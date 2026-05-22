Кыргызстан в 2026 году запустит проекты ГЧП на $2 млрд

В 2026 году в рамках ГЧП в Кыргызстане стартуют проекты на 2 миллиарда долларов. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в интервью ИА "Кабар".

Инвестиции будут направлены в инфраструктуру, энергетику и туризм. Среди ключевых объектов - объездные дороги и солнечные электростанции.

"Только в этом году в рамках ГЧП мы начинаем проекты на 2 миллиарда долларов. Мы введем их в эксплуатацию по итогам 2027 года. Это объездные дороги Бишкека, целый ряд ГЭС, станции, получающие солнечную энергию, большие изменения в сфере туризма", - рассказал первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.


Теги:
ГЭС, дороги, Кыргызстан, Кабинет министров
