В Бишкеке задержали мужчин за справление нужды на улице

В Бишкеке сотрудники милиции задержали двух мужчин за нарушение общественного порядка на улице Горького.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, в службу 102 поступило сообщение о том, что неизвестные граждане справляют нужду в общественном месте.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, после чего началась доследственная проверка. В ходе разбирательства сотрудники милиции установили и доставили в районное управление граждан Б.Л. 1979 года рождения и Х.В. 1982 года рождения.

В отношении задержанных составлены материалы по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Мужчины были водворены в камеру временного содержания районного управления.