Камчыбек Досматов: Соцконтракт уже вывел тысячи семей из бедности

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в 2026 году запускает ряд масштабных социальных инициатив - от новых выплат для семей с детьми до расширения программ занятости и цифровизации услуг. О том, какие изменения ждут кыргызстанцев, как государство намерено снижать безработицу и поддерживать трудовых мигрантов, корреспонденту VB.KG рассказал первый заместитель министра Камчыбек Досматов.

- Камчыбек Султанмуратович, какие самые приоритетные задачи Минтруда вы ставите на 2026 год?

- Если говорить откровенно, все наши задачи сейчас подчинены одной цели - чтобы люди в стране жили достойно и чувствовали стабильность. Это тот ориентир, который задал глава государства Садыр Нургожоевич. И мы последовательно ему следуем, опираясь на его чёткое и выверенное видение развития страны.

Если по направлениям, то в 2026 году для нас ключевые задачи - это поддержка уязвимых категорий граждан, развитие системы трудовых отношений, регулирование миграции и, конечно, цифровизация социальной сферы. Отдельно выделю поддержку материнства и детства. Здесь у нас серьёзные нововведения.

С 1 января 2026 года уже действует единовременная выплата "Бала Береке" для многодетных матерей в высокогорных и труднодоступных районах. Размеры значительные: за четвёртого ребёнка - 100 тысяч сомов, за седьмого - 1 миллион, за десятого и последующих - 2 миллиона сомов. Выплата производится, когда ребёнку исполняется год.

Параллельно запущено ежемесячное пособие "Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына комок". Оно выплачивается семьям, проживающим в высокогорных и отдалённых районах, начиная с третьего ребёнка и до достижения им трёх лет. Размер- 3000 сомов, независимо от уровня доходов семьи.

Отдельно хочу остановиться на проекте "Социальный контракт". Это уже не просто помощь, а инструмент, который даёт людям возможность зарабатывать. И мы видим реальный эффект: если в 2022 году было 2,8 тысячи участников, то в 2025 году - уже 13,3 тысячи семей. Размер поддержки вырос со 100 до 150 тысяч сомов. Более того, первые 14 семей уже вышли на доход свыше 1 миллиона сомов в год.

В 2026 году мы планируем поддержать ещё более 13 тысяч малообеспеченных семей, чтобы они могли запустить собственное дело. Кроме того, для 1000 участников предусмотрены беспроцентные кредиты до 200 тысяч сомов. Это уже следующий этап развития их бизнеса.

С 1 июля запускается ещё одна важная программа - "Бала ырысы". Это ежемесячная выплата 1200 сомов на каждого ребёнка до трёх лет, вне зависимости от дохода семьи. По данным Нацстаткома, она охватит около 445 тысяч детей. На реализацию ежегодно будет направляться более 6 млрд сомов.

Также продолжается программа "Келечекке салым", запущенная в 2024 году. Только за 2025 год открыто 3378 детских счетов, на которые перечислено 684 млн сомов. Уже около 100 детей-сирот смогли воспользоваться этими средствами.

По сути, все эти меры - это не просто цифры, а инвестиция в будущее страны. Эти приоритеты реализуются в рамках курса, проводимого кабинетом министров под руководством Адылбека Касымалиева и министра труда Каната Сагынбаева.

- Почему уровень безработицы меняется не так быстро, и что вы делаете, чтобы ускорить процесс?

- Ситуация на рынке труда в целом стабильная, но есть объективные факторы, которые замедляют динамику.

По данным Нацстаткома, на 1 сентября 2025 года население Кыргызстана составило 7,373 млн человек. Рабочая сила - 2,86 млн, занятые - 2,76 млн. За последние пять лет занятость выросла на 311 тысяч человек.

Безработица действительно снизилась с 5,8% до 3,7%, это примерно 104,7 тысячи человек. Это хороший показатель.

Но нужно понимать: население растёт, а значит, растёт и число людей, выходящих на рынок труда. При этом создание рабочих мест должно идти быстрее, чем этот рост.

Есть и структурная проблема - высокая доля неформальной занятости более 24%. И плюс дисбаланс: рабочих рук много, но квалифицированных специалистов не хватает.

Чтобы ускорить ситуацию, мы делаем несколько вещей. Во-первых, запускаем программы обучения и переподготовки под реальные потребности рынка, а не формально. Во-вторых, реализуем проект "Молодёжная стажировка", где государство выплачивает стипендию - 8600 сомов, чтобы молодые люди могли закрепиться у работодателя. И третье - активно развиваем самозанятость через "Социальный контракт".

