопасности государства", - отметил эксперт.

Исполнительный директор ИКЦ "Аксон" Олег Нуждин посвятил своё выступление перспективам сотрудничества России и стран Центральной Азии. Он обратил внимание на демографический рост, дефицит рабочих мест и водный кризис в регионе. По словам эксперта, сотни тысяч семей в Центральной Азии сегодня зависят от трудовой миграции в РФ, а масштабы взаимосвязи между странами продолжают расти.

"Может показаться, что с распадом СССР исчезла нить, связывавшая наши народы. Но сегодняшние события - цифры трудовой миграции, объёмы переводов, динамика населения - свидетельствуют об обратном. Мы нуждаемся друг в друге", - подчеркнул Нуждин.

Отдельное внимание участники уделили проблеме водной безопасности. В ходе дискуссии отмечалось, что дефицит воды в Центральной Азии становится одним из ключевых вызовов для региона, особенно на фоне роста населения и строительства канала Кош-Тепа в Афганистане.

Также эксперты обсудили деятельность Организации тюркских государств и усиление турецкого влияния в Центральной Азии. Эксперт ИКЦ "Аксон" Лия Фаррахова отметила, что Турция активно формирует собственную интеграционную повестку через культурные и политические проекты, однако эта модель сталкивается с внутренними противоречиями и различиями между странами региона.

По итогам круглого стола было подписано соглашение о научном и академическом сотрудничестве между Центром изучения политических трансформаций и ИКЦ "Аксон". Стороны договорились развивать совместные исследования и экспертные площадки по тематике Большой Евразии.


Монголия, Россия, Кыргызстан, Аликбек Джекшенкулов
