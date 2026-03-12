Скончался ветеран ГКНБ Алексей Субачев

12 марта 2026 года скончался подполковник в отставке Алексей Субачев. Об этом сообщили в ГКНБ.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Справка: Алексей Субачев родился в 1959 году. Он окончил Бишкекский политехнический институт по специальности энергетика.

Службу в органах национальной безопасности Кыргызстана начал в декабре 1992 года. С декабря 1992 года по июль 2002 года проходил действительную военную службу в органах МНБ, СНБ и ГКНБ Кыргызской Республики. С сентября 1999 года занимал руководящую должность.

Последней занимаемой должностью Алексея Субачева был начальник СИЗО СНБ Кыргызстана. Он был награжден нагрудным знаком "Милдет".

В ГКНБ отметили, что коллеги запомнили его как профессионального и ответственного сотрудника с высоким чувством долга, а также человека, который внес вклад в подготовку молодых сотрудников органов безопасности.