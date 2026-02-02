Погода
Сила Атамбаева - в обезжиренных Ташиевым кланах

1271
- Канат Кожоев
Именно через них он может попытаться взять реванш за свой позор, за арест сына и отобранное родовое гнездо, и если не съесть (это вряд ли получится), то напоследок хоть укусить тех, кто указал ему и его сподвижникам их настоящее место. Главная задача властей – не дать ему такой возможности.

Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев опираются на народ. Алмазбек Атамбаев – на недовольный реформами олигархат, остатки которого затаились и ждут подходящего момента, чтобы напомнить о себе. В этом между ними принципиальная разница, которую подавляющее большинство кыргызстанцев уже поняло и совершенно не горит желанием увидеть во власти какого-нибудь атамбаевского ставленника.

Выступая на коллегии ГКНБ, посвящённой итогам оперативно-служебной деятельности органов нацбезопасности за прошедший год, генерал-полковник Ташиев в очередной раз напомнил и ещё одну принципиальную разницу между нынешними руководителями государства и теми, кто правил Кыргызстаном до них. Один из ключевых приоритетов государственной политики – противодействие коррупции. До Жапарова и Ташиева никто в стране с коррупцией не боролся; тот же Атамбаев в ней активно участвовал, прямо скажем – геройски её возглавлял.

Как совсем ещё недавно в историческом масштабе проходили у нас антикоррупционные кампании? По чёткому неписаному сценарию: вор у вора дубинку украл. Мелкие коррупционеры обирали народ, те, что покрупнее, наживались за счёт мелких, а уж крупных воротил трясли засевшие на самом верху. И самого грандиозного размаха, самых уродливых форм коррупция достигла именно при Атамбаеве.

Именно наворованные у народа миллионы дают сейчас Алмазбеку Шаршеновичу уникальную возможность спонсировать подконтрольных ему бойцов информационного фронта, день и ночь работающих на создание ему суперположительного имиджа и на беззастенчивое очернение действующей власти.

Ни при одном президенте Кыргызстана до Садыра Жапарова коррупция не считалась тяжким преступлением. Нет, её порицали, много говорили о её недопустимости, призывали к её искоренению. Но боролись с ней как бы в шутку. Как бы понарошку. Как-то по-детски: тут боремся, тут не боремся, а я вообще в домике.

Только Ташиев принял и "продавил" решение давать за коррупцию реальные (и немалые) тюремные сроки. И только он поднял вопрос о необходимости очищения от коррупционеров государственных органов Кыргызской Республики.

И только он с полным правом может сказать: "Ни я, ни мои близкие ничего у государства не воровали. И никогда не буду. Можете собрать любую комиссию, и вы в этом убедитесь".

Другие тоже так говорили. Народ слушал и иногда даже кивал, понимая при этом: сказанное – чистейшая ложь. А Ташиеву народ верит. И знает, что никакая въедливая комиссия не найдёт следов коррупции в близком окружении Камчыбека Ташиева. Из того, что он возвращает государству в результате борьбы с коррупцией (а это на сегодняшний день больше 350 миллиардов сомов), ни тыйына не осело в его кармане. Всё зачисляется на спецсчёт Стабилизационного фонда президента и направляется на реализацию социально значимых проектов и в конечном счёте – на повышение благосостояния граждан.

Все деньги расходуются исключительно на благо государства и исключительно по личному распоряжению главы государства.

Это – к вопросу о том, кто и как должен решать вопрос со сроками президентских выборов. Только сам президент, и никто иной вместо него. Садыр Жапаров при поддержке Камчыбека Ташиева всем стилем своего руководства страной заслужил право самостоятельно определять, на какие даты какого месяца и года назначать выборы главы Кыргызстана.

Споры о том, когда надо проводить выборы – в календарный срок или досрочно – между тем не утихают. Если в срок – то в январе 2027 года, если досрочно – уже в 2026-м. Осень которого лично для генерала Ташиева обещает быть жаркой: "У Кыргызстана сейчас серьёзные международные обязательства, - напоминает Феликс Кулов. – Республика председательствует в ШОС и готовится к крупному саммиту. Это не формальность, а большая организационная и дипломатическая работа. Плюс в те же сроки пройдут Всемирные игры кочевников. Это тоже масштабное мероприятие: инфраструктура, приём гостей, логистика, подготовка объектов. В такой период добавлять ещё и избирательную кампанию общенационального уровня крайне сложно".

Камчыбеку Ташиеву, впрочем, и не такое по плечу. И если выборы президента всё-таки состоятся в текущем году – он с их организацией и обеспечением их безопасности достойно справится. Что же касается перегруженности народа различными масштабными мероприятиями, которая якобы не даст ему сосредоточиться на выборах лидера Кыргызстана, то и здесь всё вполне очевидно: народ давно уже слабо реагирует на грандиозные события международного уровня. Его гораздо больше волнует то, что происходит внутри своего государства. Так что выборы президента будут в приоритете.

А вот в январе, по морозу и по незакончившимся новогодним праздникам, люди на избирательные участки вряд ли повалят. И с этой точки зрения досрочные выборы – грамотное политическое решение.

Ни Ташиева, ни Садыра Жапарова досрочными выборами не испугаешь. Пугают они, пожалуй, только тех самых недобитых-недодавленных, которые спят и видят, как отомстить властям за все свои прошлые поражения, затеять очередную смуту и попытаться как-то повлиять на общественно-политическую ситуацию. Эти затаившиеся обессиленные "силы" и в срок-то мало что успевают, а к досрочным выборам подготовиться не успеют и подавно.

Главная задача как раз в том и заключается, чтобы не дать последнего шанса олигархам из атамбаевской обоймы: не для того генерал-полковник Ташиев ломал хребет зажравшимся коррупционерам, чтобы они снова пытались прорваться во власть.


URL: https://www.vb.kg/454946
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, выборы, коррупция
НАЗАД  