ГКНБ задержал сотрудников админсуда Оша за фиктивные трудоустройства

ГКНБ задержал начальника канцелярии и ответственных сотрудников Административного суда Ошской области по делу о фиктивном трудоустройстве так называемых "мертвых душ".

По данным ведомства, работники суда вступили в сговор и вносили заведомо ложные сведения о трудовой деятельности несуществующих сотрудников. Следствие утверждает, что таким образом они получали незаконную материальную выгоду.

В результате схемы государству причинен крупный ущерб. Отмечается, что произошедшее подорвало авторитет судебной власти и ухудшило морально-психологический климат в коллективе. По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Факт фальсификации документов был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных преступлений в судебной системе региона.