Садыр Жапаров присвоил Чубаку Жалилову звание Героя Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о присвоении экс-муфтию Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубаку Жалилову высшей степени отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Эл Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" посмертно.

Как сообщили в администрации президента, награда присуждена за особый вклад в развитие религиозного образования и духовного просвещения, формирование морально-нравственных ценностей, а также сохранение культурно-религиозных традиций народа.

Чубак Жалилов ранее занимал должность муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана и был известен своей деятельностью в сфере религиозного просвещения.


религия, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Чубак ажы Жалилов
