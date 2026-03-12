Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Лига чемпионов: "Реал" и "ПСЖ" громят англичан, "Будё-Глимт" шокирует ЕС

204  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 состоялись четыре встречи, завершившиеся резонансными результатами. Мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" нанес сокрушительное поражение "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Главным героем матча стал уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, оформивший хет-трик еще в первом тайме (20', 27', 42'). На 57-й минуте Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти, что, впрочем, не повлияло на исход встречи. Эта победа выглядит особенно впечатляющей на фоне кадрового кризиса "сливочных": из-за травм в заявке отсутствовали Килиан Мбаппе, Родриго, Эдер Милитао, Давид Алаба, Джуд Беллингем и Дани Себальос.

В Париже местный "ПСЖ" уверенно переиграл лондонский "Челси" со счетом 5:2. За французский клуб отличились Брадли Барколя (10'), Усман Дембеле (40') и Витинья (74'), а в концовке встречи дублем отметился Хвича Кварацхелия (86', 90+4'). Гости дважды пытались вернуться в игру усилиями Мало Гюсто (28') и Энцо Фернандеса (57'), однако парижане довели дело до разгрома, взяв реванш за поражение в финале Клубного чемпионата мира. Тем временем в Германии леверкузенский "Байер" и лондонский "Арсенал" разошлись миром - 1:1. На гол Роберта Андриха (46') "канониры" ответили точным ударом Кая Хаверца с пенальти на 89-й минуте.

Главную сенсацию тура преподнес норвежский "Будё-Глимт", разгромивший лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. Голы Сондре Фета (32', с пенальти), Августа Миккельсена (45+1') и Каспера Хёга (71') позволили скромному клубу из Заполярья уверенно обыграть португальского гранда. Ответные матчи, которые окончательно определят участников четвертьфинала, запланированы на 17 марта 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456528
Теги:
Европа, футбол, УЕФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  