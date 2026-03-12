Молодые офицеры ГКНБ поддерживают реформу президента

Президент перехватил инициативу в силовом блоке. Садыр Жапаров четко и однозначно напомнил о президентской форме правления, обозначил политические приоритеты и указал направление дальнейшего развития. После громких отставок (особенно резонансным стало освобождение от занимаемых должностей замглавы кабмина и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева) общественность озадачилась, что это значит и чего ждать дальше? И рядовые граждане, и эксперты, как в Кыргызстане, так и за рубежом, строили догадки. В некоторых иностранных изданиях даже задавались вопросом: "Чего боится президент Жапаров?", ожидая социального взрыва или подобия очередной революции.

Почти все аналитики склонялись к привычной для нас версии о "личностных разборках". Мол, два товарища поссорились, и один другого "слил". Однако в корне не правы ни те, ни другие. Бояться президенту Жапарову нечего и некого. Он сейчас силен как никогда, у него есть ясное видение будущего страны и поддержка народа. Он взял на себя единоличную ответственность за все, что происходит в государстве, и уверенно несет эту ношу. Те, кто ждал мести со стороны уволенного генерала, также просчитались. Ташиев принял новость с достоинством, подтвердив, что интересы родины для этих двоих всегда стояли выше личных отношений.

Никто никого не предавал. Масштабная реформа ГКНБ с увольнением приближенных Ташиева - это не результат "испуга" президента, а следствие гораздо более глубоких процессов. Силовой блок, созданный для защиты государства как непубличная структура, стал выходить из берегов и превращаться в некую "конкурирующую фирму", соперничающую с тем, кому по долгу службы должен оказывать поддержку. ГКНБ за четыре года приобрел черты карательного органа, устраивая публичные порки и тем, кто этого заслужил, и тем, кто просто попал под горячую руку "борцов с коррупцией".

То, что начиналось как беспощадная война с криминалом и было принято народом на ура, незаметно переродилось в пиар-кампанию с жесткими репрессиями. У президента не было претензий лично к Ташиеву, но он увидел, как его друга пытались сбить с пути интриганы-аксакалы, творившие свои дела от имени ведомства. Главная беда в том, что эти третьи силы чуть не раскололи само общество, собирая подписи за досрочные выборы и угрожая силой генерала. В этих провокациях теперь разберется следствие.

"В 2021 году народ доверил мне судьбу государства. Конституция обязывает президента сохранять единство народа, и я исполняю этот долг", - так объяснил свои действия Садыр Жапаров. Знаменитое "письмо 75 аксакалов" стало лишь катализатором давно назревшей реформы ГКНБ. Президент подчеркивает, что мир меняется, и государственные институты должны обновляться. Для ответа на новые вызовы не нужна излишняя жесткость по отношению к гражданам: журналистам, блогерам или бизнесменам. Спецслужба призвана в первую очередь стоять на страже народных интересов.

Примечательно, что в процессе этой трансформации наметился явный ценностный разлом. В то время как ни один из ветеранов силовых структур так и не нашел в себе сил сказать слова поддержки президентской реформе, возможно, из-за верности старым методам или личных связей, молодые офицеры ГКНБ восприняли перемены с энтузиазмом. Именно новое поколение сотрудников спецслужб сегодня поддерживает инициативу главы государства, видя в ней шанс на построение современной, чистой и профессиональной структуры, работающей по закону, а не по понятиям "силового давления".

Новый председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков уже подтвердил необходимость перехода от "идеологии запугивания" к правовым методам, деполитизации ведомства и ухода от трайбализма. Садыр Жапаров потребовал от силовиков прекратить необоснованное давление на бизнес: добросовестный предприниматель должен быть под защитой нацбезопасности, а не быть ее мишенью. Президент взялся за эту структуру вовремя, остановив ее в шаге от опасной черты. Его волевое решение недвусмысленно показало, что коалиционности больше не будет. Будет единоначалие и полная ответственность перед народом того, кого этот народ выбрал гарантом мира и развития. У Кыргызстана впервые появился по-настоящему сильный и независимый руководитель, поставивший силовой блок на службу закону и обществу.