В Беловодском расплатились за покупки украденной банковской картой

В Московском районе Чуйской области задержаны двое подозреваемых в краже из автомобиля и использовании похищенной банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По её данным, 1 марта в милицию обратилась жительница села Беловодское 1990 года рождения. Она сообщила, что в ночь с 28 февраля на 1 марта неизвестные похитили из автомобиля Daewoo Matiz, припаркованного у дома, банковскую карту и мобильный телефон.

Позже злоумышленники расплатились похищенной картой в магазине "Ярмарка" в Беловодском. Сумма покупок составила 14 043 сома. В результате потерпевшей причинён значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий во время рейда "Авторозыск" задержаны подозреваемые К.Н., 1986 года рождения, и И.З., 2002 года рождения. Их водворили в ИВС.

Задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям на территории Московского района. Расследование продолжается.