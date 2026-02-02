Досрочные выборы главы КР должны обсуждаться без политических спекуляций

В последние дни января 2026 года, на фоне приближения пятилетия с момента вступления Садыра Жапарова в должность президента, в Кыргызстане активизировалась общественно-политическая дискуссия, связанная с вопросами легитимности президентской власти и возможными сроками проведения очередных или внеочередных выборов. Поводом для обсуждений стала разница между конституционными моделями, отмечает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КР Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что глава КР Садыр Жапаров был избран в январе 2021 года в рамках Конституции в редакции 2016 года, которая предусматривала шестилетний срок полномочий. В то же время действующая Конституция от 5 мая 2021 года установила пятилетний срок президентства.

"Отдельные эксперты и политологи высказывают предположения о наличии правовой коллизии и задаются вопросами о полноценности легитимности статуса главы государства. Казалось бы, с юридической точки зрения данный вопрос урегулирован. В соответствии с Законом КР от 5 мая 2021 года № 59 "О введении в действие Конституции КР", в части 1 статьи 3 прямо указано: "Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного Президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией". Таким образом, формально-правовых оснований для сомнений в законности пребывания Садыра Жапарова на посту президента не имеется", - подчеркнул Осмоналиев.

Профессор считает, что вместе с тем легальность власти не всегда тождественна её легитимности. Под легитимностью принято понимать общественное признание власти, доверие к ней и согласие граждан с правомерностью принимаемых решений. В отличие от легальности, которая определяется соответствием нормам закона, легитимность носит в большей степени социальный и политический характер.

"На сегодня действующий президент, по данным различных социологических оценок, занимает первое место в рейтингах общественного доверия, что свидетельствует о наличии у него как легальности, так и легитимности. При этом в публичном пространстве звучат разные цифры поддержки - от 30–40% до 80% и выше, однако параметры и методология соответствующих опросов зачастую не раскрываются, что затрудняет объективную оценку уровня общественного согласия. Очевидно, что по мере приближения очередных президентских выборов вопрос легитимности может всё чаще подниматься политическими оппонентами действующей власти и использоваться в рамках политической борьбы. В связи с этим в экспертной среде высказывается мнение о целесообразности проведения внеочередных президентских выборов как способа снятия всех возможных сомнений и обновления общественного мандата доверия. С точки зрения политической логики в этом подходе есть рациональное зерно", - заявил Осмоналиев.

Как сообщил юрист, в конце 2019 года в ходе одной из встреч Садыру Жапарову им была подарена книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные" экономистов Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона.

"При последующей встрече в декабре 2020 года он сообщил, что внимательно ознакомился с этой работой. Насколько идеи, изложенные в книге, нашли отражение в практической политике, - предмет отдельной дискуссии, однако предпринимаемые экономические шаги и темпы роста позволяют говорить о внимании руководства страны к институциональным факторам развития. В то же время в общественной дискуссии поднимаются и проблемные вопросы: рост цен на продукты и товары первой необходимости, спорные реформы в сфере управления делами президента, изменения в системе подготовки водителей и ликвидация частных автошкол, вопросы доступности жилья в рамках государственной ипотечной программы, экологическая ситуация в Бишкеке, транспортные проблемы, а также состояние свободы слова и политического плюрализма. К ним добавляются и обострившие проблемы наших трудовых мигрантов. Нерешённость этих вопросов потенциально может повлиять на уровень общественного доверия в среднесрочной перспективе", - сообщил Осмоналиев.

Юрист добавил, что с учетом политического опыта Кыргызстана, где избирательные кампании нередко сопровождались периодами турбулентности, вопрос о своевременном укреплении легитимности приобретает особое значение.

"Пока в ближайшие месяцы признаков острой нестабильности не наблюдается, и именно поэтому вариант внеочередных выборов некоторыми экспертами рассматривается как превентивный и стабилизирующий. Подобной практикой в последние годы воспользовались и другие лидеры региона: президент России Владимир Путин в 2024 году, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2023 году, президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2024 году. Во всех этих случаях досрочные выборы стали инструментом обновления мандата доверия и укрепления вертикали власти. Вопрос о целесообразности такого шага в Кыргызстане остаётся открытым и требует взвешенного, институционального обсуждения, свободного от эмоций и политических спекуляций", - заключил Кайрат Осмоналиев.