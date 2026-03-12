Лига чемпионов: "Реал" и "ПСЖ" громят англичан, "Будё-Глимт" шокирует ЕС

В рамках первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 состоялись четыре встречи, завершившиеся резонансными результатами. Мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" нанес сокрушительное поражение "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Главным героем матча стал уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, оформивший хет-трик еще в первом тайме (20', 27', 42'). На 57-й минуте Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти, что, впрочем, не повлияло на исход встречи. Эта победа выглядит особенно впечатляющей на фоне кадрового кризиса "сливочных": из-за травм в заявке отсутствовали Килиан Мбаппе, Родриго, Эдер Милитао, Давид Алаба, Джуд Беллингем и Дани Себальос.

В Париже местный "ПСЖ" уверенно переиграл лондонский "Челси" со счетом 5:2. За французский клуб отличились Брадли Барколя (10'), Усман Дембеле (40') и Витинья (74'), а в концовке встречи дублем отметился Хвича Кварацхелия (86', 90+4'). Гости дважды пытались вернуться в игру усилиями Мало Гюсто (28') и Энцо Фернандеса (57'), однако парижане довели дело до разгрома, взяв реванш за поражение в финале Клубного чемпионата мира. Тем временем в Германии леверкузенский "Байер" и лондонский "Арсенал" разошлись миром - 1:1. На гол Роберта Андриха (46') "канониры" ответили точным ударом Кая Хаверца с пенальти на 89-й минуте.

Главную сенсацию тура преподнес норвежский "Будё-Глимт", разгромивший лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. Голы Сондре Фета (32', с пенальти), Августа Миккельсена (45+1') и Каспера Хёга (71') позволили скромному клубу из Заполярья уверенно обыграть португальского гранда. Ответные матчи, которые окончательно определят участников четвертьфинала, запланированы на 17 марта 2026 года.