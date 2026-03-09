В Бишкеке задержан мужчина, обещавший помочь получить права

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств под предлогом помощи в получении водительского удостоверения.

Как сообщили в ГУВД столицы, по подозрению в совершении преступления задержан Б.М., 1998 года рождения.

25 декабря 2025 года в милицию обратился гражданин О.У. По его словам, 11 декабря 2025 года в жилом массиве Кок-Жар малознакомый мужчина, представившийся А.К., под предлогом содействия в получении водительского удостоверения вошел к нему в доверие и завладел денежными средствами в размере 120 тысяч сомов. Однако взятые на себя обязательства он не выполнил и деньги не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 части 2 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следствия установлена причастность задержанного еще к шести фактам мошенничества. В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

В ГУВД Бишкека обратились к гражданам с просьбой сообщить, если они пострадали от действий данного лица или располагают какой-либо информацией о его возможной причастности к другим преступлениям. Информацию можно передать по телефонам: 0(505) 91-91-49, 0(703) 35-15-65 или 102.