- Как министерство защищает кыргызстанцев, работающих за рубежом?

- Защита наших граждан за рубежом безусловный приоритет. Мы усиливаем организованное трудоустройство, чтобы минимизировать участие сомнительных посредников. Важно, чтобы человек уезжал на работу официально и с пониманием условий.

Большое внимание уделяем предвыездной подготовке, обучаем правовой грамотности, рассказываем о трудовом законодательстве страны, куда человек едет.

Также в рамках Нацпрограммы до 2030 года мы работаем над расширением консульской защиты наших граждан. Важно, чтобы люди имели доступ к медицинским и образовательным услугам, а также к пенсионным механизмам.

В 2026 году планируем открыть центры предвыездной подготовки. Первый в Оше, далее будем развивать сеть по регионам.

- Будут ли увеличены социальные выплаты для малообеспеченных семей?

- Мы постепенно меняем философию социальной политики: от иждивенчества к развитию. Программа "Социальный контракт" яркий пример: более 30 тысяч семей уже открыли своё дело и перешли от пособий к доходу.

При этом меры поддержки расширяются. Уже с января действуют выплаты для высокогорных районов, запускаются "Бала Береке" и "Бала ырысы". Размер соцконтракта увеличен до 150 тысяч сомов.

Что касается дальнейшего повышения выплат, это зависит от возможностей бюджета и экономики. Но в целом курс на усиление поддержки сохраняется.

- Какие изменения ждут систему социальных услуг?

- Мы активно развиваем рынок социальных услуг, особенно для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Сегодня уже работают персональные ассистенты - это реальная помощь людям, которые нуждаются в уходе.

Сейчас прорабатываем механизм, при котором человек сможет выбрать: получить путёвку на санаторное лечение или денежную компенсацию.

Ключевое направление - цифровизация. Основным инструментом станет система "Түндүк", которая объединит данные о здоровье, доходах и образовании. Это позволит отказаться от бумажных справок.

-Что делается для возвращающихся мигрантов?

- Мы рассматриваем их как ресурс для экономики. Для них предусмотрены программы реинтеграции: обучение, поддержка предпринимательства, помощь в запуске бизнеса.

Также внедряется механизм признания навыков, полученных за рубежом. Если человек работал, например, в строительстве по европейским стандартам, он сможет подтвердить квалификацию в Кыргызстане.

Отдельно отмечу программу "Мекеним 1+1". Государство предоставляет финансирование при условии, что сам человек вкладывает такую же сумму. Эти средства направляются на развитие бизнеса от промышленности до IT.

На сегодня 59 человек уже получили такую поддержку.

- Ведётся ли работа с работодателями?

- Да, и она системная. В 2025 году вступил в силу обновлённый Трудовой кодекс впервые за 20 лет. В нём учтены современные формы занятости: дистанционная работа, электронные договоры, электронные трудовые книжки.

Сейчас мы работаем над приведением нормативной базы в соответствие с новыми реалиями, а также усиливаем инспекцию труда.

Планируем создать научно-экономический совет, чтобы решения в сфере труда принимались на основе анализа и экспертизы.

- Какие сферы сегодня наиболее перспективны для молодёжи?

- В первую очередь IT и цифровые технологии. По исследованию, интерес к ним достигает 75% по стране.

Далее- бизнес и управление, финансы, туризм и сфера услуг.

В регионах сохраняется интерес к сельскому хозяйству, а в городах - к сервисным и цифровым профессиям.

Отдельно отмечу рост платформенной занятости -доставка, такси.

Но ключевой фактор везде один - практический опыт.

- Когда заработает единая цифровая система соцвыплат?

- Мы уже на этапе внедрения. Сейчас проходит апробация Единой системы соцобеспечения.

Она будет включать 22 модуля. Это и пособия, и миграция, и поддержка лиц с инвалидностью.

Параллельно разрабатываются новые цифровые решения, включая реестр мигрантов.

- Какие проблемы остаются самыми острыми?

- Прежде всего бюрократия и высокая доля неформальной занятости.

Чтобы ускорить изменения, мы переходим к цифровому управлению и используем быстрые реформы. Например, уже удалось сократить количество справок в системе медико-социальной экспертизы с 6 до 2.

Часть документов уже доступна онлайн через "Түндүк".

Отдельный вопрос - адресность помощи. Для этого мы развиваем систему "Электронный социальный паспорт" в "Санарип Аймак".

Наша задача, чтобы помощь доходила до тех, кому она действительно нужна, и чтобы человек не тратил силы на бюрократию.