Бакыт Торобаев: "Мы перестаем быть зависимыми от импортного мяса"

На фермерской ярмарке, прошедшей на площади Турдакуна Усубалиева в Бишкеке, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ответил на вопросы журналиста VB.KG. Речь зашла о ситуации с производством мяса птицы - продукта, который считается "социальным", доступным и наиболее востребованным у населения.

- Как в Кыргызстане на сегодняшний день обстоят дела с производством мяса птицы? Планируется ли сокращение зависимости от импорта?

- По мясу птицы у нас пока наблюдается дефицит. На данный момент мы обеспечиваем себя собственным производством примерно на 30–35%. Однако стоит учесть динамику: еще три года назад этот показатель составлял всего 10%. Мы поставили перед собой четкую задачу - к 2030 году обеспечить внутренний рынок страны отечественной курятиной на 80%. Как видите, тенденция к росту уже наметилась.

Что касается яиц, то здесь мы полностью закрыли дефицит и даже перешли к профициту, начались поставки на экспорт.

Сейчас мы внедряем те же механизмы и в секторе производства мяса птицы: выдаем льготные кредиты, помогаем с кормами. Мы наладили связь фермеров с переработчиками. У производителей уже активно заказывают сырье для дальнейшей переработки. Причем переработчики зачастую вносят предоплату заранее, чтобы фермеры вырастили для них определенный объем продукции под конкретный заказ.

Еще один важный момент - импортозамещение. Раньше мы ввозили из Китайской Народной Республики порядка 60 000 тонн мяса птицы. Сегодня, благодаря росту внутреннего производства, объем импорта уже сократился на 10 000 тонн. Мы планируем ежегодно снижать закупки из-за рубежа на 5–10 тысяч тонн. Таким образом мы решим задачу полного обеспечения внутреннего рынка своими силами.

- Мясо птицы относят к так называемым социальным продуктам. Означает ли это, что оно должно стать дешевле и доступнее для людей?

- Да, мы стремимся к тому, чтобы стоимость мяса птицы на рынке была в пределах 250 сомов за килограмм. Сейчас в обществе наблюдается тренд на здоровое питание и потребление "белого мяса". Увеличение предложения на рынке - это именно тот фактор, который поможет снизить и стабилизировать итоговую стоимость продукта.

- Меры поддержки, кредиты и помощь с кормами, рассчитаны только на крупные компании или на них могут претендовать кооперативы и частники? Например, обычные крестьяне, которые участвуют в сегодняшней ярмарке?

- Эта помощь рассчитана на всех без исключения: и на крупные предприятия, и на малых сельхозпроизводителей.