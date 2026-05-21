На кого работают инфоцыгане: на уйгурских сепаратистов или на Ташиева

В Кыргызстане вновь начали активно раскручивать тему "китайской угрозы". Поводом стали визит китайской делегации, переговоры по вопросам безопасности и обсуждение стратегических проектов. Но вместо спокойного анализа обществу снова предлагают страх, подозрения и разговоры о "потере независимости".

Особенно активно эту тему в последние дни продвигают Temirov Live и журналист Лейла Саралаева. В ход идут тревожные формулировки, заявления о "тайных соглашениях", "подчинении Китаю" и угрозе суверенитету.

Однако если убрать эмоции, возникает простой вопрос: почему любое сотрудничество Кыргызстана с Китаем пытаются подать как угрозу государственности?

Кыргызстан находится в Центральной Азии регионе, где пересекаются интересы крупнейших держав, транспортных маршрутов и экономических проектов. Китай в этой системе давно является одним из ключевых игроков.

С Пекином сотрудничают Казахстан, Узбекистан, Россия, Турция, страны Европы и даже США, несмотря на торговые войны и политические противоречия. Потому что Китай сегодня - это одна из крупнейших экономик мира и важнейший источник инвестиций и инфраструктурных проектов.

В нынешних условиях попытки представить любые контакты Кыргызстана с Китаем как "предательство интересов страны" выглядят откровенно политизированно.

На фоне проводимой государственными органами Кыргызской Республики работы по улучшению инвестиционного климата, привлечению иностранных инвестиций и укреплению экономической стабильности страны, отдельные граждане своими действиями предательски препятствуют данным процессам. Публикуя необоснованные и провокационные материалы, не подкреплённые достоверными фактами, они формируют негативный информационный фон, наносят ущерб международному имиджу государства и подрывают доверие потенциальных инвесторов к республике. Подобные действия противоречат интересам страны и препятствуют реализации мер, направленных на социально-экономическое развитие Кыргызской Республики.

Тем более в условиях, когда весь регион сталкивается с угрозами терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной преступности и киберугроз.

Именно поэтому переговоры по линии безопасности являются абсолютно нормальной международной практикой.

Вчера председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков встретился с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном. Во время переговоров обсуждались вопросы противодействия терроризму, экстремизму, экономическим преступлениям и обеспечения безопасности стратегических проектов, включая железную дорогу "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Но именно эта встреча вызвала новую волну эмоциональных публикаций. Лейла Саралаева, комментируя переговоры, фактически поставила под сомнение сам факт взаимодействия кыргызских и китайских спецслужб. По ее логике, если Кыргызстан гарантирует безопасность китайских инвесторов, значит речь уже идет едва ли не о подчинении.

Но тогда любой международный диалог можно назвать "внешним управлением". Переговоры США с Китаем подчинение. Контакты Европы с Китаем тоже. Совместные проекты Казахстана, России или Узбекистана - потеря независимости.

Любое государство, привлекающее инвестиции и реализующее международные проекты, обязано обеспечивать безопасность бизнеса, инфраструктуры и транспортных маршрутов. Это базовая практика международных отношений, а не "сдача страны".

Тем более Кыргызстан уже сталкивался с последствиями международного терроризма. Достаточно вспомнить теракт у посольства Китая в Бишкеке в 2016 году. Тогда пострадала не только безопасность страны, но и ее международная репутация. После этого усилились меры контроля, возникли сложности в отношениях, а Кыргызстану пришлось заново восстанавливать доверие иностранных партнеров и инвесторов.

Это нормальная международная практика, когда руководители правоохранительных органов и спецслужб дают гарантии безопасности иностранным инвесторам. Речь идет не только о Китае такие механизмы действуют практически во всех странах мира в целях укрепления и улучшения инвестиционного климата.

Когда инвестор заходит в страну и реализует крупные проекты, государство берет на себя ответственность за обеспечение безопасности инвестиций, инфраструктуры, сотрудников и бизнеса в целом. Это касается не только Кыргызстана, но и самого Китая, а также других государств.

Точно так же и китайская сторона будет обеспечивать защиту прав и законных интересов кыргызстанских инвесторов на своей территории. Это часть обычной международной практики и взаимных обязательств между государствами.

Именно поэтому сегодня сотрудничество спецслужб, обмен информацией и координация действий в сфере безопасности являются вопросом национальных интересов самого Кыргызстана.

Но вместо серьезного разговора о безопасности, экономике и геополитике часть медийных фигур снова предпочитает играть на страхах.

Схема не меняется уже много лет. Сначала обществу показывают экологические проблемы отдельных предприятий. Затем добавляют тему миграции. Потом страх перед иностранцами. После этого все объединяется в эмоциональную конструкцию: "Китай захватывает Кыргызстан".

Хотя реальность намного сложнее. Кыргызстану нужны инвестиции, инфраструктура, новые транспортные маршруты, модернизация экономики и рабочие места. Железная дорога "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" - это не просто очередной проект. Это попытка встроить страну в новые международные логистические цепочки.

Сегодня весь регион борется за транзит, торговлю и доступ к крупным рынкам. Казахстан активно развивает транспортные коридоры. Узбекистан пытается стать главным логистическим узлом Центральной Азии. И Кыргызстан тоже стремится занять свое место.

Но обсуждать это через постоянные страшилки намного проще, чем вести сложный разговор об экономике и геополитике.

При этом Temirov Live и Саралаева смешивают в одну конструкцию совершенно разные темы - инвестиции, безопасность, коррупцию, имущество, внутреннюю политику и фигуру Ташиева. Хотя многие из этих вопросов вообще не связаны с переговорами Кыргызстана и Китая.

Такая подача работает прежде всего на эмоции. Потому что страх всегда продается лучше спокойного анализа. На страхе проще набирать просмотры, создавать политический образ "защитников народа" и раскачивать общественные настроения.

Но государство не может жить только эмоциями и политическим популизмом. Кыргызстану необходимо выстраивать отношения с крупнейшими мировыми игроками, обеспечивать безопасность стратегических проектов и бороться за свое место в региональной экономике.

Но в современном мире государства выигрывают не за счет истерики и постоянного поиска внешнего врага.

Выигрывают те, кто умеет хладнокровно защищать свои интересы, выстраивать партнерства, обеспечивать безопасность и использовать свое географическое положение как преимущество, а не как повод для бесконечного страха.