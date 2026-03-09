Боли в спине и коленях. Ортопед Советбек Казаков назвал главные причины

Боли в спине, коленях и других суставах сегодня становятся одной из самых распространенных причин обращения к врачам. С подобными жалобами сталкиваются не только люди старшего возраста, но и молодежь. Малоподвижный образ жизни, длительная работа за компьютером, лишний вес, тяжелые физические нагрузки и попытки самолечения нередко приводят к серьезным проблемам с позвоночником и суставами. О том, почему такие заболевания возникают все чаще, чем опасно обращение к костоправам и какие привычки помогают сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, рассказал VB.KG ортопед высшей категории Советбек Казаков.

- В последнее время все больше людей жалуются на боли в спине и суставах. С чем вы связываете рост таких обращений?

- На самом деле такие заболевания существовали всегда. Если посмотреть на историю медицины, еще в древности люди занимались лечением костей. Археологи находят черепа, на которых проводились операции, находят примитивные конструкции для фиксации костей. То есть травматология и ортопедия появились очень давно.

Я работаю в этой сфере уже около 40 лет и могу сказать, что проблемы позвоночника и суставов были и раньше. Но сегодня пациенты чаще обращаются к врачам, потому что медицина стала доступнее, люди больше информированы и понимают, что нужно лечиться.

При этом большинство пациентов сначала лечатся самостоятельно или консервативными методами: делают массаж, вытяжение позвоночника, принимают противовоспалительные препараты. И только когда болезнь переходит в более тяжелую стадию, появляются защемления нервов, сильные боли, разрушение суставов. Они приходят к ортопеду.

- Получается, самолечением заниматься нельзя?

- Конечно, нельзя. Самолечение может привести к серьезным осложнениям. Очень часто пациенты приходят после костоправов или других специалистов без медицинского образования. После таких вмешательств состояние может ухудшиться, и тогда нам приходится исправлять последствия.

Иногда ситуация становится настолько сложной, что требуется хирургическое вмешательство, которого можно было бы избежать, если бы человек обратился к врачу раньше.

- С чем чаще всего связаны заболевания позвоночника и суставов?

- Причин много, но самые распространенные - это лишний вес, тяжелый физический труд и неправильный режим жизни.

Лишний вес - это дополнительная нагрузка на суставы и позвоночник. Когда человек набирает 10–20 лишних килограммов, это ускоряет изнашивание суставных хрящей. В результате появляются артрозы, грыжи межпозвоночных дисков и другие заболевания.

Кроме того, негативно влияет и тяжелый физический труд. Постоянные нагрузки на позвоночник и суставы со временем приводят к их повреждению.

- Многие люди сегодня проводят много времени за компьютером или со смартфоном. Насколько это влияет на здоровье позвоночника?

- Это тоже серьезная проблема. Длительное сидение за компьютером нарушает осанку, увеличивает нагрузку на позвоночник и со временем приводит к болям в спине.

Кроме того, страдает зрение и ухудшается общее состояние организма. Поэтому очень важно правильно организовать рабочее место удобное кресло, правильное положение спины.

И самое главное регулярно делать перерывы. Даже 5-10 минут движения в течение рабочего дня могут значительно снизить нагрузку на позвоночник.

- Какие ортопедические заболевания чаще всего встречаются у детей?

- У детей часто встречаются врожденные патологии, например дисплазия тазобедренного сустава. Чаще всего она встречается у девочек.

Сегодня диагностика стала более эффективной. Ребенка после рождения регулярно осматривают специалисты. Если есть подозрение на патологию, проводят УЗИ и другие обследования.

Если проблему выявить на ранней стадии, ее можно успешно лечить. Но если родители обращаются поздно, может развиться серьезная деформация суставов.

- Что должно насторожить родителей?

- Родителей должно насторожить любое отклонение в развитии ребенка: неправильная походка, асимметрия складок на ногах, укорочение конечности.

При таких симптомах нужно обязательно показать ребенка ортопеду.

- Многие люди самостоятельно покупают ортопедические стельки. Насколько это правильно?

- Это не всегда правильно. Некоторые люди покупают стельки по совету знакомых или друзей.

Но если есть плоскостопие или другие деформации стопы, стельки должны подбираться индивидуально. Для этого проводят специальные обследования, например плантоскопию исследование стопы на специальном аппарате.

Только после этого можно подобрать правильные ортопедические изделия.

- Может ли лишний вес стать причиной заболеваний суставов и позвоночника?

- Да, это один из основных факторов риска. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник. Со временем это приводит к разрушению хрящей и развитию артрозов. Чем больше лишний вес, тем быстрее изнашиваются суставы.

- Но бывают и стройные люди, у которых есть проблемы с суставами. С чем это связано?

- Иногда это связано с чрезмерными физическими нагрузками или профессиональным спортом.

Я всегда говорю: спорт это для спортсменов, а физкультура для здоровья. Профессиональные спортсмены получают большие нагрузки на суставы и позвоночник. В молодости они сильные и выносливые, но после 40–50 лет многие из них сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

Поэтому для обычных людей лучше заниматься физкультурой, а не перегружать организм.

- Какие современные методы лечения используются сегодня в ортопедии?

- Сегодня медицина развивается очень быстро. Сейчас используется много современных технологий и имплантов.

Мы можем заменять суставы тазобедренные, коленные, плечевые, голеностопные. После таких операций пациенты возвращаются к активной жизни, могут ходить без боли и работать.

Это большой прогресс по сравнению с тем, что было раньше.

- Насколько важна наследственность в развитии заболеваний суставов?

- Наследственность тоже играет большую роль. Существуют генетические заболевания суставов и костей.

Иногда молодые люди уже в 18–20 лет имеют серьезные проблемы, связанные с наследственными факторами.

В таких случаях требуется более сложное лечение.

-Какие ежедневные привычки помогают сохранить здоровье суставов?

- Самое важное - это движение. Нужно больше ходить, гулять на свежем воздухе, делать утреннюю зарядку.

Даже 10-15 минут упражнений в день могут значительно улучшить состояние позвоночника и суставов.

К сожалению, сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни сразу садятся за руль автомобиля, мало ходят пешком.

Это тоже влияет на здоровье.

- Если человека ничего не беспокоит, нужно ли ему обращаться к ортопеду?

-Профилактический осмотр никогда не будет лишним. Иногда врач может заметить проблему на ранней стадии, когда человек еще не чувствует боли.

Ранняя диагностика позволяет избежать серьезных заболеваний и сохранить здоровье суставов на долгие годы.