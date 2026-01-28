Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

ГКНБ задержал сотрудников админсуда Оша за фиктивные трудоустройства

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал начальника канцелярии и ответственных сотрудников Административного суда Ошской области по делу о фиктивном трудоустройстве так называемых "мертвых душ".

По данным ведомства, работники суда вступили в сговор и вносили заведомо ложные сведения о трудовой деятельности несуществующих сотрудников. Следствие утверждает, что таким образом они получали незаконную материальную выгоду.

В результате схемы государству причинен крупный ущерб. Отмечается, что произошедшее подорвало авторитет судебной власти и ухудшило морально-психологический климат в коллективе. По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Факт фальсификации документов был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных преступлений в судебной системе региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454797
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Ошская область, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